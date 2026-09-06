Cinc convocatòries al dia
Els ‘running clubs’ disparen la seva popularitat a Barcelona: «Cada dia neix un de nou»
La presència d’estrangers supera el 65% als clubs, i l’anglès s’ha convertit en la llengua vehicular dels entrenaments
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Ariadna Miranda
Barcelona s’està consolidant com una ciutat referent en esport, benestar i activitat física. La proliferació de gimnasos especialitzats en disciplines com el ‘barre’ o el ioga, juntament amb l’augment de les inscripcions en carreres populars i els rècords de participació registrats en proves com la Mitja Marató de Barcelona, evidencien una tendència a l’alça de la ciutadania per la pràctica esportiva.
Un dels fenòmens que més ha crescut en els últims anys és el dels ‘running clubs’,grups de persones que s’organitzen per córrer en comunitat. Segons Óscar Rabaldán, creador de BCN Run Hub, una plataforma especialitzada a recopilar informació del sector, Barcelona registra més de cinc convocatòries diàries, de dilluns a diumenge i en diferents franges horàries, que van des de les 6 h fins a les 00 h. «Cada dia neix un ‘running club’ nou. Ja és difícil comptabilitzar quants n’hi ha», assegura en una entrevista per a EL PERIÓDICO.
El funcionament és senzill. Una o dues vegades per setmana, segons el club, desenes de corredors se citen en un punt concret de la ciutat per iniciar un recorregut conjunt que pot oscil·lar entre els 5 i els 10 quilòmetres. A l’acabar, celebren l’‘after run’, on molts de participants prenen alguna cosa en un bar de la zona. La convocatòria varia d’un club a l’altre.
Alguns reuneixen uns 30 participants, mentre que d’altres superen el centenar, gairebé sempre amb una paritat entre homes i dones. El perfil també és divers. Hi ha corredors experimentats, altres que ja fa un temps que entrenen i els que acaben de començar.
Fenomen social
L’èxit de les comunitats ‘runners’ respon a un canvi de paradigma en la manera d’entendre l’oci i la socialització, sumat al fet que les noves generacions es preocupen cada vegada més pel seu benestar físic. Hairo Hernández, del Running Club Barcelona (RCB),declara que «els joves ja no estan interessats en la festa. Ara busquen noves iniciatives on poder socialitzar».
Molts d’aquests clubs han convertit el ‘running’ en una via per impulsar comunitat i ser un espai on conèixer gent, crear vincles i afavorir la integració de nous residents. Un exemple d’això és Midnight Runners Barcelona, originari de Londres i present a més de 19 països, cada dimecres reuneix més de 200 persones. «A part de ser un ‘social train’, volem ser un espai d’inclusió per a persones que acaben d’arribar a Barcelona», explica Matías Saavedra, capità ‘crew’ del ‘run club’.
Els mateixos corredors corroboren aquesta visió. Eduardo Burga, que va arribar del Perú fa sis mesos, va trobar a Saturnday Run Club un espai on sentir-se acollit. «Quan vaig arribar a Espanya, el primer que vaig buscar va ser un club. A Saturnday, em van integrar molt ràpid, una cosa que vaig agrair molt», explica a aquest diari. En la mateixa línia, Omar Salido, també membre del club, afirma que el més important és poder córrer amb gent oberta i fer amistats «per a mi és fonamental crear un nou grup de persones», afegeix.
El caràcter internacional de Barcelona reforça aquesta funció social. Tot i que hi ha grups formats majoritàriament per corredors locals, en molts ‘s clubs’ la presència d’estrangers supera el 65 %, fins al punt que l’anglès s’ha convertit en la llengua vehicular dels entrenaments. Com ocorre a Running Club Barcelona (RCB) o a Club Rodeo, els responsables del qual asseguren que «una part important de la comunitat està formada per residents internacionals i expatriats».
Impacte empresarial
L’auge de les comunitats ‘runners’ també ha impactat en el sector empresarial. Companyies consolidades en la venda de productes esportius han creat els seus propis ‘run clubs’. El 2017, Adidas va llançar adidas Runners Barcelona, un projecte global centrat a organitzar entrenaments setmanals per a tota mena de corredors. En la mateixa línia, la marca Sprinter va crear l’any passat Esprint Run Club.Sara Ribeiro, Global Brand Manager assenyala que «des de la companyia volem acompanyar les persones més enllà de la compra i formar part de la seva experiència esportiva».
La mateixa lògica segueixen també els negocis locals. És el cas de Stamina, una cafeteria d’especialitat i botiga de productes per a ‘running’, que va obrir les portes el febrer del 2026. Des dels seus inicis, l’establiment va veure la necessitat d’impulsar paral·lelament un ‘running club’. «Volíem crear una connexió més pròxima i participativa amb els clients», argumenta Emmanuel Beauchard, propietari del local.
Paral·lelament, molts dels clubs compten amb espònsors. Els patrocinis solen traduir-se en accions com proves de producte, presentacions de nous llançaments, creació de contingut per a xarxes socials o esdeveniments exclusius. Un exemple és Club Rodeo que ha col·laborat amb marques com Puma, Asics i La Roca Village. «Oferim a les empreses accés a una comunitat molt compromesa» afirmen des del ‘run club’.
Fins i tot hi ha ‘run clubs’ que s’han professionalitzat com passa amb Cri Crew que actualment ofereix plans d’entrenament personalitzats dirigits per Neus Rusiñol, entrenadora professional de Nike, i ha ampliat la seva activitat fins a convertir-se en una agència de representació de corredors.
Barcelona: l’escenari ideal
Barcelona s’ha convertit en l’escenari perfecte per als ‘running clubs’. Tots els entrevistats coincideixen que el bon clima permet entrenar a l’aire lliure durant pràcticament tot l’any. Mentre que «la presència de platja, muntanya i una gran varietat de recorreguts propicien l’augment de participants», explica Alejandro Lombardo, organitzador del ‘run club’ Spaceship Running.
Tots aquests factors han contribuït a consolidar la ciutat com un referent del ‘running’. A nivell nacional, Ordinary Run Club considera que «probablement Barcelona sigui la ciutat amb la cultura del ‘running’ més desenvolupada de tot Espanya». En l’àmbit internacional, «sens dubte ja és una de les grans referències europees juntament amb Londres, París i Berlín», destaquen els impulsors de Club Rodeo. Els diferents clubs coincideixen que la ciutat passa una època daurada i serà un «fenomen que continuarà creixent amb força».
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