Llistat definitiu
Aquestes són les 42 colles que participaran al 30è Concurs de Castells 2026 de Tarragona
El Rànquing Estrella, que té en compte els millors castells assolits per cada colla, determina qui té dret a participar-hi, en funció del nivell casteller
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Jan Magarolas
Aquest dilluns s'ha donat a conèixer la llista definitiva de les 42 colles castelleres que participaran en el 30è Concurs de Castells de Tarragona, el 27 de setembre i el 3 i el 4 d'octubre. L'Ajuntament de Tarragona, organitzador de l'esdeveniment biennal, ho ha fet oficial amb un comunicat, on ha explicat també que el sorteig de la ubicació de les colles a plaça de les tres jornades a la Tarraco Arena i a Torredembarra es durà a terme aquest pròxim divendres, 11 de setembre.
La llista de colles que tenen dret a participar en el Concurs de Tarragona es decideixen a partir del Rànquing Estrella de l'organització del certamen, en què es tenen en compte les tres millors construccions de les cinc millors diades entre l'1 de setembre de l'any anterior i el 31 d'agost de l'any de l'esdeveniment. D'aquesta manera, en aquesta edició es prenien de referència les actuacions dutes a terme entre el setembre de 2025 i l'agost de 2026, amb l'objectiu de representar més fidelment l'estat real de les colles en el moment d'arribar al Concurs de Castells.
Finalment, seran les millors 42 colles que participaran en el certamen de Tarragona, després de la renúncia de dues colles: en primer lloc, dels Minyons de Terrassa, que havien quedat en la 5a posició del rànquing i que no han participat mai al certamen perquè estan en contra del format de la competició, i en segon lloc, dels Castellers de Cornellà, al coincidir el Concurs amb la seva festa major. Aquestes decisions han comportat alguns canvis en la distribució inicial de les colles entre les tres jornades.
Les tres jornades
Aquestes 42 colles seran repartides de manera desigual en els tres dies de Concurs. El primer dia, el 27 de setembre al matí, en una diada que es durà a terme a la plaça del Castell de Torredembarra, hi prendran part les colles que ocupen els llocs del 32 al 44 del rànquing. Aquestes colles tenen, com a sostre casteller, estructures de la gamma alta de 7, com el 5de7, el 7de7 o el 2de7; així com algun castell de la gamma bàsica de 8, com el 4de8.
El dissabte 3 d'octubre a la tarda, i ja a la Tarraco Arena Plaça (TAP), hi haurà les divuit colles de la 14 a la 31. Els millors castells comptabilitzats per aquestes agrupacions són de la gamma alta de 8, entre els quals: 2de8f, 7de8 i 5de8.
Finalment, i en la jornada més esperada de totes, el diumenge 4 d'octubre hi haurà les 12 millors colles castelleres del país (amb l'excepció dels Minyons de Terrassa), amb el sostre de castells de 9, de Gamma Extra i de 10 pisos. Aquests, amb tota probabilitat, seran els objectius d'aquesta jornada del Concurs, on s'acabarà decidint el guanyador de la 30a edició del certamen.
Aquest pròxim divendres, 11 de setembre, es durà a terme el sorteig públic per decidir la ubicació a plaça de les colles durant les tres jornades, així com l'ordre d'actuació. Tots dos elements seran importants a l'hora de competir, en especial durant el cap de setmana del 3 i el 4 d'octubre, per part de les colles que aspiren a guanyar el Concurs o a estar al podi. El sorteig es durà a terme a la tarda al Vendrell amb un acte d'homenatge a Pau Casals, president del primer jurat i impulsor del Concurs, ara fa quasi 100 anys.
Les colles participants
La llista definitiva de cada jornada és:
Diumenge, 4 d'octubre:
- Castellers de Vilafranca
- Colla Vella dels Xiquets de Valls
- Colla Joves Xiquets de Valls
- Colla Jove Xiquets de Tarragona
- Castellers de Sants
- Capgrossos de Mataró
- Moixiganguers d'Igualada
- Xiquets de Tarragona
- Castellers de la Vila de Gràcia
- Xiquets de Reus
- Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau
- Castellers de Barcelona
Dissabte, 3 d'octubre
- Castellers de Sabadell
- Marrecs de Salt
- Xics de Granollers
- Sagals d'Osona
- Nens del Vendrell
- Castellers de Lleida
- Castellers de Sant Cugat
- Bordegassos de Vilanova
- Xiquets del Serrallo
- Colla Castellera Jove de Barcelona
- Xicots de Vilafranca
- Castellers de Castelldefels
- Colla Jove de Castellers de Sitges
- Castellers d'Esplugues
- Castellers de Terrassa
- Tirallongues de Manresa
- Nois de la Torre
- Castellers de la Sagrada Família
Diumenge, 27 de setembre:
- Castellers d'Esparreguera
- Castellers de Sarrià
- Castellers de Badalona
- Castellers de Mollet
- Colla Castellera de Figueres
- Castellers de Berga
- Castellers del Poble Sec
- Esperxats de l'Estany
- Castellers de Caldes de Montbui
- Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample
- Xiquets de Cambrils
- Castellers de Cerdanyola
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