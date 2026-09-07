Clima
El canvi climàtic també afecta el món casteller: les diades canvien d’horaris i les colles s'adapten a les altes temperatures
Els experts avisen que la calor intensa dels darrers estius pot afectar negativament la mateixa seguretat dels castells
ANY 2024 | Un estudi pioner mesura la calor màxima a què se sotmeten els ‘castellers’ durant les ‘diades’ a Catalunya
Jan Magarolas
Les altes temperatures s’han convertit en un nou repte per al món casteller. Els episodis de calor extrema són cada cop més habituals i han obert un debat sobre si les diades han d’adaptar els seus horaris i condicions per protegir tant castellers com públic. En els darrers anys, algunes colles i ajuntaments ja han començat a prendre mesures, però els experts adverteixen que el canvi climàtic obliga a anar més enllà i a replantejar com i quan es fan castells, ja que afecta directament la seguretat dels castells.
Des de fa tres estius, un equip de la Universitat Rovira i Virgili (URV), des de la seva Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller, mira de posar xifres a aquest fenomen i ha mesurat la calor a algunes de les places castelleres més importants de l'estiu. Òscar Saladié, professor del Departament de Geografia de la URV i un dels responsables de l'estudi, reconeix que tres anys són pocs per treure conclusions, però avisa: "El canvi climàtic, amb les altes temperatures, està portant condicions meteorològiques més desfavorables per a fer castells, sobretot a l'estiu i a les hores centrals del dia. S'han de prendre mesures".
Saladié i el seu equip han mesurat principalment les temperatures de les diades de Sant Joan a Valls (24 de juny), la Mare de Déu d'Agost a La Bisbal del Penedès (15 d'agost), Sant Magí a Tarragona (19 d'agost) i Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès (30 d'agost). En general, les temperatures extretes indiquen entre 33 i 35 °C en aquestes diades, tres de les quals es desenvolupen en horari de migdia i, sovint a ple sol. El problema més gros arriba amb la combinació de l'alta temperatura amb la humitat, especialment alta a Tarragona: "Amb humitats del 60 %, com hi ha prop del mar, la sensació tèrmica és de prop de 40 graus, això és una autèntica caldera, un forn. El públic acaba marxant a mitja diada".
Des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), entitat que agrupa les més de 100 colles nacionals i internacionals, fa anys que treballen en aquest sentit, amb recomanacions explícites a les colles i els ajuntaments tant per als castellers com a l'hora d'organitzar diades. La doctora Sílvia Simó és responsable de l'equip de Salut de la CCCC i avisa que l'entitat "pot regular poques coses, més enllà de l'obligatorietat del casc casteller", però sí que generen consells interns i a les xarxes: "Posar aigua a disposició del públic i dels castellers, reduir el consum d'alcohol perquè redueix la hidratació, així com els menjars copiosos que poden fer tenir un cop de calor".
Davant d'un escenari en què les temperatures cada cop són més altes, moltes colles i membres han reclamat canvis estructurals, com repensar el dia de les actuacions, avançar els horaris o directament passar-les a la tarda. Una posició que també recomanen tant la CCCC com Saladié, tot i que avisen que el debat no és tan fàcil: "Molts cops les diades formen part de la festa major, i com a tal, hi ha altres actes abans i després; els castells també han de tenir encaix dins dels calendaris", assenyala el professor. La doctora, a més, corrobora la millor hora per les diades: "Fer castells a partir de les 18:30 hores és molt més recomanable perquè no fa tanta calor i perquè el sol ja ha baixat molt".
Les mesures preses fins ara
Tot i això, algunes colles i algunes diades ja han començat a aplicar canvis decidits en aquesta línia. La primera actuació castellera en fer-ho va ser la Festa Major del Quadre, a Torredembarra, quan el 2022 va iniciar-se mitja hora més tard, a la tarda, per evitar una intensa calor a mitjan juliol. Llorenç del Penedès (Baix Penedès) va aprofitar un canvi d'ubicació, el 2023, per passar la diada del matí a la tarda, un canvi semblant al que va protagonitzar La Bisbal del Penedès el 2024, una de les diades més importants del calendari casteller.
El 2023, també la diada de Les Santes de Mataró es va veure obligada a passar de diumenge al matí a dissabte a la tarda per la coincidència amb unes eleccions generals, un canvi ben valorat i que s'ha mantingut en edicions posteriors, canviant mínimament l'hora d'inici per adaptar-ho a la festa major però posant una hora de finalització. Més recentment, enguany la gran diada de Sant Joan a Valls, amb categoria de Gamma Extra, també ha passat a les 12:00 hores, en lloc de les 13:00 h.
Per la seva banda, algunes colles també han començat a adaptar el mateix funcionament amb canvis puntuals, però que, de moment, tenen resultat: la fruita fresca ha entrat a format part de les diades al mateix nivell que les ampolles d'aigua, i se'n reparteix entre castell i castell. O bé la solució que han trobat els Castellers de Sants que, des del passat mes de juny, porten un polvoritzador d'aigua i ruixen els seus castellers durant la diada.
Amb tot, els experts avisen que el món casteller no es pot quedar sense compartir el debat i demanen iniciar canvis estructurals. "El canvi climàtic no ens diu que les condicions seran pitjors l'any vinent, però ens avisa que serà més probable que ho siguin. Serà una situació cada vegada més adversa pels castells i, per tant, s'haurien de prendre mesures preventivament; com més calor faci, més cops de calor patirem entre els castellers", reclama Saladié.
Per la seva banda, Simó explica que l'exposició durant moltes hores a altes temperatures provoca "ràpides deshidratacions, marejos, dificultats de concentració i més probabilitats de patir fasciculacions musculars" i que, per tant, les condicions per a fer castells siguin molt pitjors. La doctora ja refereix alguns casos, en castells d'altíssima exigència física, en què hi ha hagut desmais i cops de calor, sobretot en els castellers de la base, sota el folre i les manilles. "En castells grans, en castells límit, siguin colles grans o petites, és obvi que, com més calor faci, més probable és que es produeixi una caiguda", avisa Simó.
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