Sarah Gerbaud, executiva farmacèutica : "BCN es consolida com a pol europeu en salut i innovació"
La directora de SERB Pharmaceuticals a Espanya reivindica atraure talent i inversió
Barcelona global
Sarah Gerbaud Chatard, francesa, 40 anys, casada i mare de dos fills, resideix a Barcelona des de fa cinc anys, després d’una trajectòria internacional a Europa, Nova Zelanda i Mèxic. Compta amb més de 20 anys d’experiència en la indústria farmacèutica i en health tech (tecnologia aplicada a la salut). Actualment és directora general per a Espanya, Portugal i Andorra de SERB Pharmaceuticals, companyia francesa amb més de 600 empleats especialitzada en medicaments essencials per a malalties rares, atenció d’emergència i de contramesures mèdiques per als riscos NBQ (Nuclears, Biològics i Químics).
¿Per què va escollir Barcelona?
Va ser una elecció tant personal com professional. Per les meves arrels familiars sempre vaig sentir una connexió molt forta amb Espanya, perquè el meu avi era espanyol. Però també pel dinamisme de la ciutat, que s’està consolidant com un pol europeu clau en salut, investigació i innovació. Fa 20 anys vaig començar la meva carrera de farmacèutica a l’Hospital Vall d’Hebron, un dels centres més reconeguts d’Europa en medicina especialitzada.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Barcelona combina una qualitat de vida excepcional amb un ecosistema de salut en plena expansió. Compta amb centres de referència com el Parc Científic de Barcelona (PCB) i el nou CaixaResearch Institute, primer centre dedicat a la immunologia a Espanya i Portugal. S’hi afegeixen hubs internacionals de companyies com AstraZeneca, Sanofi o Novartis i l’impuls del health tech amb Barcelona Health Hub. Per aquesta raó, hem apostat per obrir les oficines de SERB a Barcelona.
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
L’accés a l’habitatge és, sens dubte, el principal repte. Cada vegada més famílies de classe mitjana es veuen desplaçades del centre. Professionals essencials, com infermers, bombers o professors, claus per a la ciutat, haurien de ser prioritaris en les polítiques d’habitatge. Per a això, és necessari desplegar mesures concretes de recolzament a la classe mitjana: ajuts financers i mecanismes que ofereixin garanties als propietaris. Al mateix temps, és important reforçar la seguretat i millorar la competitivitat fiscal per continuar atraient talent i inversió.
¿Què espera de la Barcelona dels pròxims anys?
Espero que Barcelona consolidi el seu paper com un gran pol europeu de salut i innovació, impulsant la col·laboració entre els hospitals i la investigació pública i privada, així com atraient talent i inversió, sense perdre el seu equilibri social. El desafiament serà créixer sense comprometre l’accessibilitat per a les famílies ni la seva identitat com una ciutat oberta i diversa.
¿Quina sent que és la seva ciutat? ¿Què troba faltar més?
Avui Barcelona és la meva ciutat, també per una raó molt personal: el meu avi va ser metge aquí, on va estudiar abans de veure’s obligat a exiliar-se a França. Tornar té, per a mi, un significat especial, pràcticament com tancar un cercle. A més, viure aquí és també una oportunitat de transmetre als meus fills la cultura espanyola i catalana. Van a una escola local, cosa que els permet poder créixer plenament integrats a l’entorn i enriquir-se amb aquesta doble cultura que forma part de la nostra història familiar.
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