cens municipal
Badalona té 345 empadronats en un alberg que va tancar el 2024
La paradoxa s’explica perquè els ajuntaments estan obligats a registrar persones sense domicili fix en edificis municipals.
Gerardo Santos
De les dades del padró municipal que l’Ajuntament de Badalona ha facilitat a petició d’EL PERIÓDICO ressalta el creixement en els últims tres anys d’un 122% dels locals utilitzats com a vivendes, així com l’increment d’un 60% als pisos amb deu o més persones empadronades des del 2023. No obstant, la informació mostra un altre paràmetre que cobra interès per determinar la quantitat de veïns en situació de sensellarisme que són al radar dels Serveis Socials municipals: el nombre de persones que l’ajuntament ha empadronat en algun dels equipaments de Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). A principis del 2026 eren un total de 469 persones empadronades sense domicili fix a Badalona.
L’equipament públic en què més persones empadrona l’Ajuntament de Badalona és precisament el que, fins a mitjans del 2024, va ser l’únic alberg municipal per a persones sense sostre de Badalona, Can Bofí Vell, i que des de la primavera d’aquell any resta tancat davant el rebuig de les entitats socials i oposició a la decisió del govern de l’alcalde Xavier Garcia Albiol (PP). Concretament, les dades municipals revelen que són 345 les persones que hi figuren com a empadronades a data 1 de gener del 2026, un 73,5% del total. La tercera tinenta d’alcaldia del govern municipal, Rosa del Amo, ratifica aquest diari que Can Bofí Vell "s’ha mantingut com a lloc d’empadronament de persones sense sostre, igual que els SBAS".
La paradoxa s’explica per la figura de l’empadronament sense domicili fix, la qual els ajuntaments estan obligats a aplicar en casos de persones sense llar o que resideixen en infrahabitatges per permetre’ls l’accés als Serveis Socials. Així ho precisa l’ajuntament: preveu "equipaments com domicilis ficticis d’empadronament en situacions de vivenda inexistent", assegura. El març del 2023 –data de les dades més antigues facilitades pel consistori–, eren 195 les persones empadronades a Can Bofí Vell, a més de 161 empadronades en uns altres sis equipaments de serveis socials. Entre l’1 de gener del 2024 i la mateixa data del 2025 —lapso en què tanca l’equipament—, els empadronats a Can Bofí Vell van passar de 239 a 303. La xifra va continuar ascendint, fins a arribar als actuals 345, cosa que reflecteix un augment del 76,9% entre 2023 i gener d’aquest any.
La regidora Del Amo, molt crítica amb l’actual regulació del padró –la considera "una mentida", apunta— assenyala que, quan "hi ha constància que la persona sense llar viu a Badalona i té un pla de treball amb els Serveis Socials, el padró s’ha de fer per normativa en un edifici municipal".
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