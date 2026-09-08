Festa Major
Chartreuse dedica l'ampolla commemorativa de Santa Tecla 2026 als 175 anys dels Gegants Moros de Tarragona
La marca també estrenarà un model diferent del Barrilet, que per primer cop serà negre i amb il·lustracions daurades
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Jan Magarolas
L'empresa comercialitzadora de la marca de licors Chartreuse ha anunciat que enguany dedicarà el disseny de l'ampolla als 175 anys dels Gegants Moros de Tarragona. Dins de les Festes de Santa Tecla, la marca francesa ha revelat l'edició limitada i especial d'una etiqueta diferent per a la beguda alcohòlica més tradicional de la festa major, i que enguany agafarà de protagonistes els gegants de la ciutat. L'empresa també ha anunciat un Barrilet especial, de color negre i amb la imatge d'altres entitats que aquest 2026 estan d'aniversari.
Cada any per Santa Tecla, Chartreuse comercialitza una edició limitada de la versió TAU del seu licor d'herbes, una combinació del chartreuse verd i groc que dona com a resultat una preparació per fer la tradicional 'Mamadeta', la beguda de les festes tarragonines que inclou granissat de llimona. Com passa habitualment, l'empresa escull una entitat del seguici o un element propi de les festes perquè protagonitzi la imatge gràfica de l'etiqueta, i enguany li ha tocat el torn als Gegants Moros.
Des de la marca francesa expliquen que el disseny vol "remarcar la identitat de la ciutat i la seva festa major", i per això l'etiqueta estarà feta amb una fotografia de les peces, realitzada per Xavi Ortiz, portant de l'entitat. També anomenats de la Ciutat, els Gegants Moros compleixen aquest any 175 anys des de la seva creació, raó per la qual també són el motiu del cartell de les festes. A més, els seus portants seran reconeguts amb el títol de Perpetuadors 2026, en el marc de l'acte de la Crida, el dimarts 15 de setembre.
L'edició especial de Chartreuse TAU de Santa Tecla celebra enguany 26 anys des de la seva primera aparició. Aquest cop es posaran a la venda 2.000 ampolles en total: 1.300 de chartreuse groc i 700 de chartreuse verd.
Un Barrilet diferent
En canvi, el Barrilet de Santa Tecla (el recipient on se serveix habitualment la Mamadeta als establiments de restauració) aposta enguany per una imatge inèdita, amb el negre com a color protagonista i una il·lustració en daurat. El disseny, obra de l’artista tarragoní Hugo Prades, té com a eix central la catedral, símbol de la ciutat, i la plaça de les Cols, espai reservat a les actuacions de les colles castelleres tarragonines.
La composició incorpora també elements de la cultura popular que celebren l'aniversari, com els Grallers Els Tocaferro, el Ball de Serrallonga i la Cucafera. El conjunt "ret homenatge a diverses entitats emblemàtiques de Santa Tecla i posa en valor, a través del Barrilet, la riquesa del patrimoni cultural i associatiu de Tarragona", segons l'empresa.
Amb aquesta nova edició del Chartreuse TAU i del Barrilet, la marca francesa vol posar de manifest "que la seva presència a la ciutat va molt més enllà de la dimensió comercial" per abastar llaços culturals i socials, igual que ha passat amb les altres ciutats que històricament havien tingut una destil·leria del licor. "La complicitat amb Tarragona, les entitats i la ciutadania demostra que la marca ja forma part de l’ànima de Santa Tecla", assenyalen des de Chartreuse.
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