Radiografia internacional dels estudiants de 15 anys
L’OCDE adverteix en l’informe PISA d’un problema mundial de comprensió lectora: «Els estudiants tenen problemes amb textos de més de 400 paraules»
L’informe internacional de PISA alerta del canvi generalitzat dels hàbits de lectura pel mal ús de les pantalles i la disminució de l’atenció sostinguda
El Ministeri d’Educació defensa que la llei educativa reforça la comprensió lectora i nega que els mals resultats de PISA es deguin a la seva aplicació
Olga Pereda
La caiguda del rendiment escolar a escala internacional és una cosa que ja va quedar clara en l’informe PISA 2022, el primer postpandèmia. En aquella ocasió, Espanya va baixar, tot i que no tant com la resta de països. Els responsables de l’OCDE -institució que organitza el programa PISA cada tres anys des del 2020- van explicar que el deteriorament generalitzat no es podia atribuir exclusivament als confinaments per la covid. Hi havia més motius, tot i que no els van concretar gaire. Publicat aquest matí arreu del món, l’informe PISA 2025 demostra que, en el cas específic d’Espanya, la caiguda de nivell sembla no tenir fre. Les seves mitjanes estan per sota de les de l’OCDE i la UE. Aquesta vegada, a l’hora de trobar explicacions a la debacle, l’OCDE ho té molt més clar: el mal ús de les pantalles no ha sortit gratis.
¿Què està passant amb els estudiants de 15 anys? ¿Qui o què té la culpa que el seu rendiment sigui cada cop pitjor? L’OCDE assegura que els mals resultats del nou informe PISA (internacionals en general i espanyols en concret) es deu, en part, a l’avenç tecnològic i a l’abús de les pantalles.
«L’alumnat s’ha acostumat a la lectura precipitada, així que els estudiants comencen a tenir problemes amb textos de més de 400 paraules», assegura Tue Halgreen, analista sènior de l’OCDE. L’alumnat de 4t d’ESO -últim any de l’educació obligatòria a Espanya- no té dificultats a l’hora de llegir frases soltes, però no passa el mateix quan s’enfronten a textos complexos o han de comparar diferents paràgrafs.
El secretari d’Estat d’Educació, Abelardo de la Rosa, deslliga els resultats de la implementació de l’actual llei educativa (Lomloe), que va entrar en vigor el 2021 per implantar definitivament a les escoles l’aprenentatge competencial i apostar per la inclusió educativa. «Si alguna cosa fa la llei, precisament, és insistir en la comprensió lectora», al·lega el número dos del ministeri que dirigeix Milagros Tolón, que aposta per continuar impulsant a les aules la lectura pausada i comprensiva.
Canvis d’hàbits
L’informe internacional de PISA no afirma categòricament que les pantalles siguin la causa directa de la caiguda dels resultats, però sí que presenta la digitalització i el canvi en els hàbits de lectura com una de diverses forces que podrien estar contribuint al deteriorament de la comprensió lectora, la clau de la resta d’assignatures.
Els nois i les noies que s’han examinat de les proves PISA, en línies generals, mantenen menys l’atenció sostinguda i ofereixen més respostes precipitades. L’OCDE observa que el deteriorament és especialment acusat en tasques amb textos llargs i en aquelles que exigeixen avaluar, reflexionar, recordar i integrar informació de diverses fonts. Des de l’edició del 2018, l’informe PISA detecta menys gust per llegir, especialment en paper, un hàbit associat a millors resultats acadèmics que la lectura en dispositius digitals. PISA 2025 també detecta un augment de la proporció d’alumnes que dedica més d’una hora diària a les xarxes socials o als videojocs, una cosa que desplaça altres activitats, com la cerca d’informació. L’informe també alerta d’un altre fenomen: la pèrdua de suport familiar. El secretari d’Estat d’Educació recorda la importància de mantenir el vincle amb els fills i de fer actes senzills com preguntar als nois com els ha anat el dia a l’institut o a l’escola.
Lectura breu i fragmentada
La generació avaluada en el programa PISA 2025, nascuda aproximadament el 2009, ha crescut en un context de ràpida expansió dels dispositius electrònics personals. Això, segons el parer dels responsables de l’OCDE, podria haver afavorit una lectura més breu i fragmentada, amb més canvis entre tasques i menys temps dedicat a una lectura sostinguda. Les principals dificultats apareixen, precisament, no a l’hora de llegir frases senzilles sinó en activitats que exigeixen mantenir l’atenció durant més temps.
La caiguda de l’atenció sostinguda no és un fenomen juvenil sinó general. Entre els adults, la capacitat per concentrar-se ha caigut un 70% en dues dècades, segons la investigadora nord-americana Gloria Mark, doctora en Psicologia amb tres dècades d’experiència estudiant la relació entre el cervell i la tecnologia digital.
Els mòbils
Gairebé la meitat dels alumnes de l’OCDE ja estudia en centres on el telèfon mòbil està prohibit, davant del 34% el 2022. En aquests centres es declara menys distracció digital: al voltant del 27% (32% en els centres sense aquestes restriccions). No obstant, el 28% dels alumnes de l’OCDE afirma que els seus companys es distreuen amb smartphones, webs o aplicacions durant la majoria o totes les classes. La factura és clara: més distracció digital s’associa amb pitjors resultats escolars.
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