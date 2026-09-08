Informe internacional
L’exclusió irregular de l’alumnat amb dificultats de les proves PISA 2025 dispara els resultats a Catalunya
L’"error" de la mostra catalana durant els exàmens, que va deixar fora el 23% d’alumnes quan el màxim permès és el 5%, ha invalidat els resultats
La nota, no vàlida, de Matemàtiques està 11 punts per sobre de la mitjana espanyola; i la de comprensió lectora, 22 punts
Helena López
L’Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) -organisme dependent del Ministeri d’Educació- va advertir l’abril del 2025 fins a set vegades el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu -dependent del Departament d’Educació- de l’«error» en la mostra de les proves PISA. Catalunya excloïa el 23% de l’alumnat cridat a fer les proves -estudiants amb dificultats d’aprenentatge o idiomàtiques-, quan el màxim permès per l’OCDE és del 5%, precisament per garantir una radiografia representativa del sistema. Malgrat els reiterats avisos de l’INEE que la mostra no era representativa, Catalunya no va rectificar; una gestió que ha suposat la destitució de qui fins fa uns dies era el braç dret de la consellera Esther Niubó.
Aquest biaix en la mostra ha tingut l’efecte previsible: els resultats catalans de les proves PISA 2025, fets públics aquest dimarts, milloren en les tres competències analitzades; comprensió lectora, Matemàtiques i Ciències.
En Matemàtiques, la millora és molt modesta: de 469 punts en l’edició anterior a 474 en aquesta, amb prou feines cinc punts més
L’OCDE insisteix que les dades catalanes no són comparables amb les d’edicions anteriors, però comparar resulta inevitable. I deixa una fotografia desigual. En Matemàtiques, la millora d’entrada és molt modesta: de 469 punts en l’edició anterior a 474 en aquesta, amb prou feines cinc punts més. No obstant, el resultat se situa 11 punts per sobre de la mitjana de l’OCDE i 17 per sobre de l’espanyola.
El principal salt es produeix en Ciències, on l’alumnat examinat -no representatiu del conjunt del sistema català- obté 502 punts, davant els 477 de l’edició anterior (25 més). I, en comprensió lectora, Catalunya passa de 462 a 473 punts, una millora d’11, i se situa 22 punts per sobre de la mitjana espanyola.
Antecedents
No és la primera vegada que Catalunya s’embolica amb la mostra de les proves PISA. Durant la presentació, el desembre del 2023, dels últims resultats catalans del macroestudi de l’OCDE, amb ERC al Govern, el departament va mirar d’amortir el cop dels desastrosos resultats amb un argument clar: la realitat no era tan crua com reflectia l’estudi perquè l’OCDE havia construït malament la mostra.
En PISA 2022, amb l’anterior Govern, el Departament va assenyalar la «sobrerepresentació» d’alumnat migrant com una de les causes dels mals resultats
El departament va assegurar llavors que havien fet les proves un 24% d’adolescents d’origen migrant, quan l’alumnat estranger a les aules catalanes representava el 15%, "segons les dades del Ministeri". Així ho va sostenir en diverses ocasions el llavors secretari de Transformació Educativa del Departament d’Educació, Ignasi Garcia Plata. Només 24 hores després, la conselleria va enviar un comunicat fent marxa enrere i en què avalava la mostra de PISA. Alhora temps, la llavors consellera Anna Simó assegurava que "això va de pobresa infantil i segregació escolar" i que "aquest Govern està treballant com ningú per abordar-ho".
La paradoxa resulta difícil d’obviar: en l’informe PISA 2022 es va apuntar a la gran diversitat de les aules catalanes com un dels factors causants dels mals resultats; en el PISA 2025, es va deixar "per error" una part substancial d’aquest alumnat fora de la mostra.
Dades pròpies
Després del fiasco de PISA, l’Agència d’Evaluació i Prospectiva de l’Educació (APE) ha pres el relleu del desaparegut Consell Superior d’Evaluació del Sistema Educatiu. L’APE, organisme públic que es defineix com a "independent" i encarregat de vetllar per la qualitat i el rigor de les avaluacions del sistema educatiu català, va emetre la setmana passada un comunicat en el qual defensava que Catalunya disposa de dades suficients per avaluar la salut del seu sistema educatiu. "Catalunya disposarà de dades suficients perquè els centres i el Govern puguin dissenyar de manera informada les seves pràctiques i polítiques, i perquè els grups d’investigació interessats puguin portar a terme les seves pròpies anàlisis", asseguren.
L’APE preveu organitzar aquest desembre la jornada ‘L’estat dels aprenentatges a Catalunya’, en la qual presentarà els resultats de les avaluacions pròpies portades a terme durant el curs 2025-2026; dades que hauran de cobrir, almenys en part, el buit deixat per uns resultats de l’informe PISA que, aquest cop, no permeten saber amb rigor on és Catalunya respecte a si mateixa ni respecte a la resta.
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central
- La Comissió 11 de Setembre demana penjar estelades als balcons com a resposta als darrers casos de repressió policial contra aquest símbol
- Alba Iglesias, professora de català a Cal Gravat: «Treballem a partir de contextos reals i de l’entorn més proper de l’alumne»