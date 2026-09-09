Els reptes de l’educació
El curs arrenca amb una vaga discreta però amb el malestar intacte
Educació xifra en un 12,65% el seguiment i els sindicats eleven la xifra al 30%
Les carreteres pateixen l’impacte més gran de l’atur
Helena López
Moltíssimes samarretes grogues entre els professors que ahir, primer dia de classe a Catalunya, van acudir a rebre els alumnes. No secundaven la vaga [segons les xifres ofertes pel Departament d’Educació, el seguiment va ser del 12,65%; participació que els sindicats convocants eleven al 30%], però compartien els motius de la protesta: la necessitat de més recursos per atendre en condicions el conjunt d’infants i adolescents en unes aules cada dia més complexes. Malgrat el rum-rum dels últims dies i l’evident malestar entre els mestres i professors, les escoles i instituts catalans van obrir ahir les portes, tot i que no amb plena normalitat, com havien anunciat.
L’impacte més gran de la vaga, però, no es va veure a les aules, sinó a les carreteres i carrers d’11 ciutats catalanes on els docents en vaga van organitzar actes descentralitzats de protesta per evidenciar el seu cansament.
La jornada va començar a les set del matí amb talls de trànsit en algunes de les principals vies del país, del Baix Llobregat al Maresme. Un dels més destacats es va produir a l’AP-7 a l’altura de Granollers (Vallès Oriental), on una protesta va obligar a interrompre la circulació en sentit sud entre els quilòmetres 131 i 126 i va provocar cinc quilòmetres de retencions. També es van registrar talls a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet, la ronda Litoral a l’altura de la Barceloneta, la Gran Via de les Corts Catalanes a Can Batlló, la C-58 a Sant Quirze del Vallès, la C-32 a Mataró, la C-60 a Argentona i l’N-340 a Tarragona. A més, els manifestants van interrompre les vies de l’AVE a Lleida, la qual cosa va provocar diverses incidències en la mobilitat.
Els talls van complicar la mobilitat durant l’hora punta, atès que es van produir entre dos quarts de 8 i les 9 del matí, però es van aixecar al cap d’uns minuts. Durant les protestes, els docents van corejar consignes com "Avui no es comença, avui es fa vaga" o "No falten ganes, falten condicions".
Després dels talls, els docents en vaga van fer diverses macroassemblees simultànies, en què els participants van votar a favor de continuar amb el cicle de vagues i mobilitzacions.
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, va tornar a instar els sindicats a tancar el conflicte educatiu "treballant, i no amb una vaga cada setmana". Va tornar a defensar l’"esforç pressupostari" fet pel Govern per atendre les reivindicacions dels professors i mestres –2.600 milions–, que es materialitza, segons va dir, en més docents, menys ràtios i més aules d’acollida.
"Som conscients de la situació i compartim moltes reivindicacions que venen de lluny. Esperem un curs més serè i constructiu", va dir, per demanar als professors "confiança".
"No voldria que tot això ho paguessin els alumnes i l’escola pública", va remarcar la consellera. Preguntada per si ha pensat mai a dimitir, va assegurar que no se’n va "perquè seria més senzill". "Tinc clar l’encàrrec que tinc. Mentre tingui la confiança del president, hi seré", va apuntar.
La confiança que no sembla que tingui és la dels partits de l’oposició, que, inclosos els socis d’investidura de Salvador Illa –ERC i Comuns–, van sortir en tromba a carregar contra els resultats acabats de conèixer de les proves PISA 2025, la traducció dels quals no té validesa a Catalunya a causa d’un error en l’execució dels exàmens, i contra el Govern d’Illa, que ha vist convocada una vaga docent el primer dia de tornada a les aules.
Reflexió dels convocants
En paraules de Laura Gené, secretària general d’Ensenyament de CGT Catalunya: "No volem el conflicte pel conflicte, volem un acord, però no podem acceptar un xec en blanc a canvi d’una desconvocatòria de vaga". Quant als mínims necessaris per arribar a aquest acord, Gené apel·la a la consellera perquè convoqui el comitè de vaga i assegura que "seria massa superficial arribar a un acord en una taula sectorial docent; s’ha de resoldre el problema en tota la profunditat, perquè les aules cremen i les ràtios ens ofeguen, però també patim que les vetlladores estiguin externalitzades, la falta de PAE o la precarietat amb què ha de treballar l’etapa de 0 a 3 anys amb els més petits".
En una cosa semblen estar d’acord Gené i Niubó. La consellera també advoca per buscar els acords "més enllà de la taula sectorial docent". De fet, la consellera va anunciar l’obertura d’un "nou període de debat transversal" per definir el full de ruta de l’educació a Catalunya durant els pròxims 10 anys. Un procés en què tindran veu les famílies, els docents i els equips directius, a més dels sindicats, tot i que encara no va concretar ni els agents que hi participaran ni el calendari. Niubó va assegurar que hi ha predisposició dels diferents actors per afegir-se a aquest procés i va afegir que els pròxims dies se sabran nous detalls sobre com s’articularà el debat.
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