Mosquit tigre
Els brots de dengue a Europa seran cada vegada més freqüents, segons un nou estudi
El 2024 es van registrar vuit casos a la província de Tarragona
Un estudi conclou que el risc de transmissió a Espanya del virus Oropouche és «molt baix»
¿És cert que hi ha més mosquits que mai? Així ha canviat la presència d’aquests insectes
Clara Dalmau Merencio
El dengue, una malaltia que durant dècades s’ha associat principalment a les regions tropicals i subtropicals, està guanyant terreny a Europa. L’organització nord-americana Mayo Clinic explica que la malaltia és més comuna al sud-est asiàtic, les illes del Pacífic occidental, l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, però adverteix de l’avenç cap a noves zones, entre les quals algunes parts del continent europeu.
Ara, un nou estudi apunta que el canvi climàtic en podria afavorir encara més l’expansió. La investigació, titulada ‘El canvi climàtic i la mobilitat humana determinaran el risc d’aparició del dengue a Europa’, combina projeccions climàtiques, dades de població i mobilitat humana i aèria per analitzar com pot evolucionar el risc d’aparició de brots de dengue a Europa.
Mosquit tigre
El dengue es transmet principalment mitjançant la picada de mosquits infectats, entre ells l’ Aedes aegypti o l’Aedes albopictus, conegut com a mosquit tigre. Aquesta espècie invasora ja està assentada en una gran part d’ Europa i el creixement de la seva població constitueix un dels factors que preocupen els experts.
El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDE) assenyala que el mosquit tigre es troba a 16 països europeus, mentre que l’Aedes aegypti s’ha registrat en zones com Xipre, les costes orientals del mar Negre i Madeira.
Moviment de població i condicions climàtiques
El nou treball incorpora precisament la presència i evolució del mosquit tigre juntament amb les condicions climàtiques. Els investigadors han desenvolupat un model que integri temperatura, precipitacions, abundància de mosquits, moviments de població i tràfic aeri per estimar el risc d’aparició de dengue en 1.200 àrees de la Unió Europa, Suïssa, Liechtenstein i Noruega.
Els resultats apunten a un increment dels indicadors de baix risc en la majoria dels escenaris climàtics analitzats. Segons els autors de l’informe, tot i que l’ arribada de persones infectades des de zones on el dengue és endèmic continuarà sent un dels principals factors que desencadenen els brots, el continent podria avançar progressivament cap a un escenari en el qual les condicions ambientals tinguin un pes cada vegada més gran en la transmissió, especialment en un context de més emissions de diòxid de carboni (CO2).
Casos a Europa
Es pot recordar que el dengue ja ha protagonitzat diversos episodis de transmissió local a Europa. L ’ECDC mostra que el 2024 es van registrar 213 casos autòctons en diferents regions d’ Itàlia. En nou país, van ser vuit a la província de Tarragona. Al seu torn, el 2025, França va notificar 29 casos adquirits localment i Itàlia va fer el mateix amb quatre més.
La problemàtica, no obstant, continua vigent el 2026. Segons la vigilància estacional de l’ECDC, l’agost d’aquest any França ha notificat cinc casos més de dengue adquirits localment, distribuïts en quatre agrupacions de casos, dues d’elles encara actives.
Aquests episodis no signifiquen que el dengue s’hagi convertit en una malaltia endèmica a Europa. De fet, el mateix ECDC assenyala que encara no és així, almenys a l’Europa continental, i que la majoria dels casos detectats procedeixen de viatgers infectats fora del continent.
Sud d’Europa
Quan una persona infectada arriba a una zona on hi ha un mosquit capaç de transmetre el virus i les condicions ambientals són adequades, pot produir-se transmissió local.
El sud d’ Europa es troba entre les regions especialment sensibles a aquesta evolució a causa de la presència del mosquit tigre i a unes condicions climàtiques que poden resultar favorables per a la seva supervivència.
Un estudi publicat el 2025 a ‘The Lancet Regional Health’ va deixar constància que un augment d’un grau en la temperatura mitjana de l’estiu podia associar-se amb un increment del risc d’aparició d’aquests brots. Sota un escenari climàtic de més emissions, l’estudi va projectar gairebé cinc vegades més brots en la dècada de 2060 que en el període de referència 1990-2024.
Una perspectiva de futur
El nou estudi remarca que el canvi climàtic no explica per si sol l’aparició del dengue a Europa, ja que la mobilitat humana continua sent fonamental, especialment perquè el virus necessita arribar primer a una zona susceptible.
Els investigadors incorporen al model tant els desplaçaments dins d’Europa com el tràfic aeri procedent de territoris on el dengue és endèmic.
El mateix ECDC considera que les condicions ambientals de bona part de les zones europees on estan establertes les dues espècies transmissores són actualment favorables per a l’activitat de mosquits i la replicació del virus, per la qual cosa poden produir-se casos autòctons durant els períodes de més activitat.
El nou estudi afegeix una perspectiva de futur: si les temperatures continuen augmentant, el risc podria deixar d’estar condicionat únicament per l’arribada ocasional de persones infectades i passar progressivament a dependre també d’unes condicions ambientals capaces de mantenir cadenes de transmissió durant més temps.
Sistemes de prevenció i preparació
Els autors defensen la necessitat de millorar els sistemes de vigilància i alerta primerenca i incorporar tant els moviments de població com les futures condicions climàtiques com factors a tenir en compte dins dels models de predicció.
L’objectiu no és únicament anticipar on podria aparèixer el pròxim brot, sinó preparar els sistemes sanitaris europeus per a un escenari en el qual malalties com el dengue puguin ser cada vegada menys excepcionals.
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