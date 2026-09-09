Després de dos anys en el càrrec
Dimiteix Josep Lluís Trapero, director general dels Mossos
Ferran López ocuparà ara el càrrec de director general de la policia catalana
Silvia Catà, nova cap dels Mossos en substitució de Miquel Esquius
Marta Català
El director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha presentat aquest matí la seva dimissió del càrrec en el marc d’una jornada en què estava previst l’anunci de la remodelació del cos policial.
Aquest dimecres estaven convocats tots els comissaris dels Mossos d’Esquadra. L’hora, les 9 del matí. El motiu oficial, anunciar canvis al cos; ningú sabia de les intencions de Trapero. De fet, poques pistes apuntaven a aquest desenllaç, tot i que l’ara exdirector general dels Mossos havia anul·lat la seva participació protocol·lària en els actes organitzats amb motiu de la Diada.
La trajectòria de Trapero
El president Illa ho va anunciar en la seva campanya electoral: Si guanyava, recuperaria Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos, càrrec que havia ocupat durant l’etapa del procés. I així va ser. Home visceral i amb caràcter, sectari, amic dels seus amics i enemic dels qui no ho són, Trapero és un defensor acèrrim dels seus, sempre ha donat la cara pel cos policial.
Mosso de barri, de Santa Coloma de Gramenet, policia de carrer, d’idees fixes, ha arribat a ser el segon Major dels Mossos després de Joan Unió, ja retirat. Durant l’etapa d’Eduard Sallent al capdavant dels Mossos, Trapero va quedar relegat a un segon pla. És «vox populi» la mala relació entre Sallent i Trapero. Quan Trapero va arribar a la Conselleria de la mà de Nuria Parlon, Sallent va deixar el cos i va passar a l’empresa privada.
Trapero va posar Miquel Esquius com a màxim responsable dels Mossos i, amb el temps, la relació entre Trapero i la consellera, que també és de Santa Coloma de Gramenet, s’ha enterbolit fins al punt que aquest matí ha presentat la seva dimissió.
Ferran López
El substitut de Trapero serà Ferran López, que ha destacat per ser mediador en el «procés». També nascut a Santa Coloma de Gramenet, va donar la cara per Trapero en el judici contra ell i va estar al costat de Sallent quan el va necessitar. Home conciliador, tranquil, respectuós, estava destinat a Madrid fent de pont entre el Ministerio de Interior i els Mossos, millorant les relacions amb Catalunya.
A Madrid el respecten, el valoren i compta amb una llarga trajectòria com a comissari al comandament. Ferran López va ser cap dels Mossos durant l’etapa del 155 i va gaudir de bones relacions amb altres cossos policials. Una trajectòria intatxable, la de Ferran López, que deixarà Madrid, on ja feia anys que vivia.
Altres canvis
El comissari i actual cap dels Mossos Miquel Esquius arriba a la seva recta final i serà substituït per una dona. Les travesses parlen de la comissària de Barcelona Montse Estruch i de la de Girona Silvia Catà.
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