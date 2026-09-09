Salut alimentària
Les etiquetes dels aliments influeixen cada vegada més en la compra: «Vull menjar sa; miro i comparo abans de triar»
Entre el 70% i el 80% dels consumidors reconeixen que miren l’etiquetatge dels productes al supermercat abans de decidir-se per un
Els nutricionistes creuen que aquesta informació hauria de ser més clara, estar més visible i assenyalar obertament els aliments menys saludables
El costat fosc de Nutriscore: el sistema que amaga el sucre i confon les famílies
Com podem desxifrar les etiquetes dels aliments
Juan Fernández
L’escena ja resulta quotidiana a qualsevol supermercat o cadena d’alimentació: davant del lineal de productes elaborats, un consumidor llegeix amb atenció l’etiqueta d’un article que té a la mà, després fa el mateix amb un altre, després amb un altre, i al final acaba ficant al carro un dels que ha estat escrutant amb atenció. Malgrat les presses que marquen els ritmes diarisavui dia, dedicar minuts a esbrinar els ingredients i les proporcions que contenen els aliments, no només va deixar de ser una raresa fa temps, sinó que és ja un dels factors que més influeixen en les decisions de compra. Així ho reconeixen els ciutadans i ho confirmen els estudis de consum, malgrat els dubtes que aquestes etiquetes continuen generant entre els nutricionistes i experts en alimentació, i també entre els mateixos compradors.
«Tinc dos fills menors a casa i m’angoixa pensar que pugui donar-los una cosa que no sigui sa per a ells, per això miro les etiquetes amb deteniment i les comparo abans de triar», confessa Lola Martínez mare de 45 anys, davant del lineal de formatges envasats d’un supermercat de Madrid, i afegeix: «Sé que la meva mare no parava atenció a aquests detalls quan ens va criar, però és que abans no ens preocupàvem tant per la dieta sana, ni estàvem tan informats com ara sobre l’alimentació, ni els productes venien amb etiquetes tan extenses».
Consultar etiquetes
Un estudi publicat l’any passat per la consultora de consum NielsenIQ revelava que el 80% dels espanyols consulta les etiquetes dels aliments abans comprar-los, un càlcul similar al que mostra l’últim Barem del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari: segons aquest estudi elaborat pel Ministeri d’Agricultura, set de cada 10 consumidors consulten sempre o gairebé sempre les etiquetes dels productes a les botigues.
Una conclusió similar arribava a una altra investigació, aquesta elaborada el 2025 per la Universitat Politècnica de València, que comparava la influència d’etiquetatge nutricional en les decisions de compra de diferents generacions de consumidors i destacava l’ «alt grau de conscienciació amb la vida saludable» que hi ha avui entre la població, sobretot entre els ‘Baby Boomers’ i la generació X. Segons aquest estudi, els nascuts abans de la primera meitat dels anys 80 es fixen més que els Millenials i els de la generació Z a les calories, els greixos i els sucres que contenen els aliments.
Segons el Barem del Clima de Confiança del Sector Agroalimentari, del Ministeri d’Agricultura, set de cada 10 consumidors consulten sempre o gairebé sempre les etiquetes dels productes a les botigues.
«Les etiquetes dels aliments han evolucionat en les últimes dècades al ritme de l’interès que ha anat expressant la població per conèixer amb detall el que compra, que cada vegada és més gran», assenyala Rafael Urrialde, expert en seguretat alimentària amb més de 30 anys d’experiència al sector i que ha sigut testimoni dels canvis que han experimentat en aquest temps els requadres que avui trobem als embalatges dels productes – sobretot dels elaborats –, plens de densos llistats de components i percentatges. «Aquesta informació és així d’exhaustiva perquè els consumidors demanen saber el que menjaran. Això ha de ser un motiu de tranquil·litat, els europeus podem presumir de tenir el mercat amb més seguretat alimentària del planeta», remarca l’expert.
La llei
Des del 2011, quan es va aprovar la vigent Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició, les etiquetes dels productes estan obligades a reflectir la denominació legal de l’aliment, la llista d’ ingredients que formen part d’ell, els al·lergògens que conté i el detall de la seva composició nutricional, donant compte d’aspectes com el valor energètic que aporta o la quantitat de greixos, hidrats de carboni, sucres, proteïnes i sal que inclou. La referència a l’origen del producte està recomanada, però no és obligatòria.
Algunes etiquetes són tan complexes que necessites un màster en nutrició per entendre-les. Semblen dissenyades per protegir les empreses alimentàries i donar-los seguretat jurídica, no per facilitar la vida a la gent
Tanta informació, i tan detallada, genera de vegades confusió entre els usuaris, com en ocasions han denunciat les associacions de consumidors i remarquen els professionals de l’ atenció alimentària. «Algunes etiquetes són tan complexes que necessites un màster en nutrició per entendre-les. Semblen dissenyades per protegir les empreses alimentàries i donar-los seguretat jurídica, no per facilitar la vida a la gent», es queixa el nutricionista Julio Basurto a propòsit de la paradoxa que actualment presenta l’etiquetatge dels aliments: cada vegada és més valorat pels usuaris, però aquests s’asseguin sovint indefensos i perduts davant el cabal d’informació que troben als embalatges dels productes.
Per intentar simplificar aquesta informació, a Europa es va promocionar el sistema Nutriscore que pretén classificar la qualitat nutricional dels aliments seguint una taula de lletres i colors: de l’A a l’E, i del verd al vermell, de més a menys saludable. No obstant, aquesta solució, que va entrar en vigor a Espanya el 2021, mai ha comptat amb l’entusiasme dels nutricionistes, que critiquen el «dubtós criteri» amb què s’assignen aquestes puntuacions. «He arribat a trobar cereals per a l’esmorzar que lluïen el segell verd i la categoria A i contenien un 25% de sucres. És un autèntic disbarat», apunta Basurto.
Segell negre
Aquest nutricionista advoca per simplificar encara més la presentació dels aliments identificant de manera visible els que són poc o gens saludables. «Es tractaria de marcar amb un segell negre aquells productes que continguin un excés de sucres, greixos saturats, calories i sal, que són les variables més nocives per a la salut quan es depassen», explica Basurto, que ha posat en marxa una campanya ciutadana per reclamar aquest model a l’administració alimentària, i cita com a exemple les experiències de Xile, Uruguai, Mèxic i Perú, on està implantat. «El resultat és que la indústria alimentària ha acabat reduint en aquests països la presència d’aquests components poc saludables», assegura.
La informació útil conviu massa amb la comunicació publicitària als embolcalls i no sempre aconseguim distingir la frontera entre totes dues. Convindria deixar-la més clar
De moment, la imatge del consumidor desxifrant la informació que apareix a les etiquetes és cada vegada més comú i porta camí de consolidar-se com a costum, malgrat el marge de millora que aquestes referències tenen, i no només per la saturació de dades que acumulen.
«La informació que realment interessa sol estar en un lateral del producte o al darrere, en lletres més petites, i no sempre es presenta de manera amigable i fàcil d’entendre. ¿Quantes vegades ens veiem obligats a fotografiar una etiqueta amb el mòbil per ampliar-la a la pantalla, o recorrem a aplicacions per escanejar-la i saber si el producte val la pena? Si la informació estigués ben presentada, res d’això seria necessari», adverteix la periodista experta en alimentació Laura Caorsi, autora d’un manual per interpretar els embolcalls del menjar.
Segons l’opinió d’aquesta investigadora, la confusió que sovint expressen els consumidors es resoldria redissenyant molts empaquetats. «La informació útil conviu massa amb la comunicació publicitària i no sempre aconseguim distingir la frontera entre totes dues. Convindria deixar-la més clara», proposa.
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