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Ferran López, un policia tranquil enmig de la tempesta

El ministro del Interior en 2017, Juan Ignacio Zoido, saluda a Ferran López, que sustituyó a Josep Lluís Trapero tras la consulta independentista.

El ministro del Interior en 2017, Juan Ignacio Zoido, saluda a Ferran López, que sustituyó a Josep Lluís Trapero tras la consulta independentista. / EFE / JJ Guillén

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Guillem Sánchez

El comissari Ferran López és l’escollit pel Ministeri d’Interior per substituir el major Josep Lluís Trapero. No és gaire difícil imaginar que, encara que la notícia hagi sigut acollida amb alleujament dins del cos, es tracta d’un encàrrec que ha acceptat molt a desgrat seu. Juntament amb el comissari Joan Carles Molinero, López ha format durant els últims anys el nucli dur de confiança de Trapero. Tots dos van acompanyar el major a declarar a l’Audiència Nacional. López ha sigut fins ara el número 2 de Trapero. El policia que s’ha quedat al capdavant del cos cada cop que el major ha tingut vacances, per exemple. Per això, el seu nomenament es llegeix com una mostra «de continuïtat».

Els seus companys més pròxims el defineixen com «un gran professional» amb «molta experiència» i el destaquen com una persona de consens que defuig el protagonisme. És «afable, tranquil i dialogant», i no polemitza. Després de fer-se oficial el seu nomenament, ha enviat una carta a tots els agents per demanar-los que continuïn treballant amb la mateixa «professionalitat i lleialtat» i tranquil·litzar-los prometent-los que mantindrà intacte el «normal funcionament» del cos.

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López va estudiar Magisteri i va entrar al cos dels Mossos en la tercera promoció. A començaments dels anys 90, va ingressar al Grup Especial d’Intervenció (GEI), la unitat d’elit que porta a terme les missions més arriscades. Després va exercir de formador. El primer càrrec de comandament va ser com a subcap de la Regió Policial de Ponent. I a l’ascendir com a intendent va ser el cap de la feia poc creada comissaria de l’Hospitalet de Llobregat. També ell va estrenar la Regió Metropolitana Sud. El 2009 va ascendir a comissari i el llavors màxim responsable dels Mossos, Josep Milán, ja el va situar com a segon de bord.

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