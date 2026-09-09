PERFIL
Ferran López, un policia tranquil enmig de la tempesta
Guillem Sánchez
El comissari Ferran López és l’escollit pel Ministeri d’Interior per substituir el major Josep Lluís Trapero. No és gaire difícil imaginar que, encara que la notícia hagi sigut acollida amb alleujament dins del cos, es tracta d’un encàrrec que ha acceptat molt a desgrat seu. Juntament amb el comissari Joan Carles Molinero, López ha format durant els últims anys el nucli dur de confiança de Trapero. Tots dos van acompanyar el major a declarar a l’Audiència Nacional. López ha sigut fins ara el número 2 de Trapero. El policia que s’ha quedat al capdavant del cos cada cop que el major ha tingut vacances, per exemple. Per això, el seu nomenament es llegeix com una mostra «de continuïtat».
Els seus companys més pròxims el defineixen com «un gran professional» amb «molta experiència» i el destaquen com una persona de consens que defuig el protagonisme. És «afable, tranquil i dialogant», i no polemitza. Després de fer-se oficial el seu nomenament, ha enviat una carta a tots els agents per demanar-los que continuïn treballant amb la mateixa «professionalitat i lleialtat» i tranquil·litzar-los prometent-los que mantindrà intacte el «normal funcionament» del cos.
López va estudiar Magisteri i va entrar al cos dels Mossos en la tercera promoció. A començaments dels anys 90, va ingressar al Grup Especial d’Intervenció (GEI), la unitat d’elit que porta a terme les missions més arriscades. Després va exercir de formador. El primer càrrec de comandament va ser com a subcap de la Regió Policial de Ponent. I a l’ascendir com a intendent va ser el cap de la feia poc creada comissaria de l’Hospitalet de Llobregat. També ell va estrenar la Regió Metropolitana Sud. El 2009 va ascendir a comissari i el llavors màxim responsable dels Mossos, Josep Milán, ja el va situar com a segon de bord.
- Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Els Mossos detenen dos menors més presumptament relacionats amb la mort violenta de Carles Vilajosana
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Les havaneres no tindran enguany la tradicional trobada al parc de l'Agulla
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Denuncien dues persones per incomplir la normativa de caça al Bages
- Necrològiques del 8 de setembre del 2026