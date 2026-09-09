emergència habitacional
La futura llei europea d’habitatge aviva la pugna sobre els pisos turístics
L’ajuntament interpreta que la proposta de la Comissió avala l’eliminació prevista per al 2028, mentre que la patronal creu que la qüestiona.
Patricia Castán
Lluny d’aclarir-se, el futur dels més de 10.000 pisos turístics amb llicència que Barcelona vol erradicar segueix ple d’incògnites. La proposta de reglament d’habitatge assequible de la Comissió Europea, que es donarà a conèixer aquesta setmana, serà clau en la continuïtat o no d’aquesta activitat turística. En aquest sentit, la primera tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, va assegurar ahir que el futur reglament "avala la decisió" que "el 2028 no hi haurà més pisos turístics".Lluny d’aclarir-se, el futur dels més de 10.000 pisos turístics amb llicència que Barcelona vol erradicar segueix ple d’incògnites. La proposta de Reglament de Vivenda Assequible de la Comissió Europea que es donarà a conèixer aquesta setmana serà clau en la continuïtat o no d’aquesta activitat turística als municipis amb crisi habitacional. En aquest sentit, la primera tinenta d’alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, ha assegurat aquest dimecres que el futur reglament "avala la decisió que hem pres que el 2028 no hi haurà més pisos turístics. El text és molt clar".
"Vam dir que el 2028 no hi hauria més pisos turístics a Barcelona, i així serà. Primer va ser el Tribunal Constitucional qui va avalar la idea i ara és la Comissió Europea", va ratificar Bonet, que va reafirmar que "els pisos no són per especular i Europa ens diu ara que aquesta és una política no només legítima, sinó absolutament necessària". El consistori entén que la regulació és fruit d’un llarg procés de dos anys liderat per ciutats com Barcelona. El treball serà llarg, va assumir Bonet, i "no serà fàcil", perquè el resultat haurà de poder "resoldre els problemes habitacionals"."Vam dir que el 2028 no hi hauria més pisos turístics a Barcelona, i així serà. Primer va ser el Tribunal Constitucional qui va avalar la idea i ara és la Comissió Europea", ha ratificat Bonet, que ha reafirmat que "els pisos no són per especular i Europa ens diu ara que aquesta és una política no només legítima, sinó absolutament necessària". El consistori entén que la regulació no cau del cel sinó que és fruit d’un llarg procés de dos anys liderat per ciutats com Barcelona. El treball serà llarg, ha assumit Bonet, i "no serà fàcil", perquè el resultat haurà de poder "resoldre els problemes habitacionals" i és conscient que tindrà "la dreta i els ‘lobbies’ " fent pressió en contra.
El document de la Comissió Europea, al qual han tingut accés tant l’ajuntament com la patronal dels pisos turístics Apartur, no ha fet més que reforçar les dues posicions antagòniques: el consistori interpreta que la regulació avala la prohibició en "zones tensionades" per prioritzar l’ús habitacional, mentre que l’associació de propietaris i gestors de pisos de lloguer per dies afirmen que ni Barcelona ni el Govern han acreditat amb informes la justificació ni proporcionalitat de la mesura.El document de la Comissió Europea, al qual han tingut accés tant l’ajuntament com la patronal dels pisos turístics Apartur, no ha fet més que reforçar les dues posicions antagòniques: el consistori interpreta que la regulació (només en fase de proposta) avala la prohibició en "zones tensades" per prioritzar l’ús habitacional, mentre que l’associació de propietaris i gestors de pisos de lloguer per dies afirmen que ni Barcelona ni el Govern han acreditat amb informes la justificació ni proporcionalitat de la mesura.
La patronal va fer públics articles que els donarien la raó sobre el nivell d’exigència d’informes jurídics, d’impacte econòmic i efecte real al parc residencial de la prohibició dels pisos turístics, exigibles segons la UE per restringir una activitat econòmica en aquest àmbit. Bonet va ratificar que el text de la "primera llei europea de vivenda" demostra que la Comissió Europea "entén que s’han de poder canviar les regles del joc per garantir l’accés a la vivenda" Només la patronal ha fet públics alguns articles que els donarien la raó, referent al nivell d’exigència d’informes jurídics, d’impacte econòmic i efecte real al parc residencial de la prohibició dels pisos turístics, exigibles segons la UE per restringir o limitar una activitat econòmica en aquest àmbit. Per contra, Bonet ha ratificat que el text de la "primera llei europea de vivenda" demostra que la Comissió Europea "entén que s’han de poder canviar les regles del joc per garantir l’accés a la vivenda".
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