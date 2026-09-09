Festa Major
Glòries, Fòrum i Port Olímpic seran escenaris de la Mercè més familiar
El festival Mercè Arts de Carrer oferirà 170 funcions del 23 al 27 de setembre en diferents punts de la ciutat. El parc de l’Estació del Nord acollirà els espectacles més experimentals.
Gisela Macedo
Barcelona ampliarà aquest any el mapa de la Mercè. Les Glòries, el Port Olímpic, les Corts, Sarrià i altres espais de la ciutat s’afegeixen als escenaris habituals d’una programació que busca repartir millor les propostes pels barris i acostar-les a més veïns. El festival Mercè Arts de Carrer (MAC) serà un dels principals encarregats de fer-ho, ja que 68 companyies, més de 200 artistes i 170 funcions gratuïtes ompliran parcs, places i passejos entre el 23 i el 27 de setembre.
Aquells dies, en els diferents escenaris del MAC hi haurà circ, dansa, teatre, acrobàcies, humor i instal·lacions de gran format. També propostes familiars, espectacles participatius i creacions d’allò més variades, que en molts casos comparteixen missatges reivindicatius i toquen temes com la crisi climàtica, la diversitat d’identitats i la memòria LGTBIQA+.
A més, l’edició d’aquest any tindrà diverses mostres de cultura asiàtica, ja que aquest any la ciutat convidada d’honor és Shangai (Xina). Per això, hi haurà exhibicions amb artistes tant de la ciutat xinesa com de Barcelona, així com activitats promogudes per la mateixa comunitat xinesa que viu a la capital catalana.
Les Glòries s’incorporen
La novetat més visible d’aquest any serà l’acabada de renovar plaça de les Glòries Catalanes. El dijous 24 de setembre, dia festiu local, el MAC ocuparà per primera vegada aquest espai, encara marcat per la seva transformació en un gran espai verd i obert per a la ciutadania. Aquest paper es reforçarà ara durant les festes, amb propostes per a tots els públics que es desenvoluparan d’11.00 a 19.30 hores i tindran fins a sis zones d’activitats.
Entre la gran clariana de gespa i les zones poblades davant la torre Glòries, el Disseny Hub i, al fons, la Sagrada Família, desfilaran propostes com la de la Cia. Truca Cirkus, que presentarà Alboroto, una combinació de circ i flamenc, mentre que Laura Morales proposarà a La Nova Bèstia una intervenció inspirada en la transhumància, que portarà a l’espai urbà elements del món rural, com esquelles i bales de palla. També hi haurà humor ambulant amb l’Orquestrina Vulpini i les Girafes en Ruta, que a més de per les Glòries passaran per les Corts i Sarrià.
El Circ de les Musaranyes, per la seva banda, plantejarà un altre tipus de joc amb Repte Gaudí, una instal·lació interactiva que convida a descobrir el llenguatge de l’arquitecte l’any en què Barcelona exerceix de Capital Mundial de l’Arquitectura.
Shangai, la primera ciutat asiàtica convidada d’honor a la Mercè, aportarà un dels grans espectacles més destacats d’aquestes festes. Al parc del Fòrum, la històrica companyia de circ Shanghai Acrobatic Troupe, fundada el 1951, presentarà Elegance of China, Splendor of Skills. Els seus artistes desplegaran una successió de números amb tambors, cèrcols, diàbolos i barra russa en una proposta que combinarà virtuosisme tècnic i posada en escena.
Les propostes procedents de l’Extrem Orient continuaran al parc de l’Estació del Nord amb espectacles de ball contemporani. Allà, la Shanghai Dance School presentarà Shanghai Rhythms in Dance. La Kernel Dance Theatre, per la seva banda, estrenarà Entre arrels, una coproducció que posa cara a cara les tradicions catalana i xinesa a través de la figura festiva del lleó.
D’altra banda, al parc de la Trinitat, una instal·lació de l’estudi Run i la periodista Paloma Chen plantejarà com es viu i s’ocupa el carrer a Barcelona i Shangai, i pretén servir per repensar l’espai públic.
El parc del Fòrum concentrarà bona part de les propostes de circ internacional durant el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. Entre les propostes destaca Perceptions, de la companyia francesa Cie. Bivouac, que consisteix en un espectacle d’equilibris al voltant d’una enorme estructura metàl·lica. A més, al Fòrum se celebraran els 50 anys del circ contemporani català, amb una intervenció escenogràfica especial, segons avança el programa del MAC.
Un Port Olímpic familiar
El Port Olímpic, per la seva banda, acollirà durant el cap de setmana de les festes l’anomenada Marea de les arts, amb propostes dirigides especialment a les famílies. Una de les que més crida l’atenció serà Serena, de la companyia balear Circ Bover, un espectacle de circ contemporani que es desenvolupa sobre un vaixell de vela llatina.
El Port Olímpic és un altre dels espais que s’incorporen a les festes d’aquest any. Fa temps que el consistori barceloní prova de recuperar aquesta zona per a les famílies i continua treballant per acostar-la al públic local, després de reformar més de 20.000 metres quadrats d’espai públic i eliminar els locals d’oci nocturn que entelaven la imatge de la zona.
Al barri del Fort Pienc, el parc de l’Estació del Nord es caracteritzarà per presentar una ànima més experimental i singular que en altres escenaris. Serà el territori de les arts de carrer més híbrides, la creació jove i les propostes que barregen disciplines, amb activitat des del matí fins a la nit entre el 24 i el 27 de setembre. Una serà Bantús, una peça escènica que pretén ser una celebració ritual de la identitat afrocatalana, creada per l’actriu i creadora Sílvia Albert Sopale.
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