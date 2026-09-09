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Els Mossos d'Esquadra recuperen 32 mòbils robats a la Festa Major de Viladecans i detenen tres persones

Han pogut localitzar 20 propietaris dels 32 telèfons sostrets i els han pogut retornar

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press

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El Periódico

Viladecans

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Badalona van detenir, el passat 6 de setembre, dues dones i un home de 21, 27 i 30 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de receptació després de detectar el robatori de 32 telèfons mòbils a Viladecans (Baix Llobregat).

Cap a la mitjanit del dia 6, una patrulla de paisà de la policia catalana va veure un vehicle que circulava pel carrer Doctor Bassols de Badalona sense llums. Els mateixos Mossos expliquen que, tot i fer indicacions clares perquè s'aturés, el vehicle va continuar la marxa fins que al cap d'uns metres van poder aturar-lo. «Des d'un primer moment el conductor intentava amagar el rostre i es mostrava molt inquiet, cosa que va fer sospitar als agents que poguessin estar amagant algun objecte de procedència il·lícita», apunta el cos de policia en un comunicat.

En escorcollar el cotxe, sota el seient del copilot van trobar una bossa amb 32 telèfons mòbils a l'interior, tots ells embolicats amb paper d'alumini. També hi havia dos jocs d'auriculars. Per aquests motius els tres ocupants del turisme van quedar detinguts i, el passat 8 de setembre, van passar a disposició judicial als jutjats de Badalona.

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Des de la comissaria de Badalona han pogut localitzar 20 propietaris dels 32 telèfons sostrets i els han pogut retornar. Totes les víctimes van manifestar que els havien robat els mòbils la nit del 4 al 5 de setembre en una festa en el marc de la Festa Major de Viladecans.

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