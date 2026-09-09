Niubó obre un debat per definir el model educatiu del futur
La proposta d’Educació per remuntar la situació consisteix en la fórmula de "menys pantalles i més comprensió lectora"
Helena López
La consellera d’Educació i FP, Esther Niubó, va anunciar, en un complicat primer dia de curs marcat per la vaga de docents i per la desfeta d’Espanya a l’informe PISA 2025, l’obertura d’un nou període de debat "transversal" per definir el full de ruta de l’educació a Catalunya durant els pròxims deu anys.
L’anunci va arribar en plena jornada de vaga docent, convocada precisament per reclamar la reobertura de les negociacions amb el departament, i un dia en què també s’havien de conèixer els resultats catalans de l’informe PISA. Unes dades que no són vàlides per un "error" de la conselleria –es va excloure el 23% dels alumnes amb dificultats, quan el límit fixat per l’OCDE era del 5%– que va acabar costant el càrrec a la número dos de Niubó i que ha erosionat la confiança dels professors i de la societat en el departament.
Malgrat no disposar de dades comparables de Catalunya, la radiografia general espanyola és clara: la comprensió lectora dels adolescents està sota mínims, una cosa que l’OCDE atribueix a l’abús de les pantalles. En aquest sentit, Niubó va assenyalar que el Govern està centrat a desplegar mesures per reforçar "de manera intensiva" les matemàtiques i la comprensió lectora, dos "sabers transversals imprescindibles".
Amb la mirada posada en aquests dos àmbits, la consellera també va explicar que el Departament treballa per potenciar les biblioteques escolars, una de les nombroses assignatures pendents del sistema. "Menys pantalles i més comprensió lectora", va resumir Niubó, que va recordar que el Govern ha retardat fins a sisè de primària la introducció dels ordinadors i va defensar que l’acompanyament de les famílies és "fonamental".
Lectures obligatòries
Sobre el nou procés "d’escolta i debat" per definir quin model educatiu necessita Catalunya durant els pròxims anys, Niubó va reivindicar un debat "constructiu" en què s’hauran d’abordar qüestions com la formació del professorat, el model d’escola inclusiva, el model d’acollida o el paper de la lectura als centres. Niubó va posar com a exemple de possibles mesures l’establiment de lectures obligatòries que permetin disposar de "referents compartits", tot i que va insistir que la voluntat del Govern és que les futures mesures siguin fruit d’un consens ampli.
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