Mesures preventives
Les pluges no arriben a la intensitat prevista i obren dubtes sobre les restriccions imposades
Els xàfecs colpegen amb força la Garrotxa i el Berguedà però deixen poques incidències a les comarques amb mesures activades i que van rebre una alerta mòbil
Catalunya revisarà la gestió de l’enviament d’alertes mòbils davant una tardor de pluges torrencials
Guillem Costa
Les pluges d’aquest dimecres han sigut considerables però no han arribat a la intensitat prevista pels models meteorològics a les cinc comarques (el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès, l’Alt Penedès i el Vallès Occidental) on el Govern va decidir, preventivament, suspendre les classes i recomanar teletreballar.
Tot i així, la consellera d’Interior i Seguretat, Núria Parlon, ha defensat les restriccions imposades, comunicades a la ciutadania a través del sistema ES-Alert, amb un sorollós avís als mòbils durant la tarda de dimarts.
La major part dels problemes s’han concentrat a Rodalies, amb retards generalitzats de més de mitja hora
«Les mesures s’activen amb criteris tècnics a partir de la informació del Meteocat», ha esgrimit Parlon. «Hi havia un nivell de 5 sobre 6 de perill d’intensitat de pluges i era imprescindible ser prudents i seguir l’evolució del temporal», ha afegit.
Sentència dels models
Parlon també ha assenyalat que les previsions meteorològiques són cada vegada més precises i que hi ha marge per anar adaptant els avisos a mesura que evoluciona l’episodi. Però en les últimes hores, tot i que el Govern hagi evitat reconèixer-ho en aquests termes, els pronòstics han fallat.
¿Per què no s’han produït les tempestes esperades? Fonts consultades per aquest diari asseguren que la predicció estava ben elaborada. El problema, no obstant, és que els models meteorològics utilitzats no van encertar. Una de les claus està en l’evolució d’una ‘supercèl·lula’ que s’ha format durant la jornada.
Aquest sistema tempestuós, que ha primera hora i durant la matinada d’aquest dimecres sí que ha impactat en comarques com el Garraf, el Baix Llobregat i el Penedès, s’ha anat dividint i desplaçant, cosa que explica que no hagi afectat tant les comarques que havien rebut l’alerta de Protecció Civil.
Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, ha detallat que la previsió de pluges torrencials s’ha anat esvaint al llarg del matí i que les precipitacions importants s’han concentrat al Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa (i també sobre el mar).
Aiguats desplaçats
Són precisament aquestes zones del Prepirineu i el Pirineu les que han concentrat les principals incidències. A diversos observatoris del Berguedà i la Garrotxa, per exemple, s’han acumulat més de 60 litres per metre quadrat i fins i tot s’han registrat petits tornados. No obstant, en aquests territoris no es va decidir enviar un avís a través del sistema ES-Alert.
Al llarg de la jornada, les afectacions de mobilitat principals, una vegada més, s’han acumulat en el servei de Rodalies. Els trens han circulat amb retards importants en línies com l’R4, l’R2 i l’R2 Sud, després que Renfe decidís limitar la velocitat dels combois en diversos itineraris.
Per informar que les restriccions de mobilitat acaben, el Govern ha decidit enviar una nova alerta als mòbils. Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil, ha argumentat que l’evolució de les restriccions s’ha anat adaptant al que s’observava en els models. «Quan hem vist que la intensitat baixava, hem modificat el nivell de l’avís i de seguida hem plantejat l’eliminació de les restriccions anunciades», ha afirmat Solé.
«Quan hem vist que la intensitat disminuïa, hem canviat el color de l’avís del vermell al taronja, però sempre és important mantenir la prudència», ha assegurat Segalà. «La predicció, amb les eines de treball de què disposem, estava totalment justificada», ha precisat el meteoròleg. «Si hi ha hagut menys intensitat és perquè s’han mogut més ràpid del que preveien els models i una part de l’aigua ha caigut sobre el mar», ha prosseguit.
«Treballem amb probabilitats, que en aquest cas era elevada, i intentem ser prudents amb la informació que tenim», ha resumit Solé. «La idea és avisar les persones del risc al més aviat possible i evitar conseqüències greus», ha remarcat.
Sobre l’enviament dels missatges ES-Alert, el Govern recorda que s’està treballant per afinar la gestió d’aquests missatges, però admet l’existència de «dificultats» quan es tracta de pronòstics que no són certs al 100%. «Podem enviar un avís per un fenomen en viu, però quan ho fem de manera preventiva no podem tenir la seguretat de com evolucionaran les pluges», ha deixat clar Solé.
«En un context de canvi climàtic, treballem amb probabilitats i incerteses, per aquesta raó és clau la vigilància; som conscients que hem de continuar treballant per prendre les decisions correctes, però les prediccions, tot i que cada vegada siguin més precises, continuen sent complexes», ha exposat Segalà. L’episodi de pluges es donarà per tancat del tot a última hora de la tarda.
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