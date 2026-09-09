Tradicions populars
Rimes, rumba i crítica social per Santa Tecla: Tarragona reivindica l’herència gitana amb la recuperació dels garrotins
La 4a Garrotinada, el 20 de setembre, reunirà garrotins, jotes de l’Ebre i corrandes del Pirineu en una mostra dedicada al vers improvisat català
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Jan Magarolas
"Al garrotin, al garrotan, de la vera vera vera de Sant Joan" és el vers més conegut de la tornada d'una forma tradicional del poble gitano a Catalunya. El garrotín és una cançó popular i molt estesa entre els 'paios' catalans, amb una rima fàcil, una lletra improvisada i un marcat accent humorístic. Des de fa quatre anys, l'Associació de la Mulassa de Tarragona organitza per les Festes de Santa Tecla una trobada d'aquest tipus de músiques populars, i enguany aniran una mica més enllà i volen diversificar la mostra.
Trobada entre amics, una guitarra d'acompanyament, improvisació i agilitat musical, ironia i crítica social: són alguns dels ingredients típics dels garrotins. Amb una tradició vinculada històricament a la comunitat gitana de Lleida, però també de la Part Alta de Tarragona, on encara queden molts gitanos catalans, aquesta música va arribar a Catalunya procedent possiblement d'Amèrica o del nord de la península Ibèrica. Així ho explica Josep Veciana, membre de la Mulassa de Tarragona i organitzador de la 4a Garrotinada d'aquestes Festes de Santa Tecla.
Durant tres anys, dins la festa major, l'organització ha apostat per aquesta tradició gitana arrelada a Tarragona però molt desconeguda. "El garrotin és un pal del flamenc, i era la manera de divertir-se de les classes populars gitanes", revela Veciana, que reivindica: "Molts cops adoptem formes de fora pensant que són més 'guais', però aquí en tenim de pròpies". En aquestes primeres edicions, noms reconeguts de la comunitat de la Part Alta, com l'artista Joan Reyes, considerat l'últim garrotinaire de Tarragona, han pres part de les Garrotinades.
Concretament, un garrotin és un vers d'art menor heptasil·làbic en català (octosil·làbic en castellà), que es compon de quatre versos, dels quals rimen el segon i el quart: lliure, A, lliure, A. "En les cançons improvisades del vers, probablement és la més senzilla de cantar. És un pal que s'inspira en la rumba catalana, una forma beu de l'altra. Això fa que el ritme sigui molt divertit, que s'enganxi fàcilment i que doni peu a la ironia", explica l'organitzador.
Un nou format de Garrotinada
Des de fa quatre anys, la Mulassa ha tingut l'objectiu de recuperar i preservar aquesta tradició popular, relacionada amb els balls parlats a plaça, com el Ball de Dames i Vells, el de Sant Miquel dels Diables o la Sebastiana del Castillo. "És la nostra forma de reivindicar-nos, de divertir-nos, de fer-ho en català i amb aquest estil propi de riure's de tot i de tothom", resol Veciana.
Enguany, però, tindrà un format diferent. El diumenge 20 de setembre, a les 19:00 h i a la plaça del Fòrum, tindrà lloc una nova edició de la Garrotinada. "Després de tres anys centrats en recuperar i renovar la tradició hem vist que la fórmula inicial s'havia esgotat. Ara volem ensenyar que els versos irònics populars existeixen a altres tradicions catalanes i altres formes de glossar", explica l'organitzador. En aquesta ocasió, convidaran noms propis de les Jotes tortosines i de les Corrandes, més pròpies dels Pirineus, però que comparteixen l'art de versar i improvisar.
Des d'Amposta i la Ràpita vindran Imma de Sopa i Àlex lo Cantador, representants i reconeguts artistes de la Jota de l'Ebre; mentre que Laia Pedrol i Alexandre Nebot representaran les Corrandes. "Els posarem a prova amb la gràcia d'improvisar, primer amb els garrotins perquè la gent vegi el seu talent", explica Veciana, que avança que també han convidat dos grups de glosadors, un de Tarragona i un de Reus: "Jugarem amb la rivalitat històrica que hi ha i la portarem al món del garrotin". Al final, un micro obert permetrà la participació del públic que es vulgui atrevir a improvisar uns versos.
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