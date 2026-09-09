Roger Casals, CEO de Wattium: "Sense emmagatzematge, serà difícil la rendibilitat"
L’empresari aplaudeix el nou marc regulatori però avisa que les empreses encara xoquen amb obstacles per instal·lar bateries
Guillem Costa
Wattium desenvolupa des de fa anys noves bateries elèctriques de càrrega ràpida i de vida útil prolongada. Roger Casals, CEO d’aquesta empresa emergent, participa aquesta setmana en el congrés Battery & ES Tech a Fira de Barcelona.
¿Per què avança més ràpid la instal·lació de bateries que la de renovables a Catalunya?
Hi ha interès per l’emmagatzematge i el nou marc regulatori està empenyent cap a aquest tipus de projectes.
¿Es refereix al decret llei que va aprovar el Parlament?
Aquesta normativa ajuda. Però també lleis impulsades per Europa per reduir la dependència energètica i industrial i accedir a matèries primeres clau.
¿Quin tipus de projectes de bateries són més necessaris?
Cada vegada és més habitual veure licitacions de projectes que combinen un parc solar amb una bateria. Però també són crítics els projectes de bateries independents, sense generació renovable associada. Tenim tanta generació solar en determinades hores que els preus poden arribar a ser negatius. Sense emmagatzemament, serà difícil que les renovables siguin rendibles.
¿Per què?
Les bateries permeten emmagatzemar l’energia durant el dia i aprofitar-la en les hores en què té més valor. A més, el preu dels materials ha baixat i els projectes ja surten a compte.
¿Quins problemes troben?
Encara hi ha desconeixement entre la població sobre els parcs de bateries. Cal explicar millor per a què serveixen, com funcionen i per què són essencials per evitar apagades i donar estabilitat al sistema.
¿Xoquen amb dificultats de tramitació?
No tantes com a l’hora de construir renovables. No es pot dir que el principal problema siguin els tràmits. El que passa és que els temps de l’Administració sempre són lents.
¿Veurem més bateries de sodi i menys de liti?
El liti és una tecnologia fantàstica i molt eficient, que continuarà present. Però és cert que és inflamable. Les bateries de sodi, amb menys risc d’incendiar-se, poden contribuir a canviar la percepció social i a acabar amb certes restriccions.
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