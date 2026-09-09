Barcelona, protagonista
Skello invertirà per duplicar la mida de l’oficina de Barcelona
L’empresa tecnològica francesa compta entre els seus clients Mango, Tous i La Tagliatella, i pretén acostar-se als 250 empleats a la ciutat per a finals del 2027.
Paula Clemente
Estudiaven i treballaven, Quitterie Mathelin-Moreaux i Emmanuelle Fauchier-Magnan, a San Francisco (EUA), quan van detectar que no hi havia eines potents per gestionar digitalment els torns en un restaurant. Aquella idea s’ha convertit, una dècada després, en una start-up que acaba de tancar una ronda de finançament de 200 milions d’euros, una de les operacions més grans d’Europa protagonitzada per una start-up cofundada per dones.
Skello és francesa, ja que la seu és a París, però les dues emprenedores van decidir de seguida obrir una oficina a Barcelona que continuarà creixent en gran mesura amb els diners d’aquesta operació.
L’empresa té un centenar de treballadors a la capital catalana. La majoria es dediquen al mercat espanyol, però també hi ha equips que treballen per a la central. De fet, Skello acaba d’obrir operacions a Itàlia, i el negoci es porta, de moment, des d’aquesta oficina situada dins d’un coworking WeWork al Poblenou, del qual ocupen una planta sencera.
"El que estem construint aquí és un hub de talent europeu", resumeix Marc Pagès, director de Skello a Espanya. Els plans concrets de l’empresa contemplen duplicar el nombre de treballadors que omplen les oficines de Barcelona fins a acostar-se als 250 a finals del 2027. "La idea és obrir nous mercats, i fer-ho des de Barcelona", revela.
De moment, a Espanya fa anys que doblen com a mínim la facturació. Pagès prefereix no concretar la xifra, només avança que l’ambició és multiplicar per cinc el volum de negoci en el pròxim lustre. A escala global, l’empresa supera els 50 milions d’euros en ingressos recurrents anuals. És a dir, sumant totes les mensualitats que paguen els seus clients. Aquí han seduït marques com Mango, Tous i La Tagliatella: són el soci de referència per a tothom o gran part dels seus franquiciats. El tret més diferencial de la seva plataforma, diu, és que està pensada per a empreses que han de gestionar molts torns, per això no els ha costat convèncer els grans franquiciats d’aquestes cadenes, que tenen molt personal per gestionar, sense disposar de totes les capacitats tecnològiques de les seves centrals.
Nous sectors i IA
A partir d’allà, han anat millorant la plataforma perquè respongui a necessitats com publicar les vacants a tots els portals digitals d’ocupació. "El que volem és incloure cada vegada més mòduls", explica Pagès, que afirma que una altra part dels diners de l’última ronda d’inversió anirà a això. "No ser només un planificador de torns, sinó una suite de recursos humans en què puguis cobrir tot el cicle de vida: des de la selecció d’una persona, fins al control horari, les variables de la nòmina, la gestió documental, la signatura electrònica i tota la part de formació i avaluació de l’empleat", enumera.
En paral·lel, treballen per incorporar nous sectors a la seva llista de clients, començant per empreses de neteja o construcció. "Ens falta una mica pel que fa a producte perquè s’adeqüi 100% al que necessiten, però quan ho tinguem ha de ser el que provoqui aquest creixement exponencial", vaticina.
L’altre element clau en què recolzen el seu creixement és la IA: els permet planificar quanta gent es necessita en un torn i qui és millor per a cada posició; els suggereix les persones idònies per cobrir una absència imprevista; o tenen un ChatGPT propi que ajuda l’empresari a conèixer casuístiques, com qui ha fet més hores extres o qui ha treballat més diumenges en un període concret.
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