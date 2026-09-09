tribunals
La terapeuta dels Andic planeja accions legals pel dany a la seva imatge
Marta Català
Els assessors de la mediadora dels Andic mouen fitxa. La psicoanalista de Jonathan i Isak Andic, Julia Lüderwaldt, és fora d’Espanya amb la seva filla, que és jutge a Alemanya, a l’espera de tornar a Espanya, segons revela el seu advocat. De moment, Lüderwaldt no està imputada ni té cap compte pendent amb la justícia. Per tant, no necessita un lletrat, però s’assessora amb un conegut despatx d’advocats de Barcelona. D’aquestes primeres consultes, l’advocat de la terapeuta es planteja emprendre accions legals pel mal a la imatge de la seva clienta. Posarien el focus en "informacions que hagin pogut causar perjudici a la mediadora familiar".
L’advocat de Lüderwaldt esgrimeix que ella és una "mediadora familiar que va portar a terme una teràpia i res més, i l’han arribada a titllar d’inductora d’un homicidi i en cap cas hi va participar ni va col·laborar en res més que una teràpia d’ajuda". Considera, a més, que "el jutjat ha tolerat que el judici es faci en premsa". "A veure on troben ara nou persones d’un jurat popular que no hagin vist vídeos del cas a les xarxes socials". Al·ludeix al fet que el cas de la mort d’Andic serà jutjat per un jurat popular que haurà d’estar format per nou persones que, per evitar judicis paral·lels, no hauran d’estar contaminades amb informacions de l’exterior.
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