Protesta
Veïns de Bellaterra s’oposen a l’ampliació de l’IRTA-CReSA
Els veïns reclamen protocols clars per a les instal·lacions investigades arran de la pesta porcina i temen que arribi a tenir un nivell 4 de bioseguretat.
Clàudia Mas
"Mama, ¿vens la casa de Bellaterra?". Va ser una de les primeres preguntes que la filla d’Elisenda de Clascà va fer a la seva mare quan va esclatar la crisi de la pesta porcina africana. La jove estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), molt a prop de l’IRTA-CReSA. "Va ser el primer que em va dir", recorda De Clascà, veïna de Bellaterra."Mama, ¿ven la casa de Bellaterra?". Va ser una de les primeres preguntes que la filla d’Elisenda de Clascà va fer a la seva mare quan va esclatar la crisi de la pesta porcina africana. La jove estudia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), molt a prop de l’IRTA-CReSA. "Va ser el primer que em va dir", recorda De Clascà, veïna de Bellaterra.
Aquest temor va tornar a aflorar ahir, quan una trentena de persones es va concentrar a la plaça del Pi per reclamar més informació sobre l’ampliació del centre d’investigació i garanties sobre el seu futur. Els impulsors asseguren que la plataforma veïnal reuneix unes 300 persones.Aquest temor ha tornat a aflorar aquest 8 de setembre, quan una trentena de persones s’ha concentrat a la plaça del Pi per reclamar més informació sobre l’ampliació del centre d’investigació i, sobretot, garanties sobre el seu futur. Els impulsors asseguren que la plataforma veïnal reuneix ja unes 300 persones.
La principal preocupació dels manifestants és que les instal·lacions puguin arribar a un nivell 4 de bioseguretat, una cosa que l’IRTA–CReSA nega que formi part del projecte. Els veïns reclamen protocols clars per saber com actuar en cas d’accident o emergència.La principal preocupació dels manifestants és que les instal·lacions puguin arribar algun dia a un nivell 4 de bioseguretat, una cosa que l’IRTA-CReSA nega que formi part del projecte. Els veïns reclamen també protocols clars per saber com actuar en cas d’accident o emergència.
"El primer que em preocupa és que ja hem tingut una crisi sanitària com la pesta porcina africana i hi ha hagut molta opacitat", afirma De Clascà. Segons el seu parer, la ubicació del laboratori, al costat de zones residencials i al campus de la UAB, obliga a extremar la transparència. "Un accident pot passar sense que ningú hagi fet res malament. Hi pot haver un incendi. El que necessitem és minimitzar-ne el risc", afirma."El primer que em preocupa és que ja hem tingut una crisi sanitària com la pesta porcina africana i hi ha hagut molta opacitat", afirma De Clascà. Segons el seu parer, la ubicació del laboratori, al costat de zones residencials i al campus de la UAB, obliga a extremar la transparència. "Un accident pot passar sense que ningú hagi fet res malament. Hi pot haver un incendi. El que necessitem és minimitzar el risc", afirma.
La veïna assegura que van demanar explicacions a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra sobre els plans d’emergència i lamenta les respostes rebudes. També explica que van intentar contactar amb l’IRTA–CReSA sobre l’ampliació. "Han dit que aquestes obres, en concret, no són per a un grau 4, però no han dit que no hagi de passar", assenyala.La veïna assegura que han demanat explicacions a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Bellaterra sobre els plans d’emergència i lamenta les respostes rebudes. També explica que van intentar contactar amb l’IRTA-CReSA sobre l’ampliació. "Han dit que aquestes obres, en concret, no són per a un grau 4, però no han dit que no hagi de passar", assenyala.
L’episodi de la pesta porcina africana ha incrementat la inquietud veïnal, tot i que l’origen del brot no s’ha establert de manera concloent i no pot afirmar-se que procedeixi del laboratori. La malaltia afecta porcs i senglars i no es transmet a les persones. La preocupació dels manifestants se centra en els riscos potencials associats a una instal·lació d’alta biocontenció i en la falta d’informació que han rebut.L’episodi de la pesta porcina africana ha incrementat la inquietud veïnal, tot i que l’origen del brot no s’ha establert de forma concloent i no pot afirmar-se que procedeixi del laboratori. La malaltia afecta porcs i senglars i no es transmet a les persones. La preocupació dels manifestants se centra, per tant, en els riscos potencials associats a una instal·lació d’alta biocontenció i en la falta d’informació que, segons denuncien, han rebut.
Remei Barceló, que fa 22 anys que viu a Bellaterra, insisteix que confia que el centre compleix les normes de seguretat. "Entenc que ho estan fent molt bé", afirma. No obstant, marca una línia vermella: "No em treu el son el grau tres; em treu el son que pugui arribar a ser quatre". Barceló no es planteja marxar, però reclama que es descarti aquesta possibilitat.Remei Barceló, que fa 22 anys que viu a Bellaterra, insisteix que confia que el centre compleix les normes de seguretat. "Entenc que ho estan fent molt bé", afirma. No obstant, marca una línia vermella: "No em treu el son el grau 3; em treu el son que pugui arribar a ser quatre". Barceló no es planteja marxar, però reclama que es descarti de forma clara aquesta possibilitat.
"Desinformació"
Carles Triginer, metge especialista en cures intensives i vocal de Gent per Bellaterra a la Junta de Veïns de l’EMD, situa el problema en la comunicació. "El que més em preocupa és la desinformació i la falta de protocols de seguretat explicats a la població", afirma. Triginer recorda que el risc zero no existeix: "Treballes amb pacients, animals o virus, i a tot arreu poden produir-se accidentCarles Triginer, metge especialista en cures intensives i vocal de Gent per Bellaterra a la Junta de Veïns de l’EMD, situa el problema en la comunicació. "El que més em preocupa és la desinformació i la falta de protocols de seguretat explicats a la població", afirma. Triginer recorda que el risc zero no existeix: "Treballes amb pacients, amb animals o amb virus i a tot arreu poden produir-se accidents".s".
Davant de les crítiques, l’IRTA–CReSA assegura que l’ampliació "no preveu, en cap cas, la construcció d’un laboratori de nivell 4 de bioseguretat (BSL-4)". Les noves instal·lacions mantindran, segons la institució, l’actual nivell 3 (BSL-3).Davant les crítiques, l’IRTA-CReSA assegura que l’ampliació "no preveu, en cap cas, la construcció d’un laboratori de nivell 4 de bioseguretat (BSL-4)". Les noves instal·lacions mantindran, segons la institució, l’actual nivell 3 (BSL-3).
El centre confirma que l’ampliació permetrà reforçar i ampliar els seus àmbits d’investigació. La nova infraestructura estarà destinada a investigar reptes relacionats amb la salut animal i humana, dins de l’enfocament One Health, el qual estudia conjuntament la salut de persones, animals i el medi ambientEl centre sí que confirma que l’ampliació permetrà reforçar i ampliar els seus àmbits d’investigació. La nova infraestructura estarà destinada a investigar nous reptes relacionats tant amb la salut animal com amb la salut humana, dins de l’enfocament One Health, que estudia de manera conjunta la salut de les persones, els animals i el medi ambient..
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