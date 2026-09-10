Noves diligències
La jutge del cas Andic ordena rastrejar l’ús que Jonathan va fer del seu iPhone a l’Equador
La instructora de Martorell sol·licita així mateix als investigadors que revisin les trucades i pagaments que el fill del fundador de Mango va efectuar a Quito
La terapeuta d’Isak i Jonathan va ser a Collbató dues setmanes abans de la caiguda mortal del fundador de Mango
Guillem Sánchez
La jutge que investiga la mort d’Isak Andic, precipitat en circumstàncies encara no aclarides per un barranc de Montserrat el desembre del 2024, ha ordenat als Mossos d’Esquadra que investiguin el viatge que el seu fill Jonathan Andic va fer a l’Equador quatre mesos després de l’incident. Tal com ha avançat ‘El País’ i ha pogut confirmar EL PERIÓDICO, en una interlocutòria de juliol, la instructora de Martorell Raquel Nieto ha demanat als agents que revisin les trucades que va fer el sospitós a Quito, que s’analitzin els pagaments amb targeta que va efectuar durant una estada de només dos dies i també que es comprovi si va activar l’aplicació d’Apple que permet rastrejar el dispositiu en cas de sostracció o robatori.
Aquest últim detall pot resultar rellevant per al cas ja que Jonathan Andic va entregar als Mossos d’Esquadra un telèfon mòbil sense les converses de WhatsApp anteriors a aquest viatge a l’Equador. La justificació que va donar als policies quan va aportar un telèfon sense memòria va ser que durant aquest desplaçament llampec a Amèrica, que a més no constava a la seva agenda, un lladre li va robar el telèfon. I que després d’aquella sostracció, va adquirir un altre model d’Apple, un iPhone 16 en què, de manera cridanera, segons la jutge, ja no va instal·lar una còpia anterior al suposat robatori que li hagués permès restaurar tota la informació, entre la qual constarien, converses i dades d’interès per a la investigació.
En la interlocutòria de fa uns mesos, en què la jutge Nieto decretava presó amb fiança per a Andic, la instructora feia al·lusió a aquest detall quan enumerava els indicis de criminalitat que aprecia contra el fill de l’empresari mort: «Va canviar el terminal de telefonia mòbil que tenia per un altre [...] esborrant el contingut de l’antic telèfon».
La magistrada al·ludia en aquest escrit a la «forma sospitosa» en què el mòbil del fill del fundador de Mango va desaparèixer. Andic va volar a Quito el dia 24 de març. Va tornar a Espanya el 26 de març. «Les dates de la desaparició de l’antic terminal coincideixen amb la informació donada pels mitjans de comunicació de la reobertura de l’expedient judicial», remarca la jutge.
La jutge de Martorell, en una nova interlocutòria amb data de juliol, vol saber ara més detalls d’aquest viatge i, en concret, d’aquest suposat robatori. El més lògic hauria sigut que en cas de sostracció Jonathan hagués activat l’aplicació de recerca que permet localitzar el parador del dispositiu. Si els Mossos aconsegueixen esbrinar que no es va activar, aquest detall, afegiria més indicis a la sospita de fons: Jonathan hauria acudit al Perú amb la finalitat de desfer-se d’un telèfon que podria resultar decisiu per incriminar-lo.
Maniobra cridanera
La informació que genera una aplicació com Whatsapp (missatges, fotografies, documents o vídeos intercanviats) s’emmagatzema tant en la memòria del terminal com en un núvol digital com iCloud, en el cas d’Apple. Per això, quan un client renova el terminal prossegueix amb les seves comunicacions sense perdre l’històric de totes les converses anteriors. I, en cas de pèrdua sobtada d’un mòbil, l’habitual, segons remarca un treballador d’Apple a aquest diari, és recórrer a una còpia de seguretat antiga.
Andic, no obstant, no va fer aquest pas i, quan el jutjat de Martorell va reobrir la causa per la mort del seu pare, i, el setembre passat, se’l va instar a entregar el telèfon, l’investigat va donar un mòbil amb un Whatsapp que només contenia converses dels últims cinc mesos, un període durant el qual, tal com remarca la jutge d’instrucció, Jonathan ja sabia que la causa s’havia reobert i que estava en el punt de mira de la policia.
Les dues circumstàncies sumades –el suposat robatori del seu telèfon a l’Equador i el fet que no va instal·lar en el nou una còpia de seguretat antiga amb totes les dades del seu Whatsapp– ha impedit als Mossos d’Esquadra accedir a converses que els investigadors consideren claus per a aquest cas.
Poder llegir els missatges que Jonathan va intercanviar amb tots els seus contactes no només permetria donar llum sobre els fets investigats, també seria important per tenir més informació sobre la relació que mantenia amb el seu pare.
El telèfon del mort
Aquest escull els investigadors han pogut esquivar-lo, segons es desprèn dels indicis que cita la jutge de Martorell, indagant en l’entorn de Jonathan i també analitzant un altre telèfon clau en aquest cas: el de la víctima. Isak Andic tenia el seu telèfon a la butxaca i aquest sí que ha pogut ser recuperat.
Al terminal del fundador de Mango sí que consten totes les converses que va mantenir amb el seu fill Jonathan. I també un altre indici d’interès per a la causa: Jonathan havia dit en una de les seves declaracions que ell caminava uns 4 o 5 metres per davant del seu pare en l’instant que va caure al buit perquè Isak s’havia aturat per fer alguna foto, però al seu telèfon només hi havia imatges preses a l’inici de l’excursió. Les fonts consultades per aquest diari remarquen que els telèfons són fonamentals en aquesta instrucció. Pel que contenen i pel que s’ha «esborrat».
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