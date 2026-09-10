Infern climàtic: fugir de Mallorca a meitat de vacances per la calor
Com a mínim quatre episodis d’onades de calor aquest estiu a l’illa fan saltar les alarmes: cada vegada són més primerenques i fins i tot juny i setembre esdevenen mesos incòmodes; aquest 2026 hi ha senyals alarmants de canvi
Tres de cada deu europeus ja estan reconsiderant quan viatjar per evitar aglomeracions, estalviar diners i escapar de la incomoditat tèrmica
Myriam B. Moneo
Cada vegada més viatgers planifiquen les vacances buscant confort tèrmic, tres de cada deu segons la Comissió Europea de Turisme. Mallorca ha viscut aquest estiu quatre onades de calor i un episodi excepcional de tretze dies entre el 6 i el 18 d’agost. La primera onada de calor que va afectar l’illa va arribar el 21 de juny. I en ple setembre, un mes que sempre ha estat extraordinari per al sector turístic, continua la calor tòrrida. Hi ha turistes alemanys que fins i tot han optat aquest estiu per interrompre les vacances i tornar al seu país fugint d’una xafogor que no et permet ni fer plans a l’exterior.
Els fenòmens meteorològics ocupen cada vegada més un lloc destacat en les converses sobre viatges, i les coolcations s’han convertit en el pla estrella; els mallorquins són els primers que fugen buscant el confort tèrmic del nord.
L’informe de la Comissió Europea de Turisme de 2025 assenyalava que el 28% dels viatgers procedents de vuit mercats emissors clau del continent té previst traslladar els seus viatges a altres mesos durant els pròxims dos anys, principalment per evitar aglomeracions, estalviar diners i escapar de la calor extrema. És de suposar que en l’estudi d’aquest 2026 la tendència anirà en augment després d’un estiu tòrrid pràcticament a tot Europa que pot perjudicar, sobretot, els països del sud.
Si se superen els 39 graus de sensació tèrmica, el turista ja experimenta insatisfacció
Una anàlisi de The Data Appeal Company sobre l’evolució de l’Índice de Percepción de Clima mostra que les onades de calor repetides i inusualment primerenques estan començant a influir en com els viatgers perceben les condicions climàtiques estivals al sud d’Europa. Després d’un estiu marcat per successives onades de calor i temperatures superiors als 40 graus, la calor extrema s’ha convertit en un element inevitable en el debat turístic.
Gestió anticipada de les destinacions
«Els fenòmens meteorològics extrems són, cada vegada més, una part rellevant de l’experiència turística; per tant, les destinacions han d’anticipar les condicions climàtiques, i no només reaccionar-hi. Les onades de calor no es poden controlar, però les expectatives i l’experiència del viatger sí que es poden gestionar», afirma Carlos Cendra, director de Màrqueting i Comunicació de The Data Appeal Company. «Comprendre els diferents llindars de confort als principals mercats emissors pot ajudar les destinacions a adaptar la seva promoció, la seva oferta i el disseny de les experiències turístiques al llarg de la temporada», afegeix el portaveu de l’empresa d’intel·ligència de dades i intel·ligència artificial especialitzada en el sector turístic i la gestió de destinacions.
«Si se supera la sensació tèrmica de 39,1 graus, —no la temperatura, advertia el 2023 Antoni Riera, director d’ Impulsa Balears, al·ludint a un estudi de la fundació, quan aquest fenomen ja preocupava el sector— el turista ja experimenta insatisfacció; suposa una disminució del seu benestar». I per arribar als 39 graus de sensació tèrmica n’hi ha prou amb 30 graus de temperatura i una humitat del 85%, segons l’Aemet. Ja no som davant d’una incomoditat puntual. Mallorca es transforma en un infern climàtic.
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