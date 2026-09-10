Llibertat vigilada per als detinguts dimarts pel crim de Manresa
El col·lectiu Manresa Diu Prou convoca més d’un miler de persones per reclamar més seguretat i demanar que les autoritats escoltin el malestar ciutadà.
EDUARD FONT
El jutge va decretar ahir llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l’apunyalament mortal a Manresa (Bages) de Carles Vilajosana la matinada de l’1 de setembre. Aquests dos joves estan investigats per una causa oberta d’homicidi. Segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el magistrat va ponderar els indicis sobre la participació en els fets per part d’aquests últims menors detinguts i les "particulars circumstàncies" per acordar aquestes mesures de control.
Aquestes dues detencions es van sumar a les altres dues que hi va haver l’endemà del crim, també dos joves, de 15 i 16 anys, que des de l’arrest estan internats en règim tancat al centre de Can Llupià, a Barcelona. El fiscal de menors demanava la mateixa mesura per als dos detinguts dimarts. El magistrat, però, va considerar que havien tingut un paper secundari en els fets. En canvi, la policia atribueix als dos primers arrestats un paper més actiu i determinant.
La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir les causes dels fets. La policia treballa amb la hipòtesi que els dos menors detinguts dimarts no van tenir un paper tan rellevant com els dos primers arrestats (a un se’l considera autor de l’apunyalament mortal). Dels dos nous arrestats han transcendit pocs detalls, excepte que tots dos són de nacionalitat espanyola.
"Sensació de por"
Ahir, més d’un miler de persones van acudir a la cita convocada a la plaça de Neus Català i Pallejà de Manresa pel col·lectiu Manresa Diu Prou en protesta per la mort de Carles Vilajosana. A la concentració hi van ser presents representants de Veïns de Manresa, la Unió de Botiguers i Comerciants i l’Ajuntament, representat pel regidor Lluís Vidal-Sixto, així com de Junts, Front Nacional i Aliança Catalana. També hi va intervenir la germana de Vilajosana, Yolanda, que va destacar "el que era el meu germà".
Enric Pintado, en nom dels convocants, va rebre xiulets quan va dir que les dades de delictes havien baixat a Manresa, però va ser aplaudit a l’afegir que "les estadístiques no expliquen la sensació de por". "Les autoritats ens han d’escoltar d’una maleïda vegada", va reclamar.
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