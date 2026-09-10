Biodiversitat
Un nou mapa interactiu mostra gairebé en temps real on es troben les aus d’Europa
La nova eina de l’EuroBirdPortal reuneix milions d’observacions de ciència ciutadana per mostrar com es distribueixen i desplacen prop de 600 espècies
Guillem Costa
Per primera vegada, qualsevol persona pot consultar gairebé en temps real on es troben les aus d’Europa. L’EuroBirdPortal (EBP),un dels projectes de l’European Bird Census Council, ha estrenat una nova versió del seu visor ‘online’, ampliada ara a prop de 600 espècies, que permet visualitzar sobre mapes animats com canvia setmana a setmana la distribució de cada espècie i comparar aus, anys o períodes diferents. Els mapes s’actualitzen diàriament i mostra la informació disponible fins al dia anterior.
¿Com s’han obtingut les dades? Darrere del sistema hi ha una impressionant xarxa de ciència ciutadana. Prop de 200.000 observadors, professionals i aficionats, aporten registres i dades d’albiraments a través de plataformes com eBird, Ornitho i altres portals ornitològics europeus (21 en total). En els últims 10 anys, aquest tipus de plataformes han recollit fins a 750 milions d’observacions. "Integrams dades d’eBird, Ornitho i moltes altres aplicacions per tenir la informació recent i precisa sobre què passa amb les aus d’Europa", detalla a EL PERIÓDICO Gabriel Gargallo, director de l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).
«Les dades seran fonamentals per veure si una espècie ha augmentat, ha disminuït o ha canviat la seva distribució»
La principal novetat del visor, a diferència dels censos científics i regulars que es realitzen habitualment, és que permet seguir les espècies durant tot l’any, i no únicament en moments concrets. Els censos tradicionals, en canvi, se solen centrar en aus nidificants o hivernants, mentre que les atles de distribució s’elaboren cada diverses dècades. «Les dades seran fonamentals per veure si una espècie ha augmentat, ha disminuït o ha canviat la seva distribució, però també per anticipar cap a on s’estan movent certes espècies», assenyala Gargallo.
La informació recollida pels voluntaris no procedeix d’un mostreig uniforme: «Algunes zones reben més visites que d’altres i varien les dates, horaris o durada de les observacions, però tota les dades són útils per incloure’ls en els models». «Malgrat aquesta part aleatòria, quan barregem les observacions d’unes 200.000 persones i tenim en compte totes les variables, podem trobar senyals biològics molt potents», afegeix el director de l’ICO.
Grip aviària
A partir d’aquest volum de registres, els científics no només poden representar on s’ha observat una au, sinó també construir models per estimar on és més probable trobar-la en cada moment. «Podem fer prediccions sobre on estaran les aus durant tot l’any. No estem limitats a un cens d’hivern o de reproducció; podem analitzar què està passant, per exemple, en la segona setmana de setembre», afegeix Gargallo.
El sistema també pot servir per estudiar canvis bruscos a les poblacions, processos de recuperació o alteracions relacionades amb fenòmens com els brots de grip aviària. «D’aquesta manera, es pot avisar les autoritats que és probable que el pròxim brot es declari en una zona concreta», detalla Gargallo.
Una altra de les línies de treball és comparar la distribució real de les aus amb les àrees protegides: "Volem analitzar la Xarxa Natura 2000 i comprovar si les zones protegides coincideixen realment amb els espais que utilitzen les aus", explica Gargallo. L’EuroBirdPortal reuneix actualment 52 organitzacions ornitològiques de 41 països i compta amb recolzament del programa LIFE de la Unió Europea.
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