PISA alerta del retrocés del suport familiar als joves
El percentatge de pares que pregunten als seus fills què han fet a classe baixa del 77% al 69%. Aquesta interacció va lligada al rendiment.
Olga Pereda
"¿Com t’ha anat avui a l’institut? ¿Què has fet a classe?" és una pregunta que els adolescents de 15 i 16 anys escolten cada vegada menys a casa. L’informe PISA 2025 alerta que el suport familiar (entès com un acompanyament quotidià) està baixant. Almenys, així ho perceben els estudiants que s’han sotmès a les proves PISA, la majoria dels quals són a 4t d’ESO. És un fenomen que passa arreu del món, però més accentuat a Espanya. El percentatge de nois que asseguren que els seus pares els pregunten, almenys una vegada a la setmana, com els ha anat a classe ha baixat del 77% al 69%. A la mitjana de l’OCDE, el descens és menys acusat: del 77% al 71%.
PISA adverteix que no estem només davant d’un problema familiar, sinó educatiu. Les converses quotidianes amb els adolescents sobre la seva vida escolar tenen una relació directa amb els resultats educatius. Els alumnes que manifesten interaccions més freqüents a casa "tenen millor rendiment i manifesten una actitud més positiva cap a l’aprenentatge".
Publicat dimarts a tot el món, PISA va encendre totes les alarmes a Espanya, on l’alumnat de 4t d’ESO ha perdut 23 punts en competència lectora, cosa que equival a més d’un curs (20 punts és un any lectiu). En matemàtiques, el descens ha sigut de 16 punts (gairebé un altre curs sencer) i en ciències, 8. Són els pitjors resultats de la història des que l’OCDE organitza aquesta avaluació cada tres anys a més de 90 països. Els tècnics no afirmen que la menor implicació familiar causi el descens del rendiment, però sí diuen que hi està associada.
L’informe remarca que no hi ha una única explicació per al deteriorament acadèmic, generalitzat arreu del món però especialment accentuat a Espanya. La menor implicació familiar se suma a altres factors que l’OCDE apunta com a possibles causes dels mals resultats: els canvis en els hàbits de lectura, l’ús de pantalles, la ressaca de la pandèmia i la falta de perseverança. "El suport familiar és fonamental: suposa preguntar al teu fill què ha fet avui a l’escola", assenyala Tue Halgreen, analista sènior de l’OCDE.
L’acompanyament al qual es refereix PISA no implica que els pares estiguin sempre darrere dels seus fills o que s’asseguin amb ells a fer els deures. Més aviat, és una rutina quotidiana que inclou preguntar com van les coses a l’escola, manifestar interès per si estan aprenent o xerrar sobre problemes que puguin tenir.
En l’anterior edició de PISA (2022), el 60% dels nanos reconeixia que parlava amb la seva família, almenys setmanalment, sobre els problemes que pogués tenir a l’escola. A PISA 2025, aquest percentatge ha baixat al 50%. Deu punts menys en tres anys.
Què fer a casa
L’educadora i divulgadora Diana Al Azem corrobora que les bones relacions familiars es relacionen amb millors notes en l’adolescència. "El teu adolescent necessita saber que t’interesses pel seu progrés acadèmic", explica la divulgadora al llibre Adolescentes de la A a la Z (Plataforma actual). A l’Azem recomana reconèixer els èxits acadèmics fugint de premis i mantenir el vincle amb independència de les notes, que són només un aspecte (i no el més important) de la vida dels adolescents. "El més important per a tu és el teu fill, no les seves qualificacions escolars", conclou.
L’informe PISA també assenyala que, arreu del món, l’erosió del suport familiar quotidià és especialment acusada entre els estudiants de rendes més baixes. Això pot estar relacionat amb els horaris laborals extenuants, que deixen els progenitors sense gairebé temps ni per preguntar als fills com els va a classe.
L’OCDE també remarca que el fet que l’alumnat percebi menys suport familiar no significa que els pares participin menys a l’escola. La proporció de pares que parla amb els professors ha experimentat un lleuger augment.
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