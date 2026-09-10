De promesa d’Illa a dimitir
El president va sorprendre durant la campanya electoral del 2024 al proposar el major per al càrrec que va ocupar fins ahir, però no va calcular la tensió creixent entre el policia i la consellera d’Interior.
Sara González
El 7 de maig del 2024, en ple debat de les eleccions catalanes, el llavors cap de l’oposició, Salvador Illa, va sacsejar el tauler amb un compromís: si aconseguia convertir-se en president de la Generalitat, restituiria Josep Lluís Trapero com a director general dels Mossos i nomenaria l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, com a consellera d’Interior. Va ser dit i fet. Que la seva aposta seria rebutjada pels independentistes ho donava per descomptat. Però el que no calculava llavors és que la seva elecció derivaria en una escalada de tensions a Interior que acabaria, dos anys després, amb la dimissió del major.
"La situació era bastant insostenible des d’abans de l’estiu", admeten fonts coneixedores de com les diferències entre Trapero i Parlon han anat a més des que tots dos van començar a treballar junts a la conselleria. Els detonants, asseguren, han sigut els actuals canvis. D’una banda, l’elecció de la comissària Sílvia Catà com a cap de la policia catalana. Trapero tenia una proposta més d’acord amb la seva manera d’entendre el cos. A aquesta elecció se suma la de la número dos de la conselleria, Joana Ricardo, fa una setmana, en substitució de Tomás Carrión, amb qui el major també havia tingut desavinences.
Abans d’aquests canvis a Interior, els que coneixen de prop la relació entre Trapero i Parlon asseguren que ja hi havia un caldo de cultiu previ per les "diferències sobre el model policial" i que hi ha diversos capítols que han agreujat la tensió, com la infiltració dels Mossos en assemblees de docents, per les quals Parlon va demanar "disculpes". També en el cas de les càrregues policials durant la visita de Felip VI a Montserrat el juliol del 2025 hi va haver picabaralla interna, tot i que la consellera sortís a defensar amb contundència el dispositiu. També va portar cua el pla pilot perquè agents de paisà de la policia intervinguessin per mediar en conflictes als centres educatius, una aposta que Parlon va dir al juny que està "en via de paràlisi".
Trobada el 2021
Amb aquest historial, ERC i Comuns, socis del Govern en minoria d’Illa, han anat apujat els decibels contra Trapero. Dilluns de la setmana passada, el líder dels republicans, Oriol Junqueras, va reclamar sense embuts que el principal canvi que s’havia de fer en l’Executiu era, precisament, el cessament de Trapero.
Illa va conèixer Trapero el febrer del 2021 durant els greus disturbis que es van produir arran de la detenció i empresonament del raper Pablo Hasél. En plena gestió de les protestes, va trucar tant al llavors conseller d’Interior, Miquel Sàmper, que havia sigut designat per Junts; com al mateix Trapero, que havia sigut restituït com a cap dels Mossos, per posar-se "a disposició". Aquest va ser el punt de partida perquè, durant tres anys, s’anessin estrenyent llaços, uns vincles en els quals també va contribuir Ramon Espadaler, que coneixia Trapero des de la seva etapa com a conseller d’Interior sota el govern de Convergència amb Artur Mas com a president. Quan a finals del 2021 el conseller Joan Ignasi Elena el va rellevar com a cap dels Mossos, Illa va tancar públicament files amb el major.
Convençut que "el seu talent s’havia de recuperar", Illa li va posar sobre la taula la possibilitat de tornar com a director general dels Mossos si arribava a la presidència de la Generalitat. Es va prendre un temps i finalment Trapero va dir que sí. Ho va fer sabent que la intenció era que Parlon fos la consellera. Com a veïns de Santa Coloma, es coneixien de feia temps, però això no ha sigut prou perquè regnés la pau entre ells.
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