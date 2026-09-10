Reptes del sistema educatiu
La debacle de PISA posa el focus en com s’ensenyen les Matemàtiques: els experts urgeixen a reforçar la comprensió lectora i la formació dels professors
La directora de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació, que avalua l’alumnat català, adverteix que ensenyar Matemàtiques de manera competencial exigeix un domini molt sòlid tant de la matèria com de la seva didàctica
Catalunya només guanya cinc punts en Matemàtiques a les qüestionades PISA 2025, malgrat deixar fora de la prova el 23% de l’alumnat amb més dificultats
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Helena López
La comprensió de l’enunciat és la base de tot. Ho té clar Núria Planas, catedràtica de Didàctica de la Matemàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigadora honorífica del Departament d’Educació de la Universitat d’Oxford, que defensa que «la matemàtica competencial està condicionada per les habilitats que té l’alumne en comprensió lectora». Una idea que ja va desenvolupar en publicacions com ‘Ensenyar a llegir matemàtiques a l'escola’, centrada en com ensenyar a l’alumnat a comprendre els textos i enunciats matemàtics.
Des del 2025, Planas és, a més, directora de l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació (APE). Des d’aquesta responsabilitat insisteix que els resultats de Catalunya a PISA no permeten extreure conclusions, atesa la invalidesa de la mostra [una irregularitat que es va produir quan l’avaluació encara depenia del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, abans de la creació de l’APE].
«Treballar per projectes no equival necessàriament a ensenyar de forma competencial ni consisteix només a resoldre problemes de la vida quotidiana»
Més enllà de PISA [Catalunya ha passat de 469 a 474 punts en Matemàtiques respecte a l’edició anterior, tot just cinc punts més malgrat haver exclòs de forma irregular de la prova al 23% de l’alumnat amb dificultats], Planas posa el focus en l’ensenyament. Segons el seu parer, ensenyar Matemàtiques de manera competencial exigeix un domini molt sòlid tant de la matèria com de la seva didàctica, per la qual cosa aposta per reforçar totes dues en la formació inicial del professorat.
A propòsit del competencial
També Raül Fernández, president de la Federació d’Entitats per l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (FEEMCAT) i professor de secundària, qüestiona que l’ensenyament competencial s’hagi convertit en un dels arguments més repetits a les xarxes socials per explicar els mals resultats de l’alumnat català.
La FEEMCAT proposa crear la figura de l’especialista en Matemàtiques a primària, com ja existeix en anglès o música
Fernández recorda que aquesta metodologia encara no s’ha implantat plenament a les aules catalanes, malgrat que el currículum estableix des de fa una dècada que les Matemàtiques s’haurien d’ensenyar amb aquest enfocament. Entre els motius assenyala les reticències d’una part del professorat. Per això considera contradictori atribuir-li els mals resultats quan la seva aplicació encara no és generalitzada i, a més, PISA avalua precisament competències.
La trampa de la simplificació
Planas introdueix un altre matís: l’enfocament competencial, adverteix, s’ha simplificat en excés en algunes ocasions. «Ensenyar per projectes no és treballar de forma competencial. S’han de resoldre problemes, sí, però aquests no sempre han de ser de la vida quotidiana. No necessàriament ha de ser sempre així». Per això que insisteixi a reforçar la formació del professorat, tant la inicial com la contínua.
«Els instituts no necessiten tant grans matemàtics, sinó grans professors de Matemàtiques»
El president de la FEEMCAT coincideix en la necessitat de millorar la formació i la didàctica. A primària, proposa crear la figura de l’especialista en Matemàtiques, com ja hi ha especialistes d’Anglès o Música, una mesura que Planas també veu amb bons ulls. A secundària, reclama docents amb més preparació en didàctica de les Matemàtiques: «No grans matemàtics, sinó grans professors de Matemàtiques».
«Avui dia, la majoria dels professors de Matemàtiques no són matemàtics, sinó enginyers o arquitectes, amb la qual cosa no només el nivell de Matemàtiques és millorable, sinó que la didàctica de les Matemàtiques és pràcticament nul·la», problematitza.
L’os de les PAU
El debat sobre les Matemàtiques i la seva estreta relació amb la comprensió lectora [a la facultat de Matemàtiques ja diuen que als matemàtics mai ens falta feina perquè sabem resoldre problemes», diu fent broma Fernández] va ser també molt present durant les últimes PAU. Les Matemàtiques científiques van ser l’única de les 35 assignatures de les PAU amb una mitjana de suspens: un 4,18, la pitjor nota de l’última dècada. La xifra va representar una caiguda de gairebé dos punts respecte a l’any anterior, quan la mitjana va ser de 6,12. El 2024, la matèria ja havia registrat un suspens, amb un 4,87. Un examen que va generar moltíssimes queixes per part dels estudiants per l’enrevessat dels enunciats.
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