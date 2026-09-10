Teresa Arnandis, doctora en Biomedicina: "Si el nostre cos ens enviés un whatsapp després d’un estiu intens, seria un SOS"
La divulgadora considera que l'adaptació de l'organisme a les temperatures extremes de l'estiu és "un autèntic miracle fisiològic"
Marta Rojo
Diu que el cos funciona com un mecanisme tan sincronitzat que costa no veure-ho com un miracle biològic, si és que això és possible. El seu llibre Eres un milagro andante (Paidós) reivindica el cos com un delicat sistema d’engranatges, especialment posat a prova a l’estiu per la calor, les vacances, la festa i el canvi de rutines.
El nostre cos també entén que estem de vacances o continua funcionant igual?
Sí, el nostre cos continua funcionant igual, però ha d’adaptar-se a un nou bioritme propiciat pels dies més llargs. Fa més calor, estem de vacances, el ritme de treball es frena, sortim més... Tot influeix en la nostra fisiologia.
Una escena molt estiuenca: surts a sopar, són les tres del matí i penses que ja dormiràs més un altre dia. Què pensa el nostre cos d’aquest pla?
A simple vista, no sembla molt saludable. Segurament, serà un sopar que anirà tard, acompanyat de copes, i el nostre metabolisme no està preparat ni per a sopars copiosos ni per a ficar-se al llit tard. En això, els europeus ens guanyen: sopen abans i es fiquen al llit amb el sistema digestiu ja en repòs. El «ja dormiré» no serveix, perquè desregula els nostres ritmes circadiaris i el somni diürn no repara igual que el nocturn.
Hi ha gent que presumeix de poder dormir poques hores i, fins i tot, s’ha posat de moda llevar-se a les 5 del matí. Existeix aquesta capacitat?
Dormir poc acaba passant factura, perquè moltes malalties, com les neurodegeneratives, són silencioses fins que ja estan consolidades. El somni ajuda a netejar els residus cerebrals generats per l’activitat neuronal diürna i a mantenir ben sintonitzat el sistema immune. Si reduïm el descans, escurcem també una de les fonts de benestar i longevitat. Pots aixecar-te a les cinc del matí, sempre que hagis dormit les set o vuit hores recomanades, la qual cosa obliga a ficar-se al llit sobre les 10 de la nit.
A l’estiu també triomfen les begudes energètiques, moltes vegades barrejades amb alcohol. Hi ha un llindar de consum responsable?
Utilitzar les begudes energètiques diàriament com a substitut del descans és un error. Prendre-les a la tarda-nit o combinar-les amb altres estimulants com el cafè, el te o la xocolata podria interferir amb el descans. El pitjor escenari es dona quan les barregem amb alcohol, perquè la cafeïna pot emmascarar els efectes depressors de l’alcohol, fent que la persona tendeixi a assumir riscos.
Té una mica de miracle científic que ens adaptem a les onades de calor?
Sí, és un autèntic miracle fisiològic. Per a evitar que el cos se sobreescalfi, l’organisme activa diversos mecanismes coordinats: el cor batega més ràpid i augmenta el flux de sang cap a la pell per a facilitar la pèrdua de calor, mentre la sudoració ajuda a refredar-ho. El cost és la pèrdua d’aigua i electròlits, per la qual cosa resulta fonamental mantenir-se hidratat i adaptar-se a la calor de manera progressiva. Amb els dies, el cos s’adapta a la calor i el cor treballa amb menys estrès. A més, les cèl·lules activen proteïnes de xoc tèrmic, que protegeixen les nostres proteïnes i limiten part del mal causat per les altes temperatures.
Quins mites sobre el cos humà es repeteixen cada estiu?
Un dels més cridaners és que «una vegada estàs moreno no necessites protegir-te del sol». El bronzejat sempre és senyal de mal solar i no suposa una barrera segura contra cremades o càncer de pell, ja que no anul·la el risc. Cal utilitzar protecció solar sempre.
Quins beneficis físics tenen les vacances?
Poden proporcionar a l’organisme una finestra de recuperació fisiològica. Solen suposar una pausa i un descans, encara que, si les vacances inclouen la cura de nens o d’altres persones, el benefici sol ser més disfuncional. Però, en general, unes vacances aprofitades disminueixen el cortisol, ajuden a augmentar el somni reparador, permeten més moviment i contacte amb la naturalesa i afavoreixen els vincles socials. Tot redunda en major benestar i salut.
Si el cos pogués enviar-nos un whatsapp després d’un cap de setmana intens d’estiu, de menjar fora, sortir de festa i exposar-nos al sol, què ens escriuria?
Ens escriuria un missatge demanant ajuda: «SOS, posa’t a descansar a l’ombra en les hores centrals del dia, mou-te el que puguis a l’alba (millor) o al vespre, gaudeix de les fruites i verdures de temporada, fica’t al llit d'hora i hidrata’t».
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