Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Llei del menorPle de CallúsIncendi a MontjuïcAliança CatalanaCorre de bou de CardonaAmnistia
instagramlinkedin

Previsió meteorològica

Temps a Catalunya demà divendres: Diada assolellada i lleugera pujada de temperatures a Barcelona i bona part del territori

La Diada de Catalunya es preveu assolellada, amb unes temperatures màximes que es quedaran entre els 27 i els 29 graus

Sol i cels amb núvols alts a Barcelona

Sol i cels amb núvols alts a Barcelona / Alfons Puertas / Observatori Fabra (RACAB)

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Grífol

Barcelona

Catalunya celebra aquest divendres la Diada de l'Onze de Setembre, i ho farà en una jornada que promet estabilitat meteorològica un cop deixat enrere el front que va provocar fortes precipitacions en punts com la Garrotxa i el Berguedà (tot i que no van assolir la intensitat prevista a les comarques amb mesures activades) i que va provocar una baixada considerable de les temperatures en bona part del territori.

Així, apunta el Servei Meteorològic de Catalunya, per a aquest divendres de festiu nacional s'espera una jornada assolellada, tot i que amb alguns núvols baixos a la meitat nord del litoral i també en algun punt del prelitoral. Alguns núvols alts i prims deixaran el cel transitòriament enterbolit, tot i que a partir del migdia el sol anirà guanyant presència. A l'entorn del Montseny, això sí, algunes restes de nuvolositat podrien deixar algun ruixat.

Lleugera pujada de temperatures

Aquesta estabilitat donarà peu a una lleugera pujada de la temperatura mínima al matí, tot i que es continuarà notant l'ambient més fresc a causa del descens tèrmic que, en alguns punts de Catalunya, va arribar a ser de fins a 10 graus de diferència entre dimecres i dijous. També pujaran uns graus les temperatures màximes, que es quedaran entre els 27 i els 29 graus, tot i que puntualment podran pujar fins als 31 o 32 graus a la zona de la vall del Ebre.

Cap de setmana estable

Les previsions del Meteocat indiquen que de cara al cap de setmana tindrem just a sobre un anticicló que ja comença a treure el cap per l'oest de la península. Un fenomen que, sumat al fet que en altura també s'imposarà la dorsal anticiclònica, portarà estabilitat atmosfèrica i absència de precipitacions o, com a mínim, ruixats poc destacables.

Notícies relacionades

Així, dissabte continuarà amb presència de núvols que podran deixar algun ruixat al litoral central i a partir de diumenge el sol s'imposarà en bona part del territori, amb alguns núvols d'evolució a partir del migdia al Pirineu.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
  2. Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
  3. No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
  4. Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
  5. L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
  6. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  7. Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
  8. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa

La Generalitat publica el nou mapa de recursos dels centres educatius

La Generalitat publica el nou mapa de recursos dels centres educatius

Cardona acollirà un festival internacional que connecta cinema i turisme

Cardona acollirà un festival internacional que connecta cinema i turisme

Els llegats solidaris assoleixen a Catalunya un total de 120 milions d’euros el 2025, un 113 % més que el 2024

Els llegats solidaris assoleixen a Catalunya un total de 120 milions d’euros el 2025, un 113 % més que el 2024

Temps a Catalunya demà divendres: Diada assolellada i lleugera pujada de temperatures a Barcelona i bona part del territori

Temps a Catalunya demà divendres: Diada assolellada i lleugera pujada de temperatures a Barcelona i bona part del territori

Quan editar també és crear: RARA converteix La Sala d’Igualada en un taller viu

Quan editar també és crear: RARA converteix La Sala d’Igualada en un taller viu

Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat

Els joves acusats de ser els autors de l'homicidi de Manresa, una vida enfrontada a l'educació i la societat

Torna la caminada Bages-Geoparc amb un nou itinerari pel Camí Oliba a Viladordis

Torna la caminada Bages-Geoparc amb un nou itinerari pel Camí Oliba a Viladordis

La imatgeria cardonina protagonitza les cercaviles i els actes més tradicionals de la Festa Major

La imatgeria cardonina protagonitza les cercaviles i els actes més tradicionals de la Festa Major
Tracking Pixel Contents