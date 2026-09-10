Trapero deixa els Mossos després de mesos de discrepàncies amb Parlon
El desacord del major amb la consellera davant del nomenament del successora del comissari en cap Miquel Esquius hauria sigut el detonant de la sortida. Ferran López ocuparà el càrrec de director general del cos i Sílvia Catà serà la comissària en cap.
Marta Català
Josep Lluís Trapero se’n va. Ho deixa. El major dels Mossos d’Esquadra va comunicar a la consellera d’Interior, Núria Parlon, a finals d’agost, la seva decisió d’abandonar la direcció general de la Policia. La relació entre tots dos al llarg d’aquests dos anys ha sigut complicada. L’explicació que Trapero va donar a Parlon va ser que ho deixava per qüestions "personals", segons va explicar la consellera ahir, remarcant que ella "volia que continués". Ferran López serà ara el director general.
En la roda de premsa en la qual va donar compte de la remodelació a la cúpula dels Mossos, preguntada insistentment sobre els motius concrets que li va exposar Trapero, Parlon va evitar donar detalls i va respondre que no volia fer "especulacions" i que havia de ser el mateix major qui els fes públics si així ho considerava. Ja lluny dels micròfons, la consellera va insistir que Trapero volia deixar el lloc: "De vegades ens costa entendre que les persones vulguin marxar".
Parlon va assegurar que la relació que ha mantingut durant els dos anys treballant amb Trapero ha sigut "bona". "Hi ha hagut coses en què no hem estat d’acord, com passa sempre que treballes en equip, però crec que això no ha sigut la causa de la seva decisió", va remarcar. Altres fonts consultades, però, assenyalen que la relació entre tots dos ha sigut dura i que s’ha deteriorat en els últims mesos per diversos incidents com la polèmica infiltració d’agents de paisà en una assemblea de professors en vaga o el pla per portar agents de policia a les escoles. En aquest context, la falta d’acord entre Parlon i Trapero a l’hora de nomenar el nou comissari en cap dels Mossos ha acabat de distanciar-los.
Parlon tenia decidit que la comissària Sílvia Catà seria qui rellevaria el comissari Miquel Esquius, a les portes de la seva jubilació. Però Trapero s’hi oposava. I el major, conscient que, quan acabessin les vacances, Parlon faria públic el nom de Catà i que, al costat d’aquesta comissària, s’activarien els nomenaments de nous comissaris, va prendre la decisió de marxar.
Trapero, el policia més important en la història del cos, amb un caràcter dur contra el qual han topat polítics de tres partits diferents – Junts, Esquerra i ara el PSC –, tornarà a vestir-se d’uniforme i es reincorporarà al cos policial. Ha demanat tornar al càrrec que ocupava abans, assumint tasques d’anàlisi del treball policial, i Parlon respectarà la seva voluntat.
Substitut per segon cop
Per segona vegada, el comissari Ferran López ha sigut l’elegit per substituir Trapero. López ja va estar al capdavant del cos policial, com a comissari en cap, quan Trapero va ser cessat després de l’1-O, el 2017, en aplicació de l’article 155 per part del Govern de Mariano Rajoy. López es va posar al capdavant dels Mossos durant uns quants mesos, fins a l’estiu del 2018, evitant així que un agent aliè als Mossos pogués dirigir la policia catalana. Quan es va acabar l’aplicació del 155, López va ser destituït pel llavors conseller d’Interior, Miquel Buch.
Parlon diposita una vegada més en López la confiança per tornar a Trapero, ara com a director general de la Policia. El comissari es converteix així en el segon policia que assumeix el càrrec polític a la Generalitat. Serà nomenat oficialment el pròxim dia 15. Nascut a Santa Coloma de Gramenet com Parlon i Trapero, López és un home conciliador, tranquil i lleial. Fins ara estava destinat a Madrid fent de pont entre el Ministeri de l’Interior i els Mossos. Ara, deixarà la capital, on s’ha guanyat el respecte generalitzat, i tornarà a Barcelona.
Parlon va anunciar també que l’actual comissari en cap del cos, Miquel Esquius, també marxa. En el seu cas perquè es jubilarà després de la Diada. Esquius, un home discret i de perfil més semblant a López que a Trapero, havia acceptat ser comissari en cap només per dos anys. La seva sortida, a diferència del que ha passat amb Trapero, estava prevista. Es desconeixia qui li passaria. Els rumors apuntaven que, per primera vegada, seria una dona. No anaven desencaminats. La comissària dels Mossos a Girona, Sílvia Catà, serà la nova comissària en cap. Catà es converteix així en la primera dona que mana als Mossos. És un pas "rellevant" i "simbòlic", va remarcar Parlon.
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