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El 54949 de la sèrie 9 s'emporta el premi extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb dos milions d'euros

El segon premi és per al 47863 i el tercer, per al 52168

La Grossa

La Grossa / ACN

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ACN

Barcelona

El 54949 de la sèrie 9 s'ha endut el premi extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb dos milions d'euros. El sorteig s'ha celebrat aquest divendres a les 12.40 hores a la seu de Loteries de Catalunya.

El primer premi, dotat amb 50.000 euros, ha anat al 54949, el segon (20.000 euros) al 47863 i el tercer (10.000 euros) al 52168.

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Aquest dissabte començarà la comercialització de la Grossa de Cap d'Any, que tindrà un premi de 200.000 euros per bitllet de deu euros i el sorteig se celebrarà el 31 de desembre. També demà es començarà a vendre la Grossa Especial Castanyada, amb un premi extraordinari de 500.000 euros per bitllet de cinc euros. El sorteig és farà el 31 d'octubre.

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El 54949 de la sèrie 9 s'emporta el premi extraordinari de la Grossa de la Diada, dotat amb dos milions d'euros

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