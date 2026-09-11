Efemèride
«Ara ens toca defensar drets i llibertats»: Sant Boi apel·la a la unió del poble en el 50è aniversari de la històrica Diada del 76
L’església de Sant Baldiri ha acollit un nou homenatge a Casanova en una jornada que busca defensar les llibertats conquerides fa cinc dècades davant l’avenç de la ultradreta
CONTEXT |
Mig segle de la primera Diada postfranquista del 1976, celebrada a Sant Boi: «Va marcar els veïns de la ciutat»
Àlex Rebollo
Centenars de persones, com cada Onze de Setembre des de fa 50 anys, s’han desplaçat a Sant Boi de Llobregat aquest 2026 per participar en la tradicional ofrena floral a Rafael Casanova, heroi del catalanisme, la tomba del qual es troba a l’església de Sant Baldiri del municipi del Baix Llobregat. Des del 1976, la ciutat és un referent en la lluita per les llibertats després que acollís la primera gran concentració per la Diada autoritzada. Un acte històric que ha perviscut en la memòria com un crit en favor de la democràcia i la identitat nacional. Davant l’avenç de les forces d’ultradreta a Catalunya, Espanya i bona part del globus, l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, ha aprofitat l’acte per reivindicar l’esperit del 76 en què homes i dones de diferents espectres polítics i socials «van treballar junts, sentint-se un sol poble», amb l’objectiu de «conquerir uns drets i llibertats» que «ara ens toca defensar».
Sant Boi no havia de ser el punt de concentració. En un origen, l’objectiu dels organitzadors era el Parc de la Ciutadella, a Barcelona. Però, en plena transició a la democràcia, els últims espeternecs del règim es van oposar que la capital catalana fos l’escenari de la primera gran manifestació autoritzada després de la mort del dictador, ocorreguda tan sols 10 mesos abans. En les negociacions amb el governador civil de Barcelona, Salvador Sánchez-Terán, l’historiador Josep Benet va suggerir que Sant Boi es convertís en seu alternativa a l’acollir aquesta la tomba de Rafael Casanova. I així va ser. Malgrat el poc marge, l’organització va ser un èxit i l’esdeveniment va quedar gravat a la retina de tots els santboians i bona part dels catalans.
«Avui no és un Onze de Setembre qualsevol. Avui Sant Boi està immers en la commemoració del 50è aniversari de la històrica Diada del 76, en la qual milers de catalans i catalanes del país van convertir la nostra ciutat en l’epicentre de les reivindicacions nacionals i dels drets i llibertats; de les reivindicacions de tot un poble, sota el lema ‘Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia», ha reivindicat l’alcaldessa en la seva tradicional intervenció a l’església de Sant Baldiri, una vegada acabades les ofrenes de partits i entitats. A més de per Moret, l’acte ha sigut encapçalat per la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat, Alicia Romero; el president del Parlament, Josep Rull, i el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto.
Programació especial
Aquest 11 de setembre del 2026, més enllà dels actes al costat de la tomba de Casanova, Sant Boi ha allargat l’homenatge a la històrica concentració amb una cercavila popular en commemoració del 50è aniversari. Així, 300 veïns i veïnes, distribuïts en sis grups en representació dels barris de la ciutat, han desplegat sis grans senyeres, de 50 metres de llarg cadascuna, que han traslladat fins a la plaça de Catalunya de Sant Boi, escenari que va aplegar milers de persones durant la Diada del 1976. Lluny dels volums de la gran concentració del 76, centenars de persones han omplert bona part de la plaça, en una escena marcada per la cultura catalana i lluny de la solemnitat de l’ofrena a Sant Baldiri.
A la seva arribada, les corals Renaixença i Pedres Blanques, acompanyades per l’orquestra de cambra A4Cordes, han interpretat 'El Cant de la Senyera' i 'La Santa Espina'. Just abans, al so de les sardanes, els encarregats de portar les senyeres pels carrers de Sant Boi han hagut de recollir i doblar les banderes, una tasca més llarga i àrdua del previst a causa de la seva longitud. Després d’uns minuts ininterromputs de duplicitats contínues, els portadors han celebrat la conclusió de la seva gesta amb crits de celebració.
L’ofrena floral i la cercavila han sigut així el colofó a una programació especial d’activitats que es va posar en marxa el 8 de setembre amb la inauguració de l’exposició ‘11 de setembre del 1976. Tàctiques de llibertat’ al Museu de Sant Boi. Dimecres 9 de setembre, Can Massallera va ser escenari també d’un acte institucional encapçalat pel president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. A més, aquest 10 de setembre, la plaça de l’ajuntament va acollir a les 22 hores el concert ‘50 diades a Sant Boi’, que va donar al seu torn el tret de sortida a l’edició d’aquest any del Festival Altaveu amb un concert que va reunir artistes de diverses generacions, com: Lluís Gavaldà & Joan Pau Chaves, Mushkaa & Greta, Els Amics de les Arts o David Carabén.
Sense Aliança al front
Els actes vinculats a la Diada a Sant Boi han estat marcats per un ambient absolutament tranquil i de confraternitat entre les diferents forces polítiques i veïns que s’han arremolinat al costat de la tomba de Rafael Casanova i, després, a la plaça de Catalunya. Una imatge totalment diferent de l’oferta ahir al Fossar de les Moreres, històric lloc de peregrinació de l’esquerra independentista en el marc de l’Onze de Setembre.
L’assistència de Sílvia Orriols, líder d’Aliança Catalana, va provocar que centenars dels seus simpatitzants es congreguessin a escassa distància de milers de manifestants de col·lectius antifeixistes, antiracistes i independentistes d’esquerra. Per separar els dos grups, es va desplegar un fort cordó policial dels Mossos d’Esquadra. La tarda va deixar diverses càrregues policials,tres detinguts i cinc investigats entre els manifestants antifeixistes.
No obstant, aquest Onze de Setembre, el partit d’ultradreta no ha fet acte de presència a Sant Boi per a sorpresa dels assistents, ja que l’any passat sí que va assistir a l’homenatge a la tomba de Casanova. Fonts municipals apunten que desconeixen per què Aliança no ha assistit aquest 2026 i que l’any passat, tot i que hi van assistir, tampoc no tenien constància que hi anessin.
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