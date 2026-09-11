Barcelona, protagonista
Kevabrö, d’un vídeo viral a tres locals i 50 empleats
Liderada per quatre joves, aquesta empresa de kebabs ven 14 tones de carn al mes i preveu tancar el 2026 amb cinc restaurants abans de desembarcar a Madrid.
Clàudia Mas
Fa poc més d’un any, Kevabrö no tenia restaurants, treballadors ni clients. Era una idea nascuda d’un vídeo humorístic publicat a internet. Catorze mesos després, aquella broma s’ha convertit ara en una empresa amb tres locals a Barcelona, mig centenar d’empleats i plans per iniciar l’expansió fora de Catalunya.
Rere el projecte hi ha quatre joves barcelonins, d’entre 24 i 28 anys, sense experiència com a empresaris de la restauració. Procedien del món audiovisual, creaven continguts per a marques i combinaven feines com a autònoms, en agències o en l’hostaleria.
"Estàvem cansats de treballar en els projectes dels altres. Volíem construir alguna cosa nostra", explica Samuel Catalán, que és cofundador de la companyia. La idea recuperava un vídeo sobre un kebab que havia gravat fa uns anys enrere. El que va començar com una ocurrència va acabar revelant una oportunitat de negoci: ocupar l’espai situat entre el kebab barat, associat a qualitat baixa, i les versions gurmet, que l’allunyen del seu caràcter popular.
Abans d’aixecar la persiana, els fundadors van publicar una sèrie documental d’11 episodis en què explicaven com muntaven el restaurant des de zero. Van mostrar la recerca de socis i finançament, l’elecció del local i els viatges per desenvolupar les receptes. L’estratègia els va permetre reunir prop de 30.000 seguidors a Instagram abans de servir la primera comanda.
El primer establiment va obrir el 2025 a la plaça del Doctor Letamendi. Després van arribar un segon local a Sants i un tercer davant el recinte modernista de Sant Pau. L’empresa pretén inaugurar-ne dos més abans que acabi el 2026.
L’èxit digital també es trasllada al carrer. Els seus responsables asseguren que, en els moments de més afluència, es formen cues d’una hora, especialment durant els caps de setmana o després de publicar nous vídeos a les xarxes socials.
La proposta es construeix sobre una carta curta i una idea ben senzilla: millorar la qualitat del producte sense convertir-lo en alta cuina.
"No volíem posar-hi caviar, tòfona ni salses extravagants. Volíem bona carn, verdures fresques i pa elaborat cada dia", assenyala Sergi Cots, un altre dels cofundadors. "No hem reinventat el kebab. Simplement hem intentat fer-lo bé".
Abans d’obrir, l’equip va viatjar a Turquia i Alemanya per conèixer com es prepara el producte a Istanbul i Berlín. D’aquesta investigació van sorgir les dues principals receptes de la carta: l’OG Ahmed, inspirat en la tradició libanesa, i el Berlín, pròxim al döner popularitzat a Alemanya.
La companyia utilitza carn de proximitat, verdures de cultiu pròxim, pa pastat i enfornat a l’establiment i salses elaborades diàriament. Els preus se situen entre els 7 i els 10 euros.
"El kebab té alguna cosa molt popular i molt honesta. No necessita disfressar-se de cap altra cosa", afirma Catalán. "Volem que continuï sent un producte que es menja amb les mans i amb el qual et taques, però que després no et prova malament".
Les xarxes socials expliquen bona part de la notorietat de Kevabrö, però els seus responsables rebutgen que el creixement depengui únicament de la comunicació. "El màrqueting aconsegueix que vinguis per primera vegada, però el producte fa que repeteixis", resumeix Cots. L’empresa afirma que el 80% dels clients torna, una dada que calcula mitjançant la informació associada als pagaments amb targeta.
En 14 mesos, la cadena assegura haver venut més de 350.000 kebabs i consumeix unes 14 tones de carn al mes. El seu producte més sol·licitat, el kebab Berlín, supera les 113.000 comandes.
Tot i que la seva comunicació es dirigeix a un públic jove, els fundadors afirmen que la clientela és àmplia. "Ens ve la senyora de 70 anys que viu a la cantonada i també el noi de 16 que arriba en patinet amb els seus amics", explica Cots. "El kebab és com el futbol o la música: reuneix gent molt diferent".
Pels establiments també han passat futbolistes del primer equip del FC Barcelona i figures com Harry Styles, Charli XCX o Ibai Llanos. Malgrat aquesta exposició, Catalán posa el focus en els habituals: "Està molt bé que vingui algú conegut, però el negoci es construeix amb el veí que repeteix cada setmana".
Madrid, primera parada
Després de concentrar tres obertures en poc més d’un any, l’empresa prepara ara la seva sortida de Barcelona. Madrid serà el seu primer destí, mentre que París, Londres i Dubai figuren entre les ciutats estudiades per iniciar l’expansió internacional de cara al 2027.
La companyia busca locals i socis, tot i que descarta una expansió basada únicament en franquícies.
"No volem créixer sense més ni més i perdre el control del que fem", explica Cots. "Busquem socis que coneguin cada ciutat, però que també entenguin el producte i la nostra manera de treballar".
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