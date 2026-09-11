badalona
L’oposició qüestiona dedicar Sant Jeroni de la Murtra al descobriment
El PSC demana conèixer el cost de l’operació d’expropiació i ERC rebutja construir "un parc temàtic sobre el genocidi d’Amèrica".
El Periódico
L’oposició de Badalona ha reaccionat a l’anunci de l’alcalde Xavier García Albiol d’expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra per convertir-lo en un museu sobre el descobriment d’Amèrica. La posició majoritària la resumeix una afirmació de Fernando Carrera, portaveu del PSC al consistori: "Estem d’acord a estudiar la viabilitat que Sant Jeroni sigui de titularitat municipal, però la proposta de convertir-lo en un museu dedicat al descobriment d’Amèrica ens fa l’efecte d’una albiolada".
El regidor socialista lamenta que la proposta sigui "poc reflexionada i fruit de la improvisació". "És evident que una part del monestir no està en bon estat", assenyala Carrera, però "cal conèixer el valor econòmic de l’expropiació o compra" i que "hi hagi un compromís real de l’Ajuntament per mantenir el monestir", rubrica Carrera. De moment, el consistori no ha fet públic el cost de l’operació.
També Àlex Montornès, portaveu d’ERC, assevera que "no és bo" convertir el monestir "en un parc temàtic sobre el genocidi d’Amèrica". Tot i que, reconeix, "sí que és bo que les propostes d’ERC es transformin en propostes de la ciutat", en el sentit que els republicans van suggerir fa tres anys que el consistori el comprés i el museïtzés.
L’Ajuntament de Badalona, per la seva banda, diu que la decisió s’ha pres després d’haver rebut una proposta per exercir el seu dret a tempteig i retracte sobre el recinte, davant l’"existència d’un comprador ferm, una societat interessada a adquirir el conjunt". L’objectiu passa per "garantir que un espai d’un extraordinari valor patrimonial i històric quedi definitivament vinculat a Badalona i pugui ser preservat", assenyalen fonts municipals.
La visita de Colom
"Una part de la història del món passa per Sant Jeroni, passa per Badalona, i tenim la responsabilitat de preservar-la i posar-la en valor", segons Albiol. Així, la proposta municipal consisteix a desenvolupar un "projecte museístic singular que expliqui el context de la descoberta d’Amèrica, el primer viatge de Cristòfor Colom, el seu retorn a la Península i la vinculació d’aquest episodi amb Badalona i amb el monestir".
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