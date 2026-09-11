Pacte de país per l’educació
Les facultats de ciències exigeixen reformes després de l’informe PISA
Els degans catalans observen "creixents dificultats" entre els estudiants que impedeixen "afrontar amb garanties" continguts bàsics.
Olga Pereda
Alarmats pels mals resultats a l’informe PISA 2025, els responsables de les facultats de ciències i les escoles politècniques catalanes reclamen un pacte de país per l’educació. "La universitat, com a motor de transformació social i espai de generació i transmissió de coneixement, no pot assistir amb indiferència a la greu situació que travessa el país en matèria d’ensenyament", asseguren en un comunicat fet públic aquest dijous i firmat per 27 deganes i degans de facultats de l’àmbit científic i directores i directors d’Escoles Politècniques de l’Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Politècnica de Catalunya i la Rovira i Virgili.
Els responsables universitaris asseguren que, any rere any, observen "creixents dificultats" entre l’alumne que accedeix a l’educació superior de la branca científica. Aquests estudiants, afegeixen, es veuen en moltes dificultats per "afrontar amb garanties" continguts bàsics de Matemàtiques, Física, Biologia, Química, Geologia, Tecnologia i altres disciplines fonamentals. "Això pot posar en risc la nostra capacitat per continuar formant professionals d’excel·lència. La capacitat de Catalunya per generar coneixement, innovació, progrés econòmic i cohesió social dependrà, en bona mesura, del nivell educatiu assolit pels seus joves", conclouen.
Els decanats mostren la seva preocupació per l’ensenyament, en escoles i instituts, de les assignatures de Matemàtiques, Ciències i Tecnologia i remarquen la pèrdua progressiva d’elements imprescindibles per a l’aprenentatge: hàbits d’estudi, esforç sostingut, rigor intel·lectual i comprensió lectora.
Defensa dels docents
Els responsables universitaris exculpen de la desfeta els professors: "Volem expressar el nostre reconeixement a la dedicació i professionalitat dels docents dels diferents nivells educatius, que desenvolupen la seva tasca en un context sovint complex i amb recursos insuficients. Qualsevol reforma ha de comptar necessàriament amb la seva experiència i el seu compromís".
L’informe PISA observa a escala internacional una pèrdua molt estesa de l’interès per adquirir nous coneixements. Només al voltant del 57% dels estudiants avaluats a PISA –que tenen 15 anys i, majoritàriament, són a 4t d’ESO– declaren que aprendre coses noves no els resulta avorrit.
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