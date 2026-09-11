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La Sindicatura de Comptes recrimina la falta de sancions a les ZBE
Manuel Arenas
Entre gener del 2022 i març del 2025, només sis dels 23 municipis de Catalunya obligats a una zona de baixes emissions (ZBE) sancionaven els vehicles contaminants que accedien als vehicles contaminants que accedien als perímetres per protegir la qualitat de l’aire. La conclusió es llegeix en un informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre el compliment de les ZBE a les ciutats, en el qual l’entitat retreu que la falta de sancions "redueix l’efectivitat de les mesures". La dada és pràcticament la mateixa a la d’un recompte propi que va fer EL PERIÓDICO el març del 2025, el primer exercici en què les administracions locals estaven obligades a complir la mesura, segons la regulació estatal.
Malgrat que tots els municipis disposaven en aquell moment de procediment sancionador per incompliment de les restriccions de les ZBE, "només Barcelona, Cerdanyola del Vallès, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Viladecans l’aplicaven efectivament", conclou l’òrgan fiscalitzador. Tot seguit, assegura que "Badalona, Granollers, Lleida, Mollet del Vallès i Terrassa no havien aplicat sancions", certifica l’informe presentat pel síndic Ferran Roquer com a ponent i aprovat pel ple de la Sindicatura el 30 de juliol.
L’òrgan fiscalitzador posa en relleu que la majoria dels ajuntaments pateixen "deficiències importants" en els sistemes de seguiment de les ZBE. Els municipis de Badalona, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Reus, Rubí, Tarragona, Viladecans i Vilanova i la Geltrú "no disposaven de procediments de seguiment formalitzats, i Badalona i Tarragona no elaboraven informes de resultats", conclou la Sindicatura. D’altra banda, el document assenyala que l’Hospitalet de Llobregat no va respondre a les peticions d’informació requerides, cosa que va suposar una "limitació a l’abast de la fiscalització".
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