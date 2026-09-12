sanitat
Els metges convoquen vaga a partir del 28 d’octubre
Els facultatius reclamen una regulació específica, al marge de l’estatut marc que regeix les relacions laborals del personal sanitari.
El sindicat català secunda l’aturada «fins que la consellera negociï»
Nieves Salinas
Els sindicats de metges d’arreu d’Espanya ja han posat data per a la vaga indefinida: el dimecres 28 d’octubre. Aquella jornada arrencarà l’aturada contra el projecte de llei d’estatut marc, la norma que regula les relacions laborals del personal sanitari, que està a punt d’iniciar la tramitació parlamentària. Els facultatius sempre l’han rebutjat. Consideren, i ho han repetit fins a la sacietat, que perpetua unes condicions laborals "injustes i discriminatòries" per al col·lectiu i insisteixen a demanar un conveni propi. Els metges catalans, que s’han afegit a l’aturada, han advertit que la vaga "té data d’inici però no de final". Les organitzacions han consensuat recolzar la unitat d’acció davant una reforma que, segons el seu parer, "no dona resposta a les reivindicacions històriques del col·lectiu ni reconeix adequadament la singularitat, la responsabilitat i les especials condicions de formació i exercici de metges i facultatius".
La mobilització persegueix que el Ministeri de Sanitat "reconsideri el seu plantejament i obri una negociació real que permeti avançar tsar cap a un estatut mèdic i facultatiu propi, capaç de reconèixer les particularitats de la professió", indiquen des de la Unió Mèdica i Facultativa (UMYF). Queda pendent tancar el calendari de la resta d’actuacions que formen part de la mobilització, van explicar des de la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM). Pané, per la seva banda, va afirmar que provarà d’ajudar, dins del seu abast, a millorar les condicions laborals dels metges perquè la vaga "no es faci realitat" a la comunitat autònoma i ha apuntat que aquest cicle d’aturades és conseqüència del desacord del col·lectiu amb un estatut marc "que s’ha treballat a Madrid". "Ha estat molt fora del nostre abast modificar aquest tema, però jo sí que els animaria que treballessin de cara a millorar aquest estatut marc", va dir.
La ministra de Sanitat, Mónica García, va demanar ahir als grups parlamentaris que "s’allunyin del soroll" i tinguin "altura de mires" per aprovar l’estatut marc (EM), i els va tornar a convidar a crear un "intergrup" per estudiar la creació d’un d’específic per als metges. La ministra es va pronunciar així a les xarxes socials després que es fes pública la data d’inici de la vaga indefinida. García va insistir en l’oferiment que va fer els dos últims dies: obrir la porta a un estatut propi de metges i facultatius, però sobre la base comuna de l’estatut marc.
El mateix calendari
Metges de Catalunya convocarà la mobilització autonòmica "de manera coordinada i amb el mateix calendari d’actuació que a la resta de territoris de l’Estat". La vaga indefinida "afectarà tots els dies i tots els àmbits i serveis assistencials fins que el Departament de Salut s’assegui a negociar les reivindicacions plantejades i posi sobre la taula les mesures necessàries per exercir la medicina a Catalunya en condicions dignes", va assenyalar el secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, que va responsabilitzar del conflicte el departament i va exigir a la consellera Olga Pané que "s’assegui a negociar".
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