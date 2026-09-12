Segona Guerra Mundial
La llegendària màquina Enigma que va comprar Franco i va acabar a Mallorca
Un exemplar de la llegendària màquina alemanya de xifrat Enigma es conserva al Museu Històric Militar de Sant Carles, a Palma: quina va ser la seva missió, com va arribar a l’illa i com van aconseguir desxifrar-la
Frank Feldmeier
La caixa de fusta de roure desgastada no crida especialment l’atenció a l’entrar. En lloc d’estar exposada en una vitrina i acuradament il·luminada, descansa sobre una taula de despatx al Museu Històric Militar de Sant Carles, al port de Porto Pi, a Palma (
. El seu director, Juan Rigo, aixeca la tapa de la caixa de transport. A l’interior apareix un aparell metàl·lic que, a primera vista, recorda una màquina d’escriure de principis del segle XX. Però sobre el teclat no hi ha ni barres de tipus, ni rodet ni palanca per canviar de línia. Al seu lloc, tres files de bombetes es distribueixen darrere de 26 finestretes amb les lletres de l’alfabet.
És aquí: l’Enigma. El director del museu obre també la tapa metàl·lica situada sobre el panell de llums i deixa al descobert el cor mecànic i elèctric de la cèlebre màquina: tres rotors de xifrat que, amb cada pulsació d’una tecla, giren com el mecanisme d’un rellotge i fan que s’il·lumini una lletra. Avui, no obstant, ja no és possible fer una demostració. La bateria de la màquina de xifratge ja no es conserva, explica Rigo.
Adquirida per Franco
L’Enigma amb número de sèrie K-287 és un de les diverses desenes d’aparells que el futur dictador Francisco Franco va comprar a Alemanya per a les seves tropes durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). Tot i que actualment es troba a Mallorca, originalment va ser utilitzada per Alfredo Kindelán Duany, cap de les forces aèries del bàndol nacional.
L’Enigma, de fet, estava concebuda per poder traslladar-se amb facilitat. A l’aixecar-la amb compte, la K-287 pesa aproximadament el mateix que una maleta de mà plena.
Que aquest exemplar formi avui part dels fons del Museu de San Carlos es deu a un inventari fet anys després a l’Exèrcit espanyol, del qual va informar El País el 2008. El diari va revelar l’existència de 26 màquines Enigma, l’«arma secreta» de Franco i Hitler, emmagatzemades en unes golfes del palau de Buenavista de Madrid, seu de l’Exèrcit de Terra.
Aquestes màquines ofereixen avui als historiadors una important explicació sobre els èxits militars de les tropes franquistes, però el seu interès va molt més enllà. Espionatge, matemàtiques, històries personals i els orígens de l’era informàtica: l’Enigma fascina per igual informàtics, col·leccionistes i aficionats al cine, especialment des que el 2014 la pel·lícula de Hollywood The Imitation Game va donar a conèixer arreu del món el treball pioner dels desxifradors britànics de Bletchley Park, encapçalats pel geni Alan Turing.
Ni fotografies ni missatges
Part del mite que envolta aquesta extraordinària màquina es deu precisament al fet que molts detalls es mantenen ocults a les ombres de la història. En el cas de la K-287 de Palma, el secret que envoltava el seu ús ha fet que no es conservi cap fotografia de la màquina en funcionament ni tampoc un sol missatge que se sàpiga que va ser xifrat o desxifrat amb ella.
«Es van destruir molts documents, sobretot tot el relacionat amb els codis», explica José Ramón Soler Fuensanta.
Fa anys que aquest enginyer informàtic, professor en una escola de Turisme d’Eivissa, investiga l’Enigma i ha aconseguit encaixar almenys algunes peces del trencaclosques. Soler considera que a les Balears es van utilitzar almenys dues màquines de xifratge. Una d’aquestes, la K-205, estava a disposició de la Comandància General de les Balears. Una altra hauria estat a bord d’un vaixell dels aliats italians fondejat al port de Palma.
La Guerra Civil espanyola va ser el primer conflicte en el qual es va utilitzar aquesta màquina de xifratge, que arribaria a la fama durant la
. En realitat, havia sigut inventada per a finalitats civils: l’enginyer alemany Arthur Scherbius la va desenvolupar el 2018 per protegir secrets empresarials. Per blindar jurídicament el seu sistema a escala internacional, el 1927 va adquirir les patents de l’inventor neerlandès Hugo Koch, que havia patentat de forma independent un principi similar.
Només després que l’Enigma fracassés al mercat civil i que els britànics revelessin a mitjans de la dècada de 1920 que havien pogut interceptar sense grans dificultats les comunicacions alemanyes durant la Primera Guerra Mundial, l’Exèrcit alemany va començar a interessar-se per ella.
El càlcul dels nazis
L’Enigma que els nazis van vendre Franco en els anys previs a la Segona Guerra Mundial era, no obstant, una versió comercial, una cosa a què probablement al·ludia també la lletra K dels seus números de sèrie.
D’una banda, Alemanya volia garantir la seguretat de les comunicacions entre les potències de l’Eix, especialment perquè fins aleshores a Espanya s’utilitzaven sobretot mètodes manuals de xifratge i perquè, a més, els dos bàndols de la Guerra Civil havien arribat a fer servir inicialment els mateixos llibres de codis.
De l’altra, els alemanys tampoc volien entregar als espanyols el model més avançat, aparentment per por que les màquines poguessin caure en mans del bàndol republicà.
Així, el novembre de 1936 es va enviar al bàndol franquista una primera partida de deu aparells, entre ells l’Enigma que avui es conserva al museu de Palma. Posteriorment van arribar més unitats.
A diferència del que passaria durant la Segona Guerra Mundial, a la Guerra Civil espanyola l’Enigma va tenir principalment una importància estratègica més que tàctica. Els pocs aparells disponibles estaven reservats a llocs clau: la K-202, per exemple, estava destinada en exclusiva al quarter general del Generalíssim.
Les estratègies per desxifrar el codi
Tot i que la versió espanyola de l’Enigma disposava de la «fabulosa xifra de 1.252.962.387.456 combinacions possibles», com va deixar escrit un comandant franquista en un informe de 1936, el codi acabaria sent desxifrat. Es va aconseguir gràcies a una col·laboració internacional i en diverses etapes. Va ser una carrera contra rellotge que, d’una banda, es va complicar amb la introducció de nous mètodes –l’Enigma alemanya, per exemple, va incorporar el 1941 un quart rotor–, però que, de l’altra, es va veure facilitada per errors humans en la seva utilització.
Els primers avenços importants els havien aconseguit ja el 1932 matemàtics polonesos, que van compartir els seus resultats amb britànics i francesos. El 1940, els Aliats van aconseguir per primera vegada desxifrar per complet missatges de la Wehrmacht. Entre 1941 i 1944, el sistema de desxifrat va poder aplicar-se a gran escala i va arribar a exercir un paper decisiu en la guerra.
Les màquines de xifratge utilitzades a Espanya també van tenir importància en aquest procés. L’expert Soler distingeix entre dos tipus: d’una banda, una Enigma convencional de l’Exèrcit i, de l’ Enigma naval. En aquesta última, els missatges intercanviats entre les potències de l’Eje es xifraven prèviament mitjançant un sistema addicional. Per a això s’utilitzava el codi D’I, anomenat així per les inicials d’Alemanya, Espanya i Itàlia.
Un dels primers grans avenços en el desxiframent d’aquest codi s’atribueix al criptoanalista DillyKnox. «Als britànics els interessaven les comunicacions per ràdio amb els alemanys i els italians», explica Soler. «Les comunicacions internes espanyoles pràcticament els eren igual». L’èxit de Knox l’abril de 1937 va reforçar la convicció que el sistema Enigma, per molt complexes que fossin després les versions utilitzades per l’Exèrcit i la Marina alemanys, era un problema que es podia resoldre.
Que en aquesta missió hi van participar també molts herois anònims, majoritàriament dones, ho demostra el cas de Veronica More, que anys després visitaria a Mallorca. Aquesta escocesa que parlava alemany havia interceptat missatges de ràdio de la Wehrmacht durant la batalla d’Anglaterra i va treballar durant sis mesos al cèlebre centre de Bletchley Park. Fa una mica més de deu anys, quan tenia 97 anys, va concedir una entrevista al periodista Guillermo Tupper, que la va trobar al poble mallorquí de Fornalutx mentre buscava testimonis d’aquella època.
Enigma contra Enigma
Els treballadors de Bletchley Park van haver de comprometre’s a guardar un estricte secret sobre la seva tasca, una obligació que no va començar a relaxar-se fins dècades després. «No vaig conèixer Alan Turing. A Bletchley mai sabies què estaven fent les altres persones», va explicar l’escocesa en aquella entrevista.
El treball, va recordar, solia ser monòton i dur, fins i tot després d’haver aconseguit desxifrar els codis. No sempre podien utilitzar la informació obtinguda, ja que fer-ho podia despertar les sospites dels nazis.
Avui Bletchley Park és un museu interactiu i entre les seves peces també es conserva una Enigma de Franco. Espanya va entregar al Regne Unit la K-289, que havia sigut utilitzada a les Canàries, i va rebre a canvi una Enigma de quatre rotors de la Marina de guerra alemanya.
La K-287 de Palma, en canvi, no es pot veure actualment en l’exposició permanent, ja que la sala on s’exhibeix l’Enigma està sent reformada. No obstant, el museu mostra als grups de visitants, prèvia petició, la que probablement sigui la caixa més secreta de Mallorca.
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment
- José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- M'han punxat, m'han punxat!', el crit de Carles Vilajosana després de patir la ganivetada mortal a Manresa
- Dos focs en contenidors afecten quatre cotxes i la façana d'un edifici fins al cinquè pis, a Manresa
- Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir