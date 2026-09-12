‘Finestreta única’ per a tràmits de la Generalitat
Les noves oficines d’atenció ciutadana del Govern arribaran a Sabadell, Santa Coloma i Esplugues entre el 2027 i el 2028
L’Executiu insisteix a enfortir llaços amb els municipis a través d’aquests equipaments per atendre uns 400.000 veïns
CONTEXT |
El Govern desplega una estratègia per estrènyer llaços amb els municipis
ENTREVISTA |
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Manuel Arenas
En la línia de la seva estratègia per estrènyer llaços amb els municipis catalans, el Govern de la Generalitat ha triat Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Esplugues de Llobregat per obrir les seves tres primeres Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de la província de Barcelona més enllà de la capital. L’Executiu català promou la posada en marxa d’aquestes noves OAC per ampliar la cobertura territorial de la xarxa d’oficines a la regió metropolitana de Barcelona: entre les tres oficines donaran servei als prop de 400.000 habitants dels tres municipis.
«En el marc de la reforma de l’Administració, volem acostar la Generalitat al territori. Aquesta legislatura hem començat amb oficines per integrar tràmits de la Generalitat en un únic espai. Ara volem fer un pas més en un àmbit de 400.000 persones, el de Sabadell, Esplugues i Santa Coloma, amb oficines que obriran entre els anys 2027 i 2028», explica Albert Dalmau, conseller de la Presidència.
Aquestes oficines estan pensades per oferir una atenció unificada que permeti realitzar en un únic espai els tràmits i consultes als diferents Departaments de la Generalitat. L’objectiu, asseguren des del Govern, «és simplificar la relació de la ciutadania amb l’Administració, oferir una atenció més eficient i adaptar el servei a les necessitats de cada persona». A les oficines es poden registrar documents, obtenir certificats digitals, inscriure representacions, tramitar expedients de qualsevol departament, rebre informació sobre els serveis de la Generalitat i obtenir suport en la tramitació electrònica.
Amb l’ampliació, la xarxa d’oficines d’atenció ciutadana de la Generalitat arribarà als 14 equipaments. Les oficines integrades concentren en un únic espai els serveis dels diferents Departaments i organismes de la Generalitat, de manera que la ciutadania pot realitzar els seus tràmits, obtenir informació i rebre acompanyament personalitzat en una ‘finestreta única’. Aquestes oficines beuen de la mateixa estratègia municipalista que la d’atorgar més protagonisme a les delegacions del Govern, a través de les quals l’Executiu busca «descentralitzar el país», en paraules de Dalmau, i garantir la seva presència al territori.
Els nous equipaments a la regió metropolitana
La nova OAC de Sabadell estarà situada al carrer de Gràcia, 17, dins del nou edifici que també acollirà els serveis territorials del Departament d’Educació i una oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L’equipament disposarà d’una superfície per a l’atenció ciutadana de 415 metres quadrats i comptarà amb 12 professionals informadors-tramitadors, reforçant la capacitat d’atenció presencial al Vallès Occidental. Es preveu que estigui en funcionament a principis del 2027.
L’oficina de Santa Coloma de Gramenet, prevista per a finals del primer trimestre del 2028, disposarà d’una superfície d’uns 170 metres quadrats i comptarà amb set informadors-tramitadors. Aquest nou equipament ampliarà la presència de la Generalitat al municipi i contribuirà a reforçar l’oferta d’atenció presencial de la Generalitat al Barcelonès Nord.
Pel que fa a Esplugues de Llobregat, la nova oficina entrarà en funcionament durant el tercer trimestre del 2028. S’ubicarà a l’edifici del Molí, a l’avinguda Verge de la Mercè, en un espai compartit amb l’Ajuntament. L’àmbit de la Generalitat comptarà amb una superfície d’uns 240 metres quadrats i amb set informadors-tramitadors, que se sumaran als sis de l’Ajuntament, reforçant la coordinació entre les dues administracions per oferir una atenció més integrada a la ciutadania.
Les oficines de l’Eixample i la Seu d’Urgell ja funcionen
Paral·lelament a l’impuls de les noves OAC metropolitanes, el Govern ha posat en funcionament recentment les oficines integrades de l’Eixample de Barcelona i de la Seu d’Urgell. La del districte barceloní està ubicada a la Gran Via de les Corts Catalanes, 641, en un espai de 264 metres quadrats i compta amb un equip de 10 informadors-tramitadors.
La nova oficina amplia la cobertura d’atenció presencial en un dels districtes amb més densitat de població de Catalunya i incorpora també l’atenció de tràmits vinculats a prestacions socials i ajuts, com la discapacitat, el grau de dependència, l’ingrés mínim vital o el bo social tèrmic, reforçant així l’atenció als col·lectius que requereixen un recolzament més especialitzat. Aquesta ubicació és provisional fins a l’obertura de la futura oficina definitiva de l’Eixample a la Torre Muñoz, al passeig de Gràcia. La nova oficina se suma a l’actual OAC integrada de Sant Honorat, que també s’ha ampliat en els últims mesos i és provisional fins a l’obertura de la futura oficina de Ciutat Vella.
Per la seva banda, la nova OAC de la Seu d’Urgell està situada al passatge Alsina, 3, en un espai de 91 metres quadrats i disposa d’un equip de tres informadors-tramitadors. Aquest nou equipament reforça la presència de la Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran i s’emmarca en un model territorial que combina oficines estables amb les noves oficines d’atenció ciutadana mòbils per garantir un servei pròxim també als municipis més petits i amb més dificultats d’accés.
El pròxim desplegament de les OAC
Després de la posada en funcionament de les oficines de Tarragona, l’Eixample de Barcelona i la Seu d’Urgell i l’ampliació del carrer Sant Honorat de Barcelona en l’actual legislatura, i a més de les noves OAC metropolitanes, el Govern continuarà desplegant la xarxa d’oficines d’atenció ciutadana integrada. En aquesta legislatura està prevista l’obertura d’oficines a Vilafranca del Penedès; Puigcerdà; Lleida; Tremp; i el districte barceloní de Ciutat Vella.
En la següent legislatura, l’Executiu projecta una ampliació més gran de les OAC amb les oficines definitives de l ’Eixample de Barcelona, Tremp i Lleida. Les noves OAC que es duran a terme se sumaran a les preexistents abans de l’inici d’aquesta legislatura. Són les de Girona (plaça de Pompeu Fabra, 1 amb 37 informadors-tramitadors), les Terres de l’Ebre (plaça de Gerard Vergés, 1, a Tortosa, amb 11 informadors-tramitadors) i la Catalunya Central (plaça del Salt, 2, a Manresa, amb 12 informadors-tramitadors). La inversió total de 18 milions en el total d’actuacions previstes sobre els equipaments, en els quals el Govern aspira a arribar als 200 informadors.
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