Agermanaments d’anada i tornada
Seat i la indústria auxiliar van marcar la relació del poble de Don Benito amb Catalunya, que es remunta als anys 50, mentre que generacions de veïns de La Haba van arrelar a Sant Cugat.
Pablo Calvo / Gema Gallardo
Don Benito guarda un espai no petit en la llarga trajectòria de Seat, l’emblemàtica marca automobilística creada el 1950, lligada a la història sentimental d’Espanya i peça clau de la indústria catalana encara en els nostres dies.
De la localitat de Badajoz era natural Juan Sánchez-Cortés Dávila, que a més de ser president de Renfe ho va ser també de Seat durant una dècada, entre 1967 i 1977, anys de gran prosperitat per a la marca. Mai va perdre el vincle amb Don Benito, que el 1960 el va nomenar Fill Predilecte i, vuit anys més tard, li va dedicar una plaça que encara avui porta el seu nom.
Per la seva mediació, molts extremenys van marxar a Catalunya a treballar en la creixent indústria automobilística. Dècades després, el 2017, Don Benito es va agermanar amb Canyelles, fins on es va estendre aquesta teranyina que uneix Seat i la localitat extremenya. A Canyelles van acabar residint-hi desenes de famílies procedents d’Extremadura que treballaven a Industrias Mediterráneo S.A. (IMSA), ubicada a la pròxima Vilanova i la Geltrú i dedicada en gran part a la farga de peces per a automòbils. IMSA va ser creada per un altre veí de Don Benito, Pedro Camacho, i més de 300 dels seus 1.200 treballadors van arribar a viure a Canyelles, molts d’ells procedents d’Extremadura. Al municipi, encara avui, se celebra la romeria de la Virgen de las Cruces, patrona de Don Benito.
Però si hi ha algú que coneix bé no només Seat, sinó també el grup Volkswagen, al qual la companyia pertany des de mitjan anys vuitanta, és Ramón Paredes. Avui jubilat, Paredes va arribar a ser vicepresident de Recursos Humans de Seat, entre altres càrrecs d’alta direcció. De fet, va ser ell qui va contractar Oliver Blume per a la divisió espanyola del grup, l’actual CEO de Volkswagen.
"L’emigració extremenya a Catalunya és un cas d’èxit", assegura Paredes. Va arribar amb 10 anys amb la seva família a Sant Boi de Llobregat i amb 15 ja era a l’escola d’aprenents on Seat els formava en mestria industrial, cosa que avui seria l’FP. Des d’allà va anar escalant llocs, va passar per Alemanya, va conèixer a fons l’antiga fàbrica de la Zona Franca i va acabar jubilant-se com a vicepresident de Relacions Institucionals del grup per a Espanya. "Estic orgullós de ser extremeny i de Don Benito, però només puc dir coses bones de Catalunya. Tinc tres fills catalans i mai vaig tenir el més mínim problema pel meu origen", assegura des de Madrid, tot i que continua mantenint vincles amb la seva localitat natal.
Història paral·lela
La història de La Haba i Sant Cugat del Vallès va néixer d’una forma semblant: amb una maleta, un bitllet de tren i la decisió de marxar perquè quedar-se ja no era una opció. A mitjans dels anys 50, quan la situació econòmica empenyia milers d’extremenys a buscar-se la vida lluny dels seus pobles, un important grup de veïns de La Haba va posar rumb a Catalunya. Dos llocs van concentrar bona part d’aquella emigració: el Prat de Llobregat i Sant Cugat.
A Sant Cugat molts van trobar feina, habitatge i, amb el temps, una nova vida. I els que ja eren allà van anar obrint camí als que arribaven després. "S’anaven trucant els uns als altres", explica José González, alcalde de La Haba. Així funcionaven moltes d’aquelles xarxes migratòries: el primer que trobava una oportunitat obria el camí als següents. Sant Cugat no era llavors el municipi de prop de 100.000 habitants que és avui. "Als anys 50 era un poble agrícola petit, a poca distància de Barcelona", explica González. L’habitatge era més assequible i, a més, hi havia feina. Els de Badajoz es van incorporar a fàbriques de mecanitzat elèctric o de components per a la indústria de l’automòbil, fàbriques de maons i diferents oficis. També hi va haver paletes, fusters i els que van muntar els seus propis negocis.
Amb el pas dels anys, aquella distància física va acabar transformant-se en una relació institucional gràcies, en bona mesura, a l’impuls d’Alfonso Guisado. Com tants altres veïns de Badajoz emigrats a Catalunya, mantenia viu el sentiment de pertinença i el vincle amb les seves arrels. "Ell és el que va posar la llavor de l’agermanament, el que va donar la tabarra, el que se n’anava als plens i va proposar la idea", explica l’alcalde.
Alfonso havia emigrat a Sant Cugat, on treballava com a paleta. A principis dels anys 2000 va plantejar a l’Ajuntament la possibilitat de formalitzar el vincle amb La Haba. La proposta va tirar endavant per unanimitat i l’agermanament va quedar ratificat oficialment el 2016. Un dels moments que més gent va congregar va ser precisament la firma del protocol. Des de Sant Cugat van arribar els seus tradicionals gegants. La Haba també va voler deixar alguna cosa seva a Sant Cugat: en un dels viatges, els de Badajoz van plantar una alzina en un parc davant el monestir. La van batejar com La Marmocha, en record d’un paratge molt simbòlic per a tot el municipi
Aquell arbre, que llavors era prou petit com per viatjar amb autobús des de Badajoz, continua simbolitzant una relació nascuda molt abans de qualsevol protocol.
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- Necrològiques del dissabte 12 de setembre del 2026
- Operatiu d'emergència amb gossos i drons per trobar una menor d'Igualada que ha fugit d'un centre a Sant Quirze Safaja
- Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
- Crim de Manresa: la víctima i els amics van evitar la baralla fins a l'últim moment