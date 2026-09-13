Barcelonejant
Entre Aitana i les espelmes de Collboni
La cantant arrasa entre els joves, però la seva capacitat de convocatòria transcendeix generacions i professions. L’alcalde de BCN, mentrestant, s’ha deixat veure poc però no ha parat.
Joan Vehils
L’Anella Olímpica de Montjuïc ha començat fort la temporada. I ho ha fet amb una d’aquelles cites que serveixen per prendre el pols d’una ciutat. Aitana ha aplegat en quatre dies 72.000 fans al Palau Sant Jordi i ha aconseguit que Barcelona s’entregui a una de les seves artistes més populars.
Durant una setmana, la cantant catalana ha fet de la ciutat el seu particular centre d’operacions. Aitana s’ha allotjat al Mandarin Oriental del passeig de Gràcia al costat de la seva parella, Plex, el nom real del qual és Daniel Alonso Agúndez, conegut youtuber, estrímer i creador de contingut espanyol. Entre l’hotel i Montjuïc, la parella ha viscut aquests dies el fenomen d’una artista que ja no necessita presentació.
El públic del Palau Sant Jordi ha sigut, fonamentalment, molt jove. Una multitud d’adolescents i joves d’aproximadament 20 anys que han convertit cada nit en una celebració col·lectiva, cantant, ballant i seguint cada moviment del seu ídol. Però entre els milers de persones que han passat pel recinte també hi havia una altra Barcelona, bastant menys sorollosa i més acostumada a les pàgines de societat.
Entre d’altres, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que té la capacitat de ser a tot arreu i també saber-se divertir. La tinenta d’alcaldia Maria Eugènia Gay, després de la seva visita institucional a Ucraïna amb l’alcalde i el president de la Generalitat. Hi va haver, també, representació d’altres partits: Carolina Recio i Tània Corrons, de Barcelona en Comú; Àngels Esteller, del PP, i Damià Calvet, Joan Rodríguez, Arnau Vives, Josep Rius i Neus Munté, de Junts.
La cultura i la comunicació també hi van tenir representació. La sempre balladora Bibiana Ballbè es va afegir a una nit que també va comptar amb la presència del director de cine i productor Ibon Cormenzana i dels cantants Nil Moliner i The Tyets. Per cert, Cormenzana té un Goya, i això que la seva carrera professional es va iniciar com a consultor financer d’Arthur Andersen.
En fi, una barreja de perfils que explica bastant bé l’abast que ha adquirit Aitana: el seu públic pot tenir 16 anys, però la seva capacitat de convocatòria transcendeix generacions i professions.
Una de les virtuts d’Aitana és la capacitat d’empatitzar amb públics molt diferents. Pot omplir un pavelló amb milers de joves i, al mateix temps, atraure polítics i altres personalitats. També ho fa la seva relació amb Catalunya. Aitana ha demostrat un compromís creixent amb la llengua catalana, un gest especialment significatiu en una artista que desenvolupa la carrera en castellà.
L’èxit d’aquests quatre concerts torna a posar el focus sobre Montjuïc. L’Anella Olímpica té cada vegada més arguments per convertir-se en una de les grans destinacions musicals internacionals. El Palau Sant Jordi i l’Estadi Olímpic formen un ecosistema difícil d’igualar i converteixen la muntanya olímpica en un hub musical de referència mundial.
Collboni fa 57 anys
Jaume Collboni va fer 57 anys d’una manera poc habitual: a bord d’un tren i coincidint amb la visita institucional a Ucraïna. Una celebració diferent per a l’alcalde de Barcelona, que ha mantingut durant aquests dies una agenda intensa, tot i que amb poques aparicions públiques.
De tornada, Collboni va assistir a la presentació del primer acte de la temporada de Barcelona Global, en el qual va coincidir amb el seu nou president, Josep Lluís Sanfeliu. Una trobada que va aplegar bona part del món empresarial estranger que viu a Barcelona.
Collboni no s’ha deixat veure gaire, però no ha parat. L’agenda l’ha portat aquesta setmana a visitar veïns i entitats del Poble-sec i la Font de la Guatlla, on ha desencallat inversions que no hi havia manera d’engegar. Espais com Blesa 7, Paral·lel 149 i el poliesportiu de Fira 2 tindran l’activitat promesa des de fa anys.
En fi, Collboni ha celebrat l’aniversari d’una manera ben poc convencional. Amb 57 anys, l’alcalde, que després d’unes vacances molt curtes ha reaparegut en plena forma, sembla que no té gaires opcions per a una celebració tranquil·la.
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