Especialitat mèdica discriminada
Els prematurs sobreviuen més, però la investigació s’estanca
Els neonatòlegs denuncien la falta de tractaments específics per als nadons més fràgils. Asseguren que disposen de "les mateixes quatre coses" que tenien el 1984 i que s’utilitzen fàrmacs desenvolupats per a adults o nens grans.
Nieves Salinas
La medicina ha aconseguit que sobrevisquin cada vegada més nadons prematurs i que disminueixin algunes de les seqüeles més greus associades a néixer abans de temps. No obstant això, aquests avenços no han anat acompanyats d’un desenvolupament similar de nous medicaments específicament pensats per als nounats. "Tenim les mateixes quatre coses que teníem el 1984", lamenta la doctora Carmen Pallás, cap de Neonatologia de l’Hospital 12 de Octubre de Madrid, que denuncia que molts d’aquests pacients continuen rebent fàrmacs desenvolupats per a adults o per a nens grans.
A Espanya neixen cada any uns 30.000 prematurs. Els tractaments aplicats als nadons i a les mares des de la dècada dels 90 han permès tirar endavant molts petits que abans tenien moltes menys possibilitats de sobreviure. Davant aquests avenços, però, Pallás considera que la neonatologia continua "discriminada": s’inverteix poc, denuncia, tant en la investigació de nous fàrmacs com en el desenvolupament de tecnologia per als nounats.
Abans de la setmana 37
Un nadó prematur és aquell que neix abans de les 37 setmanes de gestació. Els prematurs extrems són els que ho fan abans de la setmana 28. Tots necessiten ser atesos per personal especialitzat i experimentat. L’objectiu no és únicament aconseguir una elevada supervivència –a Espanya, després de les 28 setmanes, se situa al voltant del 95%– , sinó aconseguir la millor qualitat de vida possible i reduir al mínim el risc de seqüeles posteriors.
Les taxes de prematuritat que registra Espanya, d’entre un 7% i un 8%, són, segons Pallás, acceptables i fins i tot "bones". "L’ideal seria que fos zero", matisa. Sobretot, si es comparen amb les d’altres països com els Estats Units, on fins no fa gaire se situaven en nivells "inacceptables per a un país desenvolupat", per sobre del 12%.
Malgrat les bones dades de supervivència, Pallás considera que el progrés en el desenvolupament de medicaments i tractaments específics no ha estat a l’altura. "És frustrant que, després de tant recorregut, la investigació en neonatologia sigui tan limitada. Estem discriminats per gran part de la indústria quant a la inversió que fan perquè es millorin els dispositius i les medicacions per a aquests nens", denuncia.
La neonatòloga es remet a un recent article publicat a The Lancet Child & Adolescent Health sobre el futur de la neonatologia, que traça un full de ruta global per superar l’estancament en el desenvolupament de tractaments específics per a nounats. El document destaca que la gran majoria de les teràpies fetes servir a les unitats de cures intensives neonatals són adaptacions de medicaments desenvolupats per a adults o s’utilitzen fora de la indicació oficial.
Pallás posa un exemple que considera especialment revelador. En tots aquests anys, sosté, l’únic medicament desenvolupat específicament per a aquests pacients tan fràgils ha sigut el surfactant. "¡En quaranta anys!", emfatitza.
"Fem servir medicaments que s’han desenvolupat per a adults o per a nens més grans, fora de la indicació. Només per al tractament del dolor estem molt limitats. Continuem tenint, pràcticament, les mateixes quatre coses que teníem el 1984: morfina, fentanil, paracetamol i poc més. Perquè no hi ha estudis. En adults, una situació com aquesta no es produiria", assenyala.
La paradoxa de la natalitat
La falta d’investigació té una dimensió global. "És preocupant que, al món, més de dos milions de nounats continuïn morint cada any", adverteix.
La doctora descriu una paradoxa: "Als països on es podria invertir per investigar, ara la natalitat és molt baixa, hi ha pocs nens i no interessa; i els països que tenen més natalitat tenen molt pocs recursos. Això és un problema", insisteix.
L’especialista deixa precisament aquesta reivindicació com una de les grans tasques pendents de la neonatologia. "Si no ho reclamem nosaltres, ¿qui ho reclamarà?, ¿els nens? Al final, no invertir en els nens empobreix el futur", conclou.
En la millora de la supervivència dels prematurs han influït nombrosos factors. D’entrada, la sanitat universal ha permès atendre totes les gestants: "Amb papers, sense papers...". S’hi han sumat els avenços clínics. "A principis de la dècada dels 90 hi va haver dues intervencions que van ser importantíssimes i que van canviar el maneig dels nens molt prematurs", recorda la neonatòloga.
La primera va ser la introducció del surfactant pulmonar, un fàrmac que s’administra a nadons prematurs amb síndrome del destret respiratori (SDR). La segona, l’administració de corticoides prenatals a les mares. "Aquests dos factors van aconseguir disminuir la mortalitat i la morbiditat. Ha sigut l’avenç més important en tots aquests anys", afirma Pallás.
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