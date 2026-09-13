distinció
Sandra Bestraten i Esteve Camps, Barcelonina i Barceloní de l’Any
La degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el president delegat de la Fundació de la Junta Constructora de la Sagrada Família, reconeguts en la tercera edició del guardó organitzat per EL PERIÓDICO.
Leticia Blanco
Sandra Bestraten i Esteve Camps són els guanyadors de les distincions de Barcelonina i Barceloní de l’Any que EL PERIÓDICO atorga coincidint amb les festes de la Mercè. D’aquesta manera, es reconeix la trajectòria de Bestraten, nova degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i de Camps, president delegat de la Fundació Junta Constructora de la Sagrada Família, i la seva contribució al llarg del 2026 a definir, impulsar o millorar el projecte de la ciutat de Barcelona.
La distinció creada per EL PERIÓDICO enguany arriba a la tercera edició i premia la tasca feta en l’àmbit cívic, econòmic, cultural, científic o social. Aquesta vegada, el jurat ha premiat Sandra Bestraten per encarnar, com a degana dels arquitectes catalans, la professió en un any marcat per la Capitalitat de l’Arquitectura i el Congrés Mundial d’Arquitectes, dues cites que han tornat a posar la disciplina a la conversa pública, en un moment en què l’habitatge és el principal maldecap dels catalans. Esteve Camps, president delegat de la fundació de la Sagrada Família, ha viscut un any decididament intens amb l’estrena de la torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort de Gaudí i la visita del papa Lleó XIV, que va projectar el temple barceloní a una escala planetària.
El Barceloní i la Barcelonina de l’Any va viure la seva primera edició el 2024, amb el premi a Mateo Valero pel seu impuls decisiu al Barcelona Supercomputing Center, i vol traslladar l’esperit del premi Catalana i Català de l’Any. L’any passat els premiats van ser Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, i Ramon Agenjo, directiu de Damm. Bestraten i Camps han sigut elegits a proposta del comitè editorial d’EL PERIÓDICO.
Les vides dels dos premiats d’aquest 2026 estan intensament lligades a l’arquitectura, que enguany ha tingut un enorme protagonisme en la vida de la ciutat. Camps representa la culminació del projecte arquitectònic de Gaudí: enguany la Sagrada Família ha arribat a l’altura de 172,5 metres, cosa que l’ha convertida en la construcció més alta de Barcelona i l’església més alta del món. El president delegat de la fundació, que fa 15 anys que treballa al temple, ja va participar en l’organització de la visita del papa Benet XVI. Enguany ha coronat la seva trajectòria amb la del nou pontífex, Lleó XIV.
Jardins del Palau Robert
Bestraten encarna el nou rostre de l’arquitectura: més preocupada per solucionar els problemes de l’habitatge que no pas per signar projectes megalòmans, enfocada a la rehabilitació i a la sostenibilitat. És una dona en un sector encara altament masculinitzat que defensa menys burocràcia, més bones condicions laborals i més compromís i rellevància social de la seva professió. Recuperar el prestigi de l’arquitecte i que aquest ajudi a resoldre els problemes de l’habitatge (el seu preu, l’escassetat, com l’afecta el clima o l’envelliment de la població) és una de les missions de la nova degana del COAC.
El lliurament dels guardons tindrà lloc dimecres, 16 de setembre, als jardins del Palau Robert, en el marc d’una festa que aplegarà la societat civil i política de la capital catalana just a l’inici de la setmana de les festes de la Mercè. En l’acte seran presents destacats representants de la societat de l’economia, de la cultura i l’esport i els màxims responsables del grup Prensa Ibérica, editor d’EL PERIÓDICO.
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