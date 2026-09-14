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Educació

Alberto Toro, professor a l’Espanya rural format a Harvard: «Els estudiants comencen a tenir problemes amb textos de més de 400 paraules»

El mestre exposa diverses tècniques per captar l’atenció dels seus alumnes, com fer-los més partícips i implicats en el que s’ensenya

Espanya s’enfonsa en l’informe PISA: els alumnes perden un curs lectiu en competència lectora i gairebé un altre en matemàtiques

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El Periódico

Espanya ha registrat el pitjor resultat de la seva història al’informe PISA, que constata que l’alumnat espanyol perd 23 punts en competència lectora, cosa que equival amés d’un curs (20 punts és un any lectiu). En matemàtiques, el descens és de 16 punts (gairebé un altre curs sencer) i en ciències, 8.

L’OCDE no dubta a assegurar que la debacle es deu, en part, a l ’avenç tecnològic i l ’abús i mal ús de les pantalles. «L’alumnat s’ha acostumat a la lectura precipitada, així que els estudiants comencen a tenir problemes amb textos de més de 400 paraules», assegura Tue Halgreen,analista sènior de l’organisme internacional.

¿Com captar l’atenció dels alumnes?

De com captar l’atenció dels alumnes, una cosa cada vegada més complicada, ha parlat a la cadena SER Alberto Toro, mestre format a Harvard, Boston i Reggio Emilia que va decidir dedicar la seva carrera professional a l’Espanya Rural. Toro ha arribat a tenir només dos alumnes per classe i fins i tot aules amb nens que anaven des dels dos als 14 anys, tots junts.

Segons ha explicat en diverses entrevistes, la seva proposta educativa passa per fer que els alumnes comprenguin el que van aprenent mitjançant activitats pràctiques. «S’han de formar ciutadans, no empleats», defensa.

Els professors cada vegada pateixen més per captar l’atenció dels seus alumnes. Toro proposa diferents tècniques, com «llegir-ne més i ells, que manegin mecanismes de domini del paper, de l’espai, del pensament a través de lectures dialògiques i dedicar-li més temps».

El mestre es decanta per fer-los participar i implicar-los en el que ensenya en comptes de fer que el professor parli i els alumnes simplement escoltin. «Nosaltres ho fem, per exemple, explicant les diferents cultures, però a través dels alfabets que hi ha hagut en la història», exposa Toro a ‘Hora 25’. «Fins i tot fem els estris amb canyes, els creguem amb tintes... anem variant una mica entre el que és la plàstica amb el que és la llengua. També escoltem els seus fonemes, els repetim...».

La comprensió lectora

La ministra d’Educació i FP, Milagros Tolón, ha reconegut que els estudiants espanyols tenen un dèficit en comprensió lectora, i «que és la base de tots els problemes», i s’ha compromès a «continuar treballant» per frenar la gran caiguda en el rendiment que té l’alumnat en matèries claus com lectura, matemàtiques i ciències i que ha donat a conèixer avui l’últim informe PISA.

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Quant a això, Toro parla de fomentar-la també mitjançant altres tècniques. «Hi ha moltes tècniques, com trobar els arguments d’un text i localitzar les paraules concretes que recolzin aquest argument», conclou. Aquest mestre, que va arribar a demanar un crèdit de 12.000 euros per aprendre a Boston amb el reconegut filòsof i educador Robert Swartz, creu que una de les millors maneres de guanyar-te l’autoritat dels alumnes és fent-los veure que et preocupes per ells.

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