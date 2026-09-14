Prova pilot
Barcelona dibuixa ‘catifes vermelles’ al carril bus de Balmes per marcar la seva prioritat sobre els cotxes i augmentar-ne la velocitat
La mesura suposa replicar en l’espai dels autobusos la protecció dels carrils bici perquè els cotxes els deixin passar abans de girar a la dreta
Barcelona construirà un carril bici a travessera de les Corts amb ‘catifa vermella’ per a girs i zona d’espera en semàfors
Toni Sust
Tres línies d’autobús circulen pel tram de Balmes que va de la Diagonal a la Gran Via: V15, 7 i 67. En els tres casos, la velocitat mitjana actual és de menys de vuit quilòmetres per hora, per sota de la dels busos a tot Barcelona, que està en 11,4 quilòmetres per hora. Per reduir aquesta diferència, l’Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dilluns un pla pilot que entrarà en funcionament divendres vinent en aquest tram de Balmes i que s’estendrà si ofereix resultats positius: la col·locació de ‘catifes vermelles’ als encreuaments.
Les denominades ‘catifes vermelles’, que assenyalen la prioritat dels usuaris dels carrils bici als encreuaments de carrer, són populars a Barcelona. Els conductors de vehicles privats saben que aquesta senyalització indica que han de controlar si hi ha una bicicleta que segueixi recta i esperar que passi per girar pel carrer que travessa aquest carril marcat en vermell. Ara, l’Ajuntament de Barcelona establirà el mateix límit però en un carril bus.
Esperar en els girs
Es farà al carrer de Balmes i l’objectiu és que el vehicle privat no entri al carril bus abans de temps quan vol girar a la dreta, a fi d’evitar que dificulti el pas de l’autobús i aconseguir així que s’elevi la velocitat del transport públic, que amb aquesta catifa vermella podrà seguir recte: el vehicle privat haurà d’esperar que passi el bus per girar, com fa amb els ciclistes.
A Balmes, la catifa vermella per al bus es complementa amb la presència de pilones que segreguen el seu carril abans del pas de vianants, i amb un semàfor intermitent amb una fletxa cap a la dreta que adverteix que els autobusos tenen prioritat. El sistema s’aplicarà durant sis mesos per comprovar els resultats. Forma part de les 30 mesures previstes a l’Agenda Bus 2026-2030 impulsada pel consistori i TMB.
Entre Diagonal i Gran Via
La prova pilot ha sigut presentada aquest dilluns per la primera tinenta d’alcaldia, i responsable de Mobilitat del consistori, Laia Bonet.«Augmentar la velocitat és molt important perquè el bus sigui una opció atractiva per als usuaris. A Balmes tenim aquest problema: 200 autobusos al dia, línies importants, que porten molts usuaris però a una velocitat baixa», ha declatat Bonet, que ha justificat en aquest afany la decisió municipal d’emprendre aquesta «actuació de cirurgia, pintar quatre catifes vermelles per donar prioritat al bus a la sortida de semàfor». El pla de frenar la interferència de cotxes i motos al pas del bus entrarà en funcionament en els encreuaments de Balmes entre la Diagonal i la Gran Via: Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació (en el cas d’Aragó, des del 2020 el gir a la dreta ja no es fa des del carril que està més a la dreta, que està separat per pilones i reservat per al bus).
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