"Fan falta controls"
Estudiar a casa és un model educatiu amb defensors i detractors entre els pedagogs. Els que hi estan en contra critiquen el seu individualisme. En canvi, els que hi estan a favor asseguren que l’escola tradicional està en crisi, tot i que reclamen la supervisió de l’Administració.
J. F.
La fórmula del homeschooling no està reglada a Espanya, a diferència del que passa en altres països del nostre entorn, de manera que els pares i les mares que han optat per aquest model educatiu volen acabar amb la situació d’alegalitat en la qual es troben els seus fills.
"No deu ser un mètode tan perillós quan és completament legal en països a prop del nostre amb els quals compartim molts valors. ¿Per què a Espanya no?", planteja la Nelly Vicario, portaveu d’ALE Associació per la Lliure Educació (ALE).
Legal a França, Itàlia, Portugal, el Regne Unit i els Estats Units i prohibit a Alemanya i Suècia, on pot provocar multes i la retirada de la custòdia dels menors, el homeschooling posa sobre la taula diversos dilemes de caràcter reglamentari i pedagògic. D’entrada, obliga a resoldre el xoc legal que hi ha entre la llei, que obliga a escolaritzar els menors en centres acadèmics, i la Constitució, que preserva el dret a l’educació sense especificar on s’ha de desenvolupar.
Vigilància de l’Estat
"En el debat de si el dret d’educar correspon als pares o a l’Estat, el dret dels menors a ser ben educats està sempre per sobre. L’Estat ha de vigilar que aquest dret es respecti i ha d’organitzar un sistema educatiu que permeti atendre’l", argumenta el filòsof i pedagog José Antonio Marina, que afegeix: "Si s’autoritza l’educació a casa, han d’establir-se controls per assegurar que el menor està rebent una educació adequada".
Precisament aquest factor, l’"educació adequada", o més aviat la seva carència en el sistema educatiu tradicional, és el que al·leguen els pares que es plantegen models d’ensenyament alternatius. "L’escola està en crisi: només cal observar els índexs educatius i els nivells de fracàs escolar per comprovar-ho. És la desconfiança cap a aquest sistema deficitari el que fa que cada vegada més famílies optin pel homeschooling ", analitza el filòsof i pedagog Gregorio Luri, que veu amb bons ulls aquesta fórmula, tot i que amb condicions: "L’ensenyament a les llars ha de seguir un mètode i un pla progressiu, i ha de ser supervisat per l’Administració educativa".
El repàs dels avantatges i inconvenients de cada model comporta un debat pedagògic de pes. "L’escola permet que tots els menors es formin en condicions d’igualtat. Educar-los a casa ens condueix a una societat menys solidària i més individualista", apunta Jordi Puig, pedagog del Col·legi Oficial de Pedagogia de Catalunya, que remarca el "potencial socialitzador" que té el sistema tradicional.
Bullying
La falta de tracte amb altres alumnes que pateixen els menors educats a casa és una de les crítiques més freqüents que rep lel homeschooling, però Gregorio Luri matisa aquest retret. "Conviure amb desenes de nois i noies al mateix centre no és garantia d’aprendre destreses socials. Si no, que els ho diguin a les víctimes de bullying".
En últim extrem, l’ensenyament a casa planteja un qüestionament de la figura de l’educador que els professionals d’aquest sector rebutgen. "Els professors han estat formant-se durant anys per educar els infants, i la falta de preparació dels pares s’acaba notant", adverteix Puig. Segons la seva opinió, els rols no s’han de confondre: "La relació d’un alumne amb un docent mai pot ser igual que la d’un fill amb el seu progenitor. Un pare és un pare, no un mestre", conclou el pedagog.
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