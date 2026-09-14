Les incidències enel Trambesòs es redueixen des d’avui
A partir d’aquesta setmana, les afectacions del tramvia es limitaran al tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
El Periódico
Les obres d’urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via, entre els carrers de Badajoz i Bilbao de Barcelona, avancen al ritme previst i finalitzaran la primera fase aquesta setmana, cosa que permetrà reprendre la totalitat del servei de la T4 i el tram entre Glòries i Ciutadella - Vila Olímpica de les línies T5 i T6 de Trambesòs a partir d’avui. En un comunicat, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) explica que durant la setmana passada ja es van portar a terme proves d’energia, traçat, senyalització, comunicacions i recorregut comercial del tramvia a la zona, i personal d’informació està informant la ciutadania dels avanços a peu de xarxa.
Divendres passat també es va reobrir al trànsit la calçada del costat muntanya de la Diagonal, entre els carrers de la Llacuna i Badajoz. "Això permetrà recuperar el recorregut habitual en sentit Llobregat de les línies de bus urbà 7 i N7, així com reobrir el carril bici de doble sentit habilitat en aquest àmbit", destaca l’entitat. Les línies H12 i N2 en sentit Llobregat també circulen per la Diagonal, deixant de fer l’itinerari provisional pels carrers de Bilbao, Tànger i Badajoz.
Des de l’octubre del 2025
Els treballs, iniciats l’octubre del 2025, van entrar a principis d’estiu en "una fase determinant" que ha requerit afectacions temporals al servei tramviari durant els mesos de juliol i agost. A partir d’aquesta setmana, no obstant, aquestes afectacions quedaran reduïdes al tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
Durant aquestes últimes fases de les obres, la principal alternativa de transport públic per al recorregut Glòries - Sant Martí de Provençals/Can Jaumandreu serà l’L4 de metro a Besòs, que permetrà enllaçar amb la línia T4 al Maresme i Selva de Mar per dirigir-se a Glòries o bé directament a Ciutadella - Vila Olímpica. Per als desplaçaments entre Glòries – Sant Martí de Provençals/Can Jaumandreu es recomana la línia H-12, que es manté desviada del seu recorregut habitual per les afectacions d’aquestes obres.
Les noves instal·lacions estan impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, responsable de les obres d’urbanització, i l’ATM, com a responsable del servei i la infraestructura tramviària, per delegació de la Generalitat de Catalunya. L’actuació inclou l’eliminació de la via única a la Gran Via, que s’està reemplaçant per una nova plataforma de via doble que aportarà més capacitat a la xarxa quan finalitzi la connexió tramviària. A més, aquesta plataforma serà compartida amb el bus. També inclou el canvi de traçat del tramvia pel carrer de Ciutat de Granada i la rectificació del recorregut a l’avinguda Diagonal pel costat mar.
Del cost total de l’obra, de 32,54 milions d’euros, l’Ajuntament n’ha finançat 23,30 milions corresponents tant a la urbanització com a la part d’infraestructura tramviària relativa al canvi de traçat i, per la seva banda, la Generalitat, a través de l’ATM, ha finançat 9,24 milions, corresponents a la infraestructura tramviària relativa al desdoblament de la Gran Via. Aquests imports s’afegeixen al pressupost de la primera fase de les obres, de 12,89 milions assumits per l’Ajuntament.
- Un motorista perd la vida en un accident a l'N-260 a la Ribera d'Urgellet
- Amagats 5.000 euros al Solsonès i 1.500 més al Berguedà: troben els premis del Joc del Tresor
- Commoció a Sallent per la mort d'un veí de 39 anys en accident
- Xiulades, crits de 'Fora, fora!' i aplaudiments en l'ofrena floral d'Aliança amb la seva alcaldable a la Diada de Manresa
- Valentí Fuster: 'El cor ens parla de quant podem viure; el cervell, de com viurem aquells anys
- Els gossos dels bombers troben una menor d'Igualada que havia fugit d'un centre de menors a Sant Quirze Safaja
- “El risc del karst a la Catalunya Central: el cas de Sallent” protagonitzarà una conferència a Manresa
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'La incertesa ens genera tensió perquè ens recorda una realitat difícil d’acceptar: el món és immensament complex i nosaltres som limitats